Sen nelere kadirsin be CUMHURİYET!

Kurtuluş savaşını veren subaylar, fakir fukara çocuklarıydı.

Cumhuriyeti elit kesim değil, fakir fukara çocukları geçmişten ders alarak kurdular.

Cumhuriyet rengine, ırkına, cinsiyetine, mezhebine bakmaksızın herkesi birinci sınıf vatandaş olarak kabul etti, herkese eşit haklar verdi. Memleketi sultanlar değil, halkın seçtiği bağımsız vatandaşlar yönetir ”egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

Kocalarının yanında kurtuluş savaşında savaşan kadınlarımız, Avrupa’dan önce seçme ve seçilme hakkı kazandı. Her türlü eğitimi aldılar, her mesleğe sahip oldular, bu defa memleketin kalkınması için kocalarının yanında oldular.

Bu cumhuriyette bir kadın parti lideri, başbakan, bir başka kadınımız Danıştay başkanı olabildi. Sayısız kadın sanatçılar, politikacılar yetişti.

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Eski başbakanımız, barajlar kralı, cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in lakabı ÇOBAN SÜLÜ değil miydi? Bu millet ve cumhuriyet çobanlıktan gelen insanları da cumhurbaşkanı yaptı.

Bu cumhuriyet bir zamanlar % 8’lerde kalan milli görüş geleneğinden gelen birilerini kurucu lidere hakaret bile etseler bakan, başbakan, cumhurbaşkanı yaptı.

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Kasımpaşalı İETT işçisi bu cumhuriyette belediye başkanı, milletvekili, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Abazası, Gürcüsü ne varsa herkes birinci sınıf vatandaş oldu, her mesleğe sahip oldu, istediği her yere gelebildi. Herkes bu cumhuriyette birinci sınıf vatandaş olarak yaşadı ve yaşıyor.

Bu cumhuriyet benim gibi köyde gündelikçilik yapan,93 harbinde göçle gelen bir ailenin çocuğu çobanlık, çiftçilik, çıraklık yapan bir köylü çocuğunun avukat, baro başkanı, il başkanı olmasına imkan sağladı.

Bu cumhuriyet halktan aldığı yetki ile şımaran, kendini halkın üstünde gören, halka yukarıdan bakan, lüks içinde yaşayarak değişen, farklılaşanları da millet oyarıyla alaşağı etmeyi bildi.

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Bu cumhuriyet ve millet İzmit’in Gündoğdu köyünde yetişen bir köylü kızını, cesur yürekli bir kadınımızı MERAL AKŞENER’i cumhurbaşkanı adayı yaptı.

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Bu cumhuriyet, siyasette İslamcılık olmaz. Ben katıksız Müslüman’ım diyen, iktidar nimetlerini reddederek Müslümanlar parlamenter demokrasiden, hukuk devletinden, yasama –yürütme-yargı bağımsızlığından, tam demokrasiden yana diyerek siyasi tarihimizdeki en önemli manifestosunu ilan eden, İslam ve demokrasi bağını tarihi bir söylemle ortaya koyan, TEMEL KARAMOLLAOĞLU’nu cumhurbaşkanı adayı yaptı.

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Bu cumhuriyet Yalovalı köylü çocuğu, çobanlık, çiftçilik yapan, eşit yurttaş olarak cumhuriyet okullarında özgürce okuyarak fizik öğretmenliğini meslek edinen, hazır cevap, sivri dilli, memleket sevdalısı politikacı kamyoncu şerifin oğlu MUHARREM İNCE’yi cumhurbