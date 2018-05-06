CHP’liler Muharrem İnce’yi hangi yönleriyle beğeniyor?

Daha düne kadar İlhan Kesici’nin adaylığında ısrar eden CHP’liler, bakıyorum bugün hepsi “Muharrem İnce”ci.

Toz kondurmuyorlar.

Diyorlar ki:

“Muharrem İnce’nin halkta karşılığı var.”

Diyorlar ki:

“Vurdu mu ses çıkarıyor.”

Diyorlar ki:

“Milletimiz hırçın ve sert siyaset yapılmasından hoşlanıyor.”

Diyorlar ki:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın kimyasını ancak Muharrem İnce bozabilir.”

Diyorlar ki:

“Muharrem İnce, Erdoğan’a pabuç bırakmaz.”

Diyorlar ki:

“Bizim partimizi ancak Muharrem İnce şaha kaldırabilirdi.”

Diyorlar ki:

“Yıllardır partide değişim istiyorduk, işte değişim!”

Diyorlar ki:

“Muharrem İnce, partide şimdi kadar yapılmayanları yapacak.”

Diyorlar ki:

“Muharrem İnce, Türkiye’nin kaderini değiştirecek.”

Eee, haydi bakalım, kolay gelsin!

İnşallah Muharrem İnce’de aradıklarını bulurlar.

Doğru mu?

CHP’lilerin son günlerde en çok konuştuğu konular:

*Milletvekili listesini Haydar Akar yapacak.

*İlk 3 sıra değişmeyecek. Mevcut milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan yerlerinde kalacak.

*Dördüncü sıraya Gölcük veya Körfez’den bir isim yerleştirilecek.

*Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar listede olacak, ama sırası belli değil.

*Eğer Cuma Karavar’a seçilebilir bir sıra verilmezse Şanlıurfa’dan aday gösterilecek.

*Anıl Acurman ve Hülya Yolcubal’ın listeye girmede büyük şansı var.

Bunlar konuşuluyor.

Doğru mu değil mi, yakında göreceğiz.

“Taklacı”nın artık Kocaeli ile ilişkisi kalmadı

Lütfü Türkkan…

Geçmiş dönemlerde, milletvekili olabilmek için “dokuz takla” attığından, adı Kocaeli siyaset dünyasında “taklacı” kalmıştı.

Kocaelili değildi, ama bir dönem kentimizden milletvekili seçilmişti.

Tıpkı Kocaelili olmayan Saffet Sancaklı’nın Kocaeli’den milletvekili yapılması gibi.

MHP, böyle şeyleri seviyor.

“Taklacı”, daha sonra İyi Parti kurucuları arasında yer aldı.

Partinin örgütlendiği günlerde Kocaeli’de yine olmadık beceriksizlikler sergiledi, ortalığı karıştırdı.

İyi Parti’ye gönül verenler tedirgindi.

Lütfü Türkkan Koceli’den sorumlu olmaya devam ederse, işleri zordu.

Her şeyi yine berbat edebilirdi.

Neyse ki, korkulan olmadı.

Genel Başkan Meral Akşener durumu görmüş olacak ki, kendisini İstanbul’a gönderdi.

Lütfü Türkkan, 24 Haziran seçimleri için İstanbul 3.Bölge’den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

Hayırlı olsun!

Kendisine de İstanbullulara da…

Kocaeli, “taklacı”dan kurtuldu ya!

En çok paylaşılan mesajlar

Cuma gününden buyana sosyal medyada en çok paylaşılan mesajlar:

*”Recep ayı bitti, Muharrem ayı başlıyor.”

*”Şimdi bunlar hicri takvimden Muharrem ayını çıkarırlar.”

Eğer seçim olmasaydı

Ramazan ayı yaklaşıyor ya…

*Pide fiyatlarını tartışacaktık.

*Tekli pide çıksın-çıkmasını tartışacaktık.

*”Bazı fırınlar eksik gramajlı pide çıkarıyor”u tartışacaktık.

Nereden mi biliyorum?

Ben kendimi bildim bileli her Ramazan öncesi bunlar tartışılıyor da.

Cumali Durmuş’un seçim masrafları Sefer Ekşi’den mi?

Güya…

Cumali Durmuş İyi Parti’den milletvekili adayı gösterilirse…

Cumali Durmuş’un bütün seçim masraflarını arkadaşı, eski milletvekili, İzmitli işadamı Sefer Ekşi karşılayacakmış.

Öyle söylüyorlar…

Ben pek ihtimal vermiyorum.

Benim bildiğim Sefer Ekşi…

*Günahını dahi vermez.

*Çok sıkışırsa “Ben gariban bir emekliyim” der, işin içinden çıkar.