Umutsuzlukta Türkan Saylan’ı hatırlıyor, Ahmet Kaya’yı dinliyor

CHP’den Kocaeli milletvekili aday adayı olanlar, genel merkeze başvurusunu yapıp, il binasında basın açıklaması yapıyor…

Yeşim Akpınar da başvurusunu yapıp, il binasında basın açıklaması yaptı…

Akpınar, diğer aday adayların aksine, çok sert bir açıklama yaptı…

Deniz Gezmiş’ten girdi, HDP’den çıktı…

Türkan Saylan’dan girdi, Ahmet Kaya’dan çıktı…

Akpınar, DİSK Sosyal-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi…

CHP’li bir aileden geliyor…

1 Mayıs gibi anlamlı bir günde başvurusunu yaptı…

Akpınar, il binasında yaptığı basın toplantısında şunları söyledi;

“Ülkemiz zorba bir iktidarın, güç zehirlenmesi yaşayan artık ne yapacağını kestiremediğimiz ırkçı, faşist, gerici bir tiranın hezeyanıyla karanlığa sürükleniyor. AKP lideri seçim stratejisini derinde hissedilen ekonomik krizin patlamasından evvel, İYİ Parti’yi seçime sokmamak, Halkların Demokrasi Partisi’ni (HDP) şeytanlaştırarak sistemin dışına itmek üzerine kurmuştur. Aslında yenildiği 16 Nisan Referandumunun bir araya gelenlerini sürekli FETÖ-PKK diye niteleyen kendi dışındakileri vatan haini ilan eden bir AKP var karşımızda…”

BİLİME DÜŞMAN, KADINA DÜŞMAN,

“Akademi susturuluyor, köklü üniversiteler bölünüyor, üniversiteler çoraklaştırılıp sosyalistler kürsülerinden ve öğrencilerinden koparılıyor. Kadınlar sokaklarda şort giydiği için şiddete maruz kalıyor. Halklara düşman, bilime düşman, kadına düşman, doğaya düşman bu talancı iktidar artık gitmelidir. Bizler bu ülkenin gerçek sahiplerine yüzümüzü dönmeliyiz. Kurtuluş emekçilerde kadınlarda ve gençlerdedir. Biliyorum, zaman zaman umudumuzu yitirdiğimiz anlar oluyor. Umudu yeniden yeşertmeliyiz. Bizlerin bu ülkeye dair düşleri var. İşte bu sorumluluk bilinciyle umudumu her yitirdiğimde, daha 25 yaşında idam sehpasında Deniz’in (Gezmiş) son sözlerini sığınıyorum. “Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi.”

“AHMET KAYA DİNLİYORUM”

“Umudumu her yitirdiğimde Türkan Saylan’ı hatırlıyorum… Ergenekon kumpasıyla intihar eden onurlu asker Ali Tatar’ı hatırlıyorum. Umudumu her yitirdiğimde aslında bu hükümetin unutamadığı Gezi Direnişi ve o pırıl pırıl aydınlık fidanları hatırlıyorum. Umudumu her yitirdiğimde o dik duruşuyla Ahmet Şık’ın kararlı çığlığı kulaklarımda çınlıyor “Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet” Umudumu her yitirdiğimde Kocaeli Üniversitesi’nin ve bilimin yüz akı barış imzacısı Onur Hamzaoğlu bana Sincan Cezaevi’nden sesleniyor umudunu kaybetme kardeşim bizim bir hayalimiz var. Onlar kadın düşmanı İbrahim Tatlıses’i, uyuşturucu satıcısı Deniz Seki’yi milli diye pompalaya dursunlar, ben halkların kardeşliğine inanıyor, açıp bir Ahmet Kaya dinliyorum ve artık bir şey yapmam gerektiğini biliyorum…”

CHP’li Yeşim Akpınar’ın açıklaması böyle…

Türkiye gerçeklerine farklı bir bakış açısı…

Bakalım il binasında yaptığı basın açıklamasında Türkiye gerçeklerini sıralayan Akpınar, CHP’nin milletvekili listesinde sıralamaya girebilecek mi?

Cumhur ittifakını karşı Millet ittifakı

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu’na gelerek ittifak protokolünü teslim etti. İttifakın adı ise “millet” oldu. Böylece 24 Haziran seçimlerindeki oy pusulasında Cumhur İttifakı karşısına Millet İttifakı’nın yer alacağı kesinleşti. CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi oy pusulasında Millet İttifakı adı altında yer alacak. Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilecek. Demokrat Parti logosu ittifak kutucuğunda yer almayacak. Millet ittifakı hayırlı olsun.

Kaymakam Narinoğlu ilçeye huzurevi istedi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, önceki gün Karamürselli muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda söz alan Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Vali Aksoy’dan huzurevi istedi. Narinoğlu, ‘Karamürsel ilçemizde emekli ağırlıklı bir nüfus yaşamakta, bazıları da yalnız yaşamak zorunda olanlar var. Hatta evlerinde yalnız hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız oluyor, bu yönde huzur evine ihtiyacımız var” dedi. Bakalım Kaymakam Narinoğlu’nun bu haklı talebi yerine getirilecek mi? Karamürsel, huzurevine kavuşacak mı?

Çetin Gürol’a önemli görev

Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri (TGC) Basın Vakfı yönetim kurulu, Bursa’da gerçekleştirilen toplantıda görev bölümü yaptı. Yılmaz Karaca, yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulunun görev bölümünde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, başkan yardımcısı oldu. Gürol’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.