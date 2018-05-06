Bizim bağcıyla işimiz yok… Yeter ki üzüm üretilsin, yine hepsini siz yiyin!

Amacımız üzüm yemek…

Bağcıyı dövmek değil…

Bu kentte, spor adına bir şeyler yapabilmek için geceli gündüzlü çalışan başkan ve müdürlerimiz var… İsim isim yazmanın anlamı yok… (Hatta biri yoğunluk nedeniyle evlenmeye fırsat bile bulamadı)…

Onlara, bu çalışmalarında yardımcı olabilmek adına, göz göre göre yapılan yanlışları aktarıyoruz ki, taşın altına biz de elimizi koyalım ve kent sporunun hak ettiği yere beraber taşıyalım…

Çünkü şak şakçılık yapmıyoruz, onlara gerçeği söylüyoruz…

Çünkü dostuz !..

Çünkü kentteki spor sorunlarının, sadece onların sorunu olmadığını düşünenlerdeniz…

Bazen ‘Sana bunu kimler yazdırıyor ?..’ gibi cüretkâr yüklenmeler oluyor, onların da bizi hiç tanımadıklarını anlıyoruz ve yine onlar adına üzülüyoruz…

Ama dostumuzu düşmanımızı tanıyıp, mutlu da oluyoruz…

Boşuna dememişler…

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar…

Benim gideceğim bu kentteki onuncu köyüm ‘Bağçeşme Mezarlığı’…

***

Son zamanlarda yazdığım BAL konulu ve salon sporları odaklı yazılarım, tabii ki ses getirdi…

Hiç böyle bir derdim yok ama, okuma oranım yükseldi…

Tabii ki bu hoş bir şey…

Ama spordaki sorunları çözmedikçe, bu hoşluk, bağcıyı dövmekten başka neye yarar ki…

Bu yüzden yazdıklarımı karşılıklı eşit şartlar ilkesi içerisinde, herkesi dinleyerek, bana yapılan olumsuz eleştirileri de yayınlayarak yazmaya devam ediyorum… Ve tabii sadece eleştirmekle kalmayıp, çözüm de üreterek…

Çünkü sizlerin bana verdiği görev ve bana emanet edilen sütunların amacı sadece ve sadece bu…

***

Gelelim bugünkü konumuzun özüne…

Kick Boks…

Bir yıldır devam ede-gelen kavgayı, ancak bir ay önce yazabilen biri olarak, kendimi de ayıpladım. Gözümüzün önündeki kavgayı göremeyen yerel basın içerisinde, hiç olmazsa bunu ilk kez yazan biri olarak ‘Teselli’ buldum…

Evet… Kavga büyük ve yangın her tarafa yayılıyor…

Kick Boks’ta 6 yıldır İl temsilcisi olarak görev yapan emekli deniz astsubayı Gökçen Kahraman ile iki kez telefonda konuşmuşluğum var. Tanımam etmem (Bu da ikimiz için de çok garip ya neyse)…

Gayet kibar, iletişim kurulabilen biri. Kendisiyle ilgili suçlamaları bizzat yine kendim sordum, yanıtımı aldım. Suçlamaları da, yanıtları da karşılıklı olarak açıkça yazdım…

30 yıldır tanıdığım, şampiyonların hocası Aşkın Kahveci hoca ile durumu tartıştık ve o da yan sütunlardaki açıklamayı yaptı…

Açıklama vahim…

Hocamız bu kişiyi hem kendisinin getirdiğini, hem de 70 yaşında yaptığı hatayı kabullendiğini açık açık yazıyor ve yüce gönüllülük yaparak, kulüplerden özür diliyor. Gerçekten de, Gökçen bey ile ben de konuştum ve kendisi “Ben birçok kez istifa ettim, ama federasyon başkanım kabul etmedi” diyerek bizzat bana da net bir bilgi verdi…

Ama Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve l Müdürlüğü’ne değil, direkt federasyona istifasını verdiğini sözlerine ekledi. (Burada Çintimar’ı da ezmiş oluyor tabii)…

Bunun sebebini de “Beni kendisi göreve getirdi, ancak o görevden alabilir” şeklinde açıkladı…

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Yan taraftaki Gökçen Kahraman ile ilgili açıklamaları da okuyunca, durumun hayli vahim olduğunu görüyoruz… Bu konuyla ilgili ziyaretime geleceğini bana bizzat söyleyen, ancak son anda bu ziyaretini erteleyen ve bir daha da bana (kulağımı çekildi bilmiyorum ama nedense) ulaşmayan Gökçen Kahraman’a her zaman kapımız açık. Yine bekliyoruz.

Ortada büyük bir sıkıntı var. Buna kimse duyarsız kalamaz. Kulüpler imza toplayıp Çintimar’a veriyor ve kendisi bir yıldır konuyla ilgili ne yaptığını açıklamıyor. Bu da hayli garip. Tabii, kendisine de söylediğim gibi, Gökçen Kahraman istifa etmek istiyor. Ama istifası kabul edilmiyor. Böyle bir şey de doğru değil. Çünkü siz istifa ettikten sonra, istifanızı ister kabul etsinler, ister etmesinler. Size zorla bu görevi yaptıramazlar…

Hiç kimse de vazgeçilmez değildir…

Siz gerçekten istemiyorsanız, bırakın görevi, doğal olarak birini bulacaklardır…

Ya da görevi bırakmak istemiyorsanız, 15 kulübü ikna edin ve göreve devam edin…

Çünkü 15 kulüp sizi gerçekten istemiyorsa, burada bir sorun var demektir…

Bunun çözümü de bizzat Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’a düşer…

Olmadı, bu kulüpler, eğer üyeyseler, KASKF’ye giderler ve durumu Murat Aydın başkana iletirler…

Olur biter…

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Bu yangın büyümeden, Kocaeli Kick Boksu ve hatta sporu adına gerekenler yapılmalıdır.

Ben bir gazeteci olarak sorunu ortaya döktüm.

Tarafların görüşlerini yayınladım ve yayınlıyorum. Tarafsız şekilde olayı ortaya koydum. Bir yanda bir il temsilcisini istemeyen kulüpler, diğer yanda görevi bırakmak isteyen, ama federasyonun istifasını kabul etmediğini iddia ederek, görevine devam etmek zorunda olduğunu söyleyen bir il temsilcisi…

Ve üçüncü boyutta da, kendisine verilen 15 imzalı dilekçeyle ilgilenmediği konusunda suçlanan il müdürü…

Hiçbirimizin, bu çirkin görüntüde, Kick Boks’u ayağa düşürmeye hakkımız yok…

Ne Kick Boks’u…

Ne de diğer spor dallarını…

Konuyu takip etmeyi sürdüreceğim…