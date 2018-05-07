Şener Aksu ile ‘Rastlantı’ üzerine

“İnsan şüphesiz geçmişinin toplamıdır ve şiir de geçmişin vazgeçilmezi” diyor Şener Aksu.

Herkesin şiir yazabileceğini, bunun için de estetik bilmenin gerektiğini söylüyor.

“Her gün şiir yazılır mı? Evet, yazılır” tezini savunacak ve bunu kitaba dönüştürüp, ödül alacak kadar da başarılı aynı zamanda.

Ben, Şener Aksu’yu ilk defa şair özelliğiyle tanımıştım. Burada genel anlamda edebiyata bakışıyla ve son yazdığı romanıyla ilgili konuşsak da konuya girmeden önce, sizlere şairliğinden ve şiire bakışından çok kısada da olsa bahsetmek istedim.

Yazarlığın bence sonu yok, yazar yazdıkça hep daha iyiyi yazmak ister herhalde, peki sizin yazarlığınızla ya da kitaplarınızla ilgili kendinizi görmek istediğiniz bir yer var mı?

Ortaokula başladığımda, Töbder vardı, Türkçe öğretmenim de sıkça orada olurdu. Zaman zaman gazetesini Töbder’e getirmemi isterdi. Böylece Töbder’e girip çıkmaya başladım. Oradaki kütüphaneden kitaplar almama izin veriyorlardı. Bir gün Shakespeare’ın Kral Lear oyunu aldım… Okuduğumda, Türkçenin Shakespeare olmaya karar verdim. Bunun için hayatımı planladım da… Altmış yaşına geldiğimde Türkçe’yi onun gibi kullanmayı hayal ettim. Ömrümü de buna göre planladım… Şüphesiz ki hayatımı da kazanmam gerekti; meslek seçimim dahil hepsinde bu düşün payı vardır. Eğer altmışlı yaşlarda Türkçeyi içerik ve biçim açısından düşlediğim gibi kullanmayı başarırsam; işte o zaman kendimi gerçekleştirmiş olacağım… Dolayısıyla ölmeyi hak edeceğim.

Türk edebiyatı size göre nerede?

Türk edebiyatı yerine Türkçe edebiyat demeyi yeğlerim… Her dilin edebiyatı, o dili kullananların tarihleriyle doğrudan ilişkili… Bu nedenle Türkçe edebiyatın özellikle gençlik döneminde olduğunu söyleyebilirim. Türkçe konuşanların tarihsel diriliği göz önüne alınırsa böyle bir belirlenimin yaşamda da karşılığı görülecektir. Henüz endüstri toplumuna dönüşmemiş olan Anadolu Türkleri üzerinden konuşursak; iktisadi ve toplumsal çalkantılar edebiyatı besleyen kaynaklardır. Toplumsal gerilimler dinmeden edebiyat da durulmayacaktır. Benzetme yapmak gerekirse Alman edebiyatının “Fırtına ve Atılım” sonrasına denk düşen bir dönemdeyiz. Türkçe edebiyatın da Cumhuriyetle birlikte böyle bir atılımı olmuştu ve güçlü ayağa kalkış, özellikle 12 Eylül darbesinin balyozu altında ezildi. Yeniden coşacağı günler gelecektir elbette…

Bir başka açıdan da denebilir ki Türkçe edebiyat türdeş değildir. Dönem dönem tarihsel gelişmelerle ilişkili olarak Türkçe edebiyatın farklı eğilimleri öne çıkmaktadır. Sözgelimi toplumsal gerçeklik için rüzgar şimdilerde ters esmektedir ama bunun yerine dinsel içerikli edebiyat yükselmektedir. Demek ki Türkçe edebiyatın kaynakları çoğuldur… Ne var ki güncel eğilimler estetik kaygılardan çok başka kaynaklardan beslendiğinden, güncel edebiyattan Türkçe edebiyatın birikimine fazlaca eser katılmaz. Buna karşın yine de edebiyatın yelpazesini genişletmiş olmaları bakımdan önemli bir etkiye sahiptirler.

Kendi kitaplarınızla kıyaslama yaparsanız nasıl görüyorsunuz ya da kendi kitaplarınızı nerede görüyorsunuz bir yazar olarak?

