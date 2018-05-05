Mangal yakma yüzünden festivalin yeri değiştirildi

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri, Anadolu İlleri Yöresel Kültürler adı altında bir etkinlik düzenledi…

Etkinlik, Outlet Center İzmit’in arka otopark alanında yapılacaktı…

İzmit Belediyesi de bu festivale destek verdi…

Festival, 30 Nisan’da açılacak, 6 Mayıs’a kadar devam edecekti…

Haftalar öncesinden duyurusu yapılan Anadolu İlleri Yöresel Kültürler Festivali’nde, edindiğimiz bilgiye göre ilginç, hem de çok ilginç bir olay yaşanmış…

STANT AÇANLAR KURALLARA UYMAMIŞ

Outlet Center’in arka otopark alanında halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festivalde stant kuran esnaf, kendi ızgara mangallarını yakmak isteyince Outlet Center İzmit yöneticileri karşı çıktı…

Baştan anlaşma yapılmasına rağmen festivalde stant açanlar, alanda kendi istediklerini yapmakta direnince tartışma çıktı.

Yani, anlaşmaya göre mangal yakılmayacaktı…

Ama esnaflar anlaşmaya uymayınca, doğal olarak da Outlet Center İzmit yönetimi, mangal yakmaya izin vermedi…

“BÖYLE FESTİVAL OLMAZ”

Ortamın gerilmesi üzerine farklı illerden yöresel ürünlerini tanıtmaya gelen davetliler, festival yerinin değiştirmesi kararını verdi…

Durum İzmit Belediyesi’ne bildirildi…

Alınan bilgiye göre İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın araya girmesiyle festival, apar topar İzmit Merkezi’nde Merkez Bankası karşısında bulunan Şelalenin bulunduğu alana taşındı.

Yani anlayacağınız, stant kuran bazı esnafların mangal yakma sevdası yüzünden, festivalin yeri değiştirildi…

Festivalde yer alan davetliler büyük sıkıntı yaşarken, ‘böyle festival olmaz’ diyerek tepkilerini dile getirdiler…

Festivalin duyurulması amacıyla bilbordlara, festivalin Outlet Center İzmit’te yapılacağı duyurulmuştu…

FESTİVAL, ŞELALENİN YANINA TAŞINDI

Bilbordlarda yer alan afişler ise hala değiştirilmedi…

Anadolu İlleri Yöresel Kültürler Festivali için Outlet Center’a gidenler ise, festivalin taşındığını duyunca şaşkınlık yaşıyorlar…

Anadolu İlleri Yöresel Kültürler Festivali, güzel başladı, ama festivalde stant açan bazı kişilerin mangal sevdası yüzünden, festival amacına ulaşmadı…