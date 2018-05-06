Leylak bitkisi ile ilgili önemli bilgiler

Saygıdeğer Okuyucular;

Bu yazımda leylak bitkisiyle ilgili bilgileri paylaşacağım. Leylağın Latincesi “Syringa”dır. Leylak, çiçekli bir ağaççıklar içerisinde çok sevilen bir süs bitkisidir. Yerine göre üç ile beş metreye kadar boylanabilir.

Leylak, güneşli ve açık yerleri sever; bol gübreli topraklarda çok güzel gelişme gösterir. Çiçekleri mavi, beyaz, mor renkte katmerli ve yalınkat çeşitleri vardır. Nisan ve mayıs aylarında çiçek açar. Leylak çiçekleri geçtikten sonra hemen kesilmeli ve tohum bağlamasına fırsat verilmemelidir. Böylece bitkinin çiçek açma arzusu kamçılanmış olur. Leylak; tohum, aşı ve dip sürgünleriyle çoğaltılır. Aşılanmış leylakların çiçekleri daha iri, kaliteli ve dayanıklı olur.

Leylak, Ligustrum Japonica bitkisi üzerine aşılanır. Aşısız leylaklar, çit bitkisi olarak da kullanılır. Bazı leylakların yapraklarında zamanla külleme hastalığı meydana gelmekte ve hastalık ilerledikçe yaprakların bozulmasına ve daha sonra dökülmesine sebep olmaktadır. Havasız ve fazla nemli yerler, bu hastalık için en uygun yerlerdir. Bu bakımdan leylak dikerken bu duruma da dikkat edilmesi gerekir. Külleme hastalığına yakalanmış leylaklara ve diğer başka bitkilere kükürtlü ilaçlardan kullanarak tedavi edebiliriz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılar,