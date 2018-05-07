Emekçi ne zaman uyanacak?

Dünyanın en zor, en çileli işi bir insanın kendi emeği ile bir başkasının boyunduruğunda çalışmasıdır.

Kafa ya da kol emeği fark etmez!

Emek en kutsal değerdir.

Ne kadar büyük sermaye gücünüz olsa da, üretim ya da hizmet sektöründe “emeksiz” bir başarı mümkün değildir.

Demokratik bir HUKUK Devleti’nde, öncelikle; ülkenin geleceğe yönelik temel hedefleri ve buna uygun “işgücü ihtiyacı” belirlenir.

İhtiyaç duyulan işgücüne göre eğitim-öğretim planlanır.

Ne yazık ki, “planlı gelişme kültürü” yoksunu pek çok siyasetçi, bu gerçeğin ve önceliğin farkında değildir!

Bildikleri tek şey; “Planlı Üreme” olmalı! “En az 3 çocuk yapın” talimatı son zamanlarda “en az 5 çocuk” olarak değişti!

Sokaklarda yaşayan, yoksulluğun ve her türlü belanın karşısında çaresiz kalan çocukları göremiyor o gözler!

Yıkılan aileler, aile içi şiddet ve geleceği karartılan çocuklarımız görülmüyor!

Çoğu ıssız alanlarda kurulan, ruhsat ve denetimden yoksun cemaat-tarikat yurtlarında basit ihmaller ve CEHALET yüzünden ölen günahsız çocukların dramı görülmüyor!

Hızla artan İŞSİZLİK görülmüyor!

Ülke ekonomisi “üretime ve teknolojiye dayalı” bir ekonomi değil; kent arazilerinin yağmalanması ile ortaya çıkan “KONUT” üretimi, büyük sıkıntı içinde! Şirketler, banka kredisiz konut satışı ile müşteri tavlamanın ve Araplara konut satmanın peşinde!

Peki ya emekçiler?

İnşaat sektörü başta olmak üzere İş Kazalarında her yıl ortalama 2 bin işçi ölüyor!

Emekçi sesini çıkarıyor mu?

İş Yasaları’nda hala 12 Eylül Askeri Darbe döneminde çıkarılan ilkel yasalar egemen! Üstelik; “12 Eylül’den hesap soracağız” diyen AKP hükümeti, “Esnek çalışma, Stajyer işçilik, kiralık işçilik” gibi yeni köle düzenleri getirdi!

Emekçi bu sömürü düzeninin farkında mı?

Türkiye, “Sendikal Haklar” açısından en kötü 4 ülke arasında! 2002 yılında her 100 işçiden 57’si sendikalı iken, 2018’de her 100 çalışandan 12’si sendikalı!

Sendikaları da böldüler! “Siyasi iktidar yandaşı sendikalar” bir başka seviliyor! Kamu’da yetki bu sendikalarda.

Üstelik, kamuda ve özel sektörde “GREV” yoluyla hak arama yolu kapalı! AKP döneminde 14 grev ertelenmiş! Unun 6’sı OHAL döneminde!

AKP Genel Başkanı, işverenlerle yaptığı toplantıda; “OHAL’de anında müdahaleler yaparak grevleri önlemekle” övünüyor!

Emekçi bu sözleri duydu mu acaba?

OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler ile 110 bin 778 emekçi ihraç edildi. Bunların 3 bin 604’ü geri dönebildi!

Emekçi bu gerçeği hatırlıyor mu?

Ramazan pidesi yüzde 8 zamlandı ama “yandaş gazetelerde” yer alan haberde; “Pide fiyatları geçen yıl olduğu gibi bu yılda aynı” diye yazıyor! “Gramajın düşürüldüğünü yazmıyor! “Salak” terine koyuyor insanları!

Emekçi farkında mı?

İşe eleman alınacağı zaman, “sözlü sınavda” sorulan abuk sabuk sorulara göre eleman alınıyor! Hakkı yenen emekçi; “Siz nasıl Müslümansınız? Allah’ın affetmediği en büyük günah kul hakkı yemek değil mi? Diye sormuyor, soramıyor!

Bir siyasi iktidarın seçim dönemlerinde hangi palavraları attığına bakılmaz! “İktidarda iken benim için ne yaptın?” diye sorgulanır!

Bu da gerçek anlamda “sınıf bilinci” ve “hak takibi” ile mümkündür!

21. yüzyılda kölelere yaşam hakkı yoktur!

“İNSAN” olan hak ve özgürlüklerine sahip çıksın!