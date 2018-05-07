AK Parti ve Saadet’te herkes sistemin bir parçası

Yine bir seçim dönemi ve yine heyecan dolu günler…

Üstelik bu kez öyle böyle değil, tam anlamıyla baskın diye niteleyebileceğimiz bir seçimle iç içeyiz.

Önce Bahçeli’nin 26 Ağustos çıkışı, ardından Erdoğan’ın tespiti ile 24 Haziran’a tarihlenen erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri…

Kısacası çok dar bir zamanlama ile bu seçimlerde varlık gösteriyoruz toplum olarak.

Siyasi partiler bu dönemi aday adayı ilanlarından seçim sonucuna kadar en yoğun şekilde geçirecekler. Bizler de bir o kadar yoğun olacağız. Sizlere en doğru haberi vermenin gayreti içinde olacağız… Üstelik tamamen tarafsız bir şekilde…

Kimsenin ipine sarılmadan…

Kimsenin kayığına binmeden…

Bu kadar sıkışık zamanda partilerin performansları açıkçası çokça merak ediliyor. Meseleye şöyle bir baktığınızda durum değerlendirmesi yapmak istediğinizde açıkçası çok da zorlanmayacağınıza eminim. Zira şurası belli ki seçim her ne kadar baskın şekilde yapılıyor bile olsa zirve noktada hazır gördüğüm sadece iki tane parti var bana göre…

AK Parti ve Saadet Partisi…

Mutlaka diğer partiler de kendilerince bir çaba ve hazırlık içindelerdir. Fakat bahsettiğim iki partiyi süreçte biraz daha ileri seviyede gördüğümü söylemeliyim…

Bu ileri seviyelilik her anlamda yaşanıyor dersek abartmış olmayız sanırım. Zira bugün 24 Haziran diye seçim tarihinin açıklandığı günün gecesinde bütün teşkilatlarının önünü, çevresini Bismillah diyerek bayraklarla süsleyen bir Saadet Partisi’nden söz ediyorsunuz…

Açıklamanın yapılmasının ertesi gününden itibaren aday adaylığı sürecini belirleyen, genel merkeze gitmeden başvuruları alan ve sonrasında temayül yoklamasına kadar sistemin tıkır tıkır işlediği bir AK Parti’den söz ediyorsunuz…

Ve aynı şekilde kendi içlerinde yaşadıkları coşkuyu, topluma yansıtma konusundaki mahirlikleri de cabası…

Duydukları ilhamı, yaşadıkları aşkı ve coşkuyu geçmişteki hocalarından mı alıyorlar bilemiyoruz, fakat bu iki partiyi bizim, ne CHP ile, ne MHP ile, ne de diğer partilerle aynı kefeye koyma şansımız bugünkü duruma göre pek mümkün görünmüyor…

Tabi Meral Akşener’in İYİ Parti’sini bu işin biraz dışında tutmak istiyorum. Zira bu parti henüz ilk seçimine girecek ve alacağı netice hepimizce merak ediliyor.

Fakat tabanları geçmişte milli görüş çizgisinde birleşmiş olarak bildiğimiz AK Parti ve Saadet Partisi’ndeki her bir bireyin yaşadığı heyecanın sadece samimiyet kelimesi ile izah edilebileceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu iki partide bulunan herkes çarkın bir dişlisi olup, işlevin yerine getirilmesi adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlar.