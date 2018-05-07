O “kuyumcu-tefeci”de parası ve altını olanlar dikkat!

Sevgili okurlarım, biliyorsunuz daha önce çok yazdım.

Kentimizde “kuyumcular” var, “tefeciler” var, bir de “kuyumcu-tefeciler” var.

Gördüğünüz her kuyumcuyu “kuyumcu” sanmayın.

Kapısından girdiğiniz her sarrafı “sarraf” sanmayın.

Onların görüntüleri öyle!

“Kuyumcu” diye tabela takmışlar, tamam!

Başka işler çeviriyorlar.

Düpedüz “tefecilik” yapıyorlar.

Para topluyorlar, yüksek faizle satıyorlar.

Altın topluyorlar, başka işlerde kullanıyorlar.

Taksitle altın satmış gibi kart çekiyorlar, kart sahibine yüksek faiz uygulayarak anında nakit ödeme yapıyorlar.

Daha neler neler!

Bazılarını sizler de tanıyorsunuz

“Tanımıyoruz, hiç karşılaşmadık” demeyin.

Tanıyorsunuz tanıyorsunuz, bazılarını sizler de tanıyorsunuz…

Bal gibi tanıyorsunuz!

Siz kuyumcu-tefecileri tanımadıysanız, arkadaşınız tanımıştır, komşunuz tanımıştır, akrabanız tanımıştır…

Hiç bilemediniz, “kuyumcu-tefeci vakalarını” gazetemizden okumuşsunuzdur.

*“Tüysüzler, tüydü” diye yazdık, okumadınız mı?

*Bir kuyumcu-tefecinin başına gelenleri günlerce tefrika ettik, hiç dikkatinizi çekmedi mi?

*Biri İzmit’ten, diğeri Körfez’den iki kuyumcu-tefecinin dükkânlarını kapatıp kaçtıklarını haber yaptık, duymadınız mı?

Okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür…

Mutlaka!

Kuyumcu-tefecilerin üzerinde neden bu kadar duruyoruz?

Eğer toplumda bir rahatsızlık varsa, eğer toplumda yasalara aykırı bir uygulama varsa, bunları ortaya çıkarıp sizlere duyurmak, tehlikeyi haber vermek, bizim görevimiz.

Biz, kuyumcu-tefecilerin ipliklerini pazara çıkarmasaydık…

Biz, kuyumcu-tefeci tehlikesine dikkat çekmeseydik…

Şehrimizde kuyumcu-tefecilere para ve altın kaptıranların sayısı onbinlerle ifade edilirdi.

Biz haber verdik, pek çok kişi önlemini alıp altın ve parasını kurtardı.

Gazetemizi izlemeyenlerin, izlediği halde yazılanlara inanmayanların milyonlarca lira parası ve kilolarca altını ise buharlaşıp yok oldu.

İşte size bir tehlikeyi daha haber veriyorum

Büyük kuyumcu-tefecilerden biri…

Aylardır, “Acaba kaçtı mı” diye her sabah dükkânı kontrol edilen o kuyumcu-tefeci, haber aldık ki çok zor günler geçiriyor.

*Vitrinleri boşalmış… Eski ışıltılı, göz alıcı görüntüsünü kaybetmiş…

*İstanbul’dan altın toptancısı (Ç), İzmit’e gelip bütün altınlarını geri alıp gitmiş.

*Bazı müşteriler, kapısına dayanıp verdikleri para ve altınlarını geri istemeye ve yüksek sesle tartışmaya başlamış.

*Bankalar, uzun zaman önce kredisini kesmiş.

*Tefecilerin eline düşmüş… Bir tefeci (İ.E) ayağına çağırıp “hesabını kısa zamanda kapatması” konusunda kendisini sert bir dille uyarmış.

*”Eli kulağında… Daha fazla dayanamaz kaçar” diyorlar.

Benim size ulaştırabileceğim bilgiler şimdilik bu kadar.

Sağlam yerden…

Para ve altınlarınızı kurtardınız kurtardınız, kurtaramazsanız üzerine bir bardak soğuk su için!

Zamanınız yok, her an “Kaçtı” haberini alabilirsiniz.

Benden söylemesi!

Arda Turan

Bir “suç” cezalandırılmazsa…

Bir “ayıp” karşılıksız kalırsa, hatta ödüllendirilirse…

Sonunda olacağı bu!

Futbolcu Arda Turan…

Uçakta bir gazeteciye saldırdı mı, saldırdı.

Arkasından milli takımı bıraktığını açıkladı mı, açıkladı.

İşlediği “suç” ve yaptığı “ayıp” ortada dururken, tekrar milli takıma çağırıldı mı, çağırıldı.

İspanya’da anlaşmalı olduğu kulüpte kızakta tutulurken, bulunmaz Hint kumaşıymış gibi İstanbul’da bir kulübe transfer oldu mu, oldu.

Evlendi, düğününe devletin zirvesi katıldı mı, katıldı.

Eee, olacak tabii…

Sen suçu ve ayıbı ödüllendirirsen…

Hak etmeyene, hak etmediği değeri verir ilahlaştırırsan…

O da gider maçta hakemin yakasına yapışıp yumruk atmaya kalkar.

Suç Arda’da değil, Arda’yı bu hale getirenlerde!