Türk Dünyasının gücü

Türk Dünyası en az 300 milyondur. Ne yazık ki bizler bu büyük gücün farkında değiliz. Bu nedenle koordinasyon, işbirliği gibi konularda da geleceğe dönük umutlu bir yol aldığımızı da söyleyemiyoruz. Türklüğü ile övünen bu büyük kitleyi fark edip harekete geçirebilirsek birçok sorunlarımız çorap söküğü gibi çözülecektir. Bu düşünceye karşı ırkçılık gibi asılsız iddialar söylenecek. Bunlar ön kesme olarak değerlendirilmelidir. Biz bütünleşerek sorunlarımızı çözüp başarılı oluruz. Bizi alt kimliklere bölme gayreti içinde olanlara asla itibar edilmemelidir. Emperyalizmin hedefi böl, parçala ve yönettir. Er veya geç bu bütünleşmeye, büyük hedeflere ulaşmaya elimiz mahkûmdur.

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir?

İlk kez 3 Mayıs 1945'te ortaya çıkan Türkçülük Günü, günümüzde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü, ülkemizde yapılan çeşitli etkinlikler ve Türkçülük kavramının korunmasına dair bilgilendirmeler ile kutlanmaktadır. Peki Türkçülük Günü tarihçesi nedir? Türkçülük Günü sözleri nelerdir?

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkçülük Günü'nün ortaya çıkışı, Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944'teki duruşmasının ardından oluşmuştur. 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanan Türkçülük Günü, bir sonraki senelerde de yapılan toplanmalar ile Türkçülük Günü adını almıştır.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ

Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.

Türk'ün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

Erdal Yılmaz’ın gözü ile Türkçülük..

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ

Bozkurt önde

Demir dağları delerek

Ulaştın bu günlere.

Hele bir baak

Tarihine dünlere…

Hangi coğrafya yok ki,

Olmasın senin damgan, senin iz’in

Ne duruyorsun hâlâ

Kendine dön

Bu gün Türkçülük günüdür

Bu gün üç mayıs Türkçüler günüdür.

Bizim günümüz bizim…

Çilelerden geldin

Haydi neşelen

Kutlu olsun

Tüm oğuz soy, boy ve obalarına

Kutlu olsun…

Kutlu olsun…

Toy’lar düğünler kurulsun

Çalsın kopuzlar, Türk’ün şarkısını

Bizimle beraber, dostlarımız da huzur bulsun…

Bedhah’lar

Heey bedhahlar

Size diyorum size

Bu ulu ruhtan ürkün.

Bu bayram Türk oğlu Türk’ün…

Küşüm çekme kardeşim

Umutların tükenmesin.

Bin yıllar sonra bile

Seni yok edemediler

Yok edemeyecekler

Yok edemeyecekler…

Her evde, her sokakta, her şehirde

Söyleniyor, senin Türkün…