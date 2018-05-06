Tayyip Bey’e “sigara” verdim…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la seçim gezisindeyiz. Anadolu’nun kıraç köylerinden birinde, bir köylünün evinde bir odaya tıkışmış, dışarıda meydana gelen bir trafik kazasında yaşananları izliyoruz.

Kalabalık bir içeri bir dışarı girip çıkarken, Tayyip Bey köy odasının penceresinden olanları seyrederken, yanındakiler odayı terk ediyor. Belli ki Tayyip Bey yalnız kalmaktan hoşlanmıyor. Oturduğu sedirden kalkıyor ve sinirli sinirli odanın içinde volta atıyor!

Dışarıda hayli kalabalık insanlar, oluşan kazanın sebebini öğrenme çabasında. Yollar kapanmış, istenen “kurtarıcı” araçlar bir türlü gelmiyor. Bunun farkında olan Recep Tayyip Bey, etrafına talimatlar yağdırıyor.

Recep Bey’in öfkesine, talimatına kulak asan yok!

Herkes bildiğini okuyor…

Kalabalıktan yanına yaklaşamadım bir ara, Recep Bey’le baş başa kalıyoruz. Halinden sıkıntılı olduğu, bir o yana bir bu yana kımıldamasından, kaşlarını çatmasından belli. Bir köy odasında 2 kişi olmamız, ne de olsa “Cumhurbaşkanı” olmasının önüne geçmiyor.

Saygıda kusur yok!

Kendisine; “Bir ihtiyacınız var mı?” diye soruyorum…

Önce, “Yok” der gibi, başını iki yana sallıyor. Biraz sonra köylülerden birileri odasına geliyor. Belli ki, trafik kazası ile ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Recep Bey sinirli mi sinirli!

Sert ses tonu ile köylülere çıkışıyor; “Hala “kurtarıcı” gelmedi mi?”

Köylüler mahcup; “Gelmedi, efendim” cevabını veriyor.

Tayyip Bey’le ilk kez Ereğli seçimlerinde yan yana gelmiştim. Bu ikinci kez yalnız kaldığım bir olaydı. Köylüler odadan çekildi, kaza mahalline gittiler. Tayyip Bey, köy evinin odasında “volta” atmaya tekrar başlamıştı.

Bir ara göz göze geldik; “Bana, bi sigara versene (!)” dedi...

Allah Allah…

Adam sigara içmeyi yasaklayan kendisi...

Şimdi benden “sigara” istiyor, bu ne iş diye kendi kendime söylenerek, Tayyip Bey’e sigara aramaya başladım.

Başladım da ne oldu?

Köy evinin diğer bir odasında birileri vardı. Onlardan “sigara” istedim. Hem de ne sigarası biliyor musunuz?..

Güya Tayyip Bey, “Vicory” sigarası içiyormuş (!) Ben de köylülere; “Vicory” sigarası olan var mı? diye soruyorum…

Vicory sigarası yok, ama Fransız marka mavi kapaklı bir sigara verdiler. Verilen sigara paketini Tayyip Bey’e uzattım: “Sizin istediğiniz yok, ama bu Fransız sigarası varmış” dedim.

-Olsun, olsun fark etmez (!) dedi ve Fransız sigara paketini elimden aldı…

Elleri titriyordu, sigara paketini hışımla açtı, içinden bir tanesini çekti…

Günahı boynuna, sigarayı yaktı içti mi, içmedi mi bilemiyorum…

TV’de haberler okunuyor, cumhurbaşkanı aday isimleri açıklanıyordu. “Hayır olsun (!)” dedim, kendi kendime…

Rüyam, tersine çıkar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Bey, sigaraya başlayacak kadar sıkıntı da değildir inşallah (!)