Tam demokrasi için

Avrupa Birliği kurulduğu günden beri barış, demokrasi ve dayanışma olan ilkelerini taşıyan yeni üye ülkeleri kabul etmektedir.

Avrupa Birliğine üye olmak için, Avrupa Birliği antlaşmasına uymak gerekmektedir. Yani bir ülkenin bu birliğe üye olması için, onun demokratik değerlerine saygı duymasından öte, onun kurallarına uyması gerekmektedir. Aday ülkelerin öncelikle üyelikle ilgili temel kriterleri karşılaması belirtilmektedir. Bu kriterler “Kopenhag kriterleri” olarak imza altına alınmıştır.

Üye olmak isteyen ülkelerin;

Demokrasiyi, hukukun üstünlüğün, insan haklarını ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve haklarının korunmasını güvence altına alması

İşleyen bir piyasa ekonomisine ve birlik içindeki rekabet ve Pazar güçleriyle başa çıkabilme kapasitesine,

Siyasi, ekonomik ve parasal hedeflere bağlı kalmak koşulu ile üyelik yükümlülüklerini üstlenme ve etkili bir şekilde hayata geçirme kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

Avrupa Birliğinin başlangıçta Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda olmak üzere 6 üyesi vardı. Daha sonra 1973 yılında Danimarka, İrlanda, İngiltere üye oldu. 1981 de Yunanistan, 1986 da Portekiz ve İspanya, 1995 de ise İsveç, Avusturya ve Finlandiya’nın üye olması ile üye sayısı 27 oldu.

Avrupa Birliği 2005 yılında Türkiye ile üyelik müzakerelerine başladı. Ancak o gün, bugündür Türkiye bir türlü bu birliğin kapısından giremiyor. Bunun nedeni siyasi iktidarın Avrupa Birliği’nin anayasası olan “Kopenhag Kriterleri’ni” yerine getirmemesidir.

2002 yılında iktidara gelen Adalet Kalkınma Partisi yüzümüzü Avrupa’ya çevirdik sloganıyla toplumdan büyük bir destek alarak iktidara geldi. Ancak siyasi iktidar birliğin insan hakları, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ilkelerinden tamamen uzaklaştı.

Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu kimse söyleyemez. Yargı tamamen yürütmenin emrinde.

Bugün içerdeki tutuklu gazeteci sayısı bakımından dünyada birinciyiz.

Demokrasiden giderek uzaklaşıyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı başbakan iken “Demokrasi benim için bir araçtır. İstediğim istasyonda inerim.” demedi mi?

Bizim görmediğimizi Avrupa Birliği görüyor. Bu nedenle sürekli olarak bizi eleştiriyorlar. Bu nedenle bizi kapılarında bekletiyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı Fransa’ya yaptığı ziyarette Fransız bir gazetecinin “Ülkenizde gazeteciler tutuklu. Demokrasiden uzaklaşıyorsunuz” anlamında bir soru sorunca Sayın Cumhurbaşkanı bu soruya çok sinirlendi ve gazeteciye “Fetö ağzı ile konuşuyorsunuz. Böyle bir soru sorulur mu” diye azarladı.

Türkiye’nin kurtuluşu tam demokrasidir. Bunun için de altına bizim de imza attığımız Avrupa Birliği kriterlerine uymamız gerekmektedir. Bunu Avrupalılar istiyor diye değil, ülkemiz insanı için yapmalıyız.