Rastlantının ikinci cildiyle birlikte 26’ncı kitabım yayımlanmış olacak… Bu kitapların her biri için bir şey söylemek yerine, diyebilirim ki bunlar benim olgunlaşmamın uğrak yerleridir. Öte yandan şunu da açık görmekteyim; edebiyat alanında yer edinmek sadece yazdıklarınızla ilgili de değildir… Edebiyat kastları var, reklam var… Hatta yabancı hayranlığı var… Rüzgar hep karşıdan eserken yürümek zordur ama ben kendimi rüzgara karşı yürüyen bir yazar olarak görüyorum. Altmışına geldiğimde kendim hakkında daha net bir değerlendirme yapabileceğimi sanıyorum. Türkçe edebiyat içinde kimi şiirlerimin ve bazı çalışmalarımın kalıcı olacağı umudunu taşıyorum elbette… Ancak bunu bilmek olası değil… Geleceğin tartısı kimsenin elinde değil çünkü…

Belki çok klasik bir soru olacak ama sizin etkilendiğiniz bir edebiyatçı var mı?

Olmaz olur mu? Shakespeare’dan söz ettim yukarıda… Solohov var örneğin… Orhan Kemal’i sevdim ben Türk yazarları içinde… Ama şiirde, Nesimi, Aşık Veysel ve Asaf Halet Çelebi’yi öncelikle saymam gerekir. O kadar çok var ki, hangisini saysam bilemedim… Edebiyatı kitaplardan seversiniz ve kitapları birileri yazıyor, onları da seversiniz… Benim etkilenmem daha çok sevmek diyebilirim. Halil Cibran’ı da sevdim Neitsche’yi de… Dedem Korkut hikayelerine bayılırım örneğin, bin bir gece masallarına da… İran edebiyatından Sadi’yi çok sevmiştim…. Aymatov’u ayrı bir yere koymak gerekir; düşünün ki mezarını ziyarete gittim.

Bir romanda tarih, felsefe, psikoloji, estetik olması gerekir mi? Neden?

Romanda şüphesiz ki insan durumları işleniyor. Bu da demektir ki insanla ilişkili her şey işleniyor… İnsan tarihsel bir varlık olduğuna göre; onu tarihselliğinden koparamazsınız… İnsan ruhsal bir varlık olduğuna göre onu ruhsallığından koparırsanız, karakterinizi karikatüre çevirmiş olursunuz… Felsefe, anlamanın kapısıdır, bir şey anlatmak yahut anlamak için, bir şey belirlemek yahut belirtmek için onun olanaklarını kullanmak gerekir… Eğer bir metin roman olacaksa, estetik olmalıdır zaten… Diyeceğim, insansı olan her şey romanda da olur…

Rastlantı’ nın birincisi ile yeni kitabınız “Rastlantı DAMKALAR” arasında bir benzerlik var mı ?

Rastlantı üç kitaptan oluşuyor. Birinci kitabın adı sadece Rastlantı’ydı. Bizleri, yani karada yaşayan insanları anlatıyordu. Rastlantı’nın ikinci kitabı deniz insanlarını işliyor… Onlara Damkalar adını verdim. Üçüncüsü de gök insanlarını inceliyor… O da gelecek yıl yayımlanacak… Bu nedenle yeni kitabım birincisinin doğrudan devamıdır diyebilirim… Birincisini okumamış biri için anlaşılması biraz güç olabilir….

Birinci Rastlantıda mitoloji ağır basıyordu yeni “Rastlantı DAMKALAR” da mitolojik bölümler var mı?

Rastlantının ilkinde Sümer mitolojisinden türetilmiş bir mit var… Üstelik kitapta oldukça ağırlıklı bir yere sahip… Ancak bu bir üçleme olduğundan, ikincisinde bu mite atıfta bulunulduğundan ağırlıklı bir zemin olduğunu söyleyemem. Buna karşın, mitolojik karakterler ve olaylar aynı olmalı… Çünkü öyle kurgulandı. Ancak birinci kitapta daha çok rastlantı üzerine batı düşünürlerinin fikirleri öncelenmişken, ikinci kitapta İslam düşünürlerinin fikirleri öncelenmiştir.

Romanda geçen isimler, Naksa, Damka, Çerik, Bulun, Mardak. Sizi bu isimlere yönlendiren ne ve neler çağrışım yaptı?

Mardak’ı ayrı tutmalı… Mardak, sümer mitolojisindeki Marduk’tur… Ancak Damka dili bir sözcükte aynı seleni çıkarabildiği için Mardak diye kullanıldı. Bunun istisnası Çerik’tir ve romanda zaten bu istisna üzerinde bir kurgu oluşturulmuştur. Çerik, bulun gibi ikinci kitaptaki karakterler eski Türk isimlerinden türetilmiştir. Bulan; esir, tutsak demektir… Çerik; karşı demektir, karşılıklı demektir… Karakterlerin ruhuna uygun oldukları için eski Türkçe isimleri kullandım.

“Bulunlar” nasıl bir yaratık? Ya da yaratık dememiz doğru mu? Eğer isterseniz tabii biraz bahsedebilir misiniz?

Bulunlar aslında Damkadır. Yani Su insanıdır. Ancak Antartika’ya sürgüne gönderilmişler, orada bir topluluk oluşturmuşlardır. O halde hepsine Damka demek doğru olacaktır. Damkalar, Mardak tarafından insandan türetilmiş Canlılardır ve bu nedenle bir yaşına kadar kuyrukları gelişememektedir. Elleri vardır, renk görüsü (yani kızıl ötesi görüleri vardır) titreşimleri algılayabilirler ve perdeli elleri vardır. İnsan boyutlarından biraz daha büyüktürler. Alınlarında nefes alacakları bir yer vardır… Bu düşlenmiş bir canlıdır, gerçekte olup olmadığını bilmiyorum…

Diğer romanlarınızda sizin derviş özelliğiniz yansıyor, özellikle sizi tanıyan bir okur bunu anlayabilir. Ya yeni kitabınızda nasıl?

İnsan ne yazarsa yazsın kendini yazıyor diyebilirim… Yazmak düşlerini anlatmaktır ve insan kendi zihninin koşullarına göre düş kurabiliyor ancak… Bu nedenle ne yazarsam yazayım, kendi üslubum kendi anlayışım, kendi bakışım oluyor… Birbirinden farklı alanlarda yazıyorum ama edebiyat söz konusu olunca bir bakış açısı hepsinde var… İnsanı bütünlüğüyle anlamaya çalışan bir tutum desek belki daha doğru olacaktır… Bana sıkça derviş diyorlar ama o yazdığım bir öykü kitabı ve o karakterin ağzından dillendirdiğim savsözlerden kaynaklanıyor… Bende dervişlik özelliği var mı onu da bilmiyorum…

Rastlantıların seri olma yolunda devamı gelecek mi?

Rastlantı üçlemedir. Üçleme bitince bitecek ama son kitapla birlikte yine, “eksik gün hesabı” adlı kitabımda yaptığımız gibi Rastlantıların üçünün bir kitap halinde, koleksiyon baskısı yapmayı düşünüyorum. Umarım bunu başarabilirim. Rastlantı bitince bir süre roman yazmayacağım, tarih felsefesi kitabımı bitirmek, tarihe olan vefa borcumu ödemek istiyorum. Ondan sonra diğer roman taslaklarımı yazacağım…

Peki, son sorum, siz rastlantıya inanıyor musunuz?

Rastlantıyı tanımlayarak bunu yanıtlamak isterim. Olgu açısından rastlandı, bir şeyin varoluşsal olmayan, ona sonradan katılan özellikleri olarak belirlenebilir… Örneğin elmayı düşünelim… Elmanın piyasadaki değeri varoluşuyla doğrudan ilgili değildir, dolayısıyla rastlantısaldır… Piyasadaki değeri değişse de olgu olarak elma değişmeyecektir. Bu açıdan, varoluşuna sonradan katılan, katılıp çıkarılabilenler rastlantısaldır.

Olay içinde rastlantısalı da şöyle belirleyebiliriz; farklı nedensel süreçlerin zaman ve mekanda kesişmesidir. Bu kesişme yeni bir nedensel süreç doğurduğu için iki sürecin de doğasını bozacaktır. Sözgelimi inşaatta çalışan biri keserle çivi çakmakta, işini görmektedir. Bir adam da sokaktan işine gitmektedir. Bu iki sürecin birbirleriyle hiçbir bağları yoktur, sadece zaman ve mekanda çakışmaktadırlar. Usta keseri elinden düşürse ve adam ölse bu yeni zorunluluklar süreci başlatacaktır.

Bu iki tanımdan yola çıkarak diyebilirim ki rastlantı vardır. Farabi’nin dediği gibi; rastlantı yoksa korku ve umut da yoktur.

Şener Bey, değerli cevaplarınızla bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Aydili Sanat Yayınlarından çıkan yeni kitabınız “Rastlantı DAMKALAR” ile tanışacak, rastlaşacak olan okurlar çok şanslı biliyorum.

Öyleyse Rastlantının üçüncüsüne doğru yola devam diyelim Gül Hanım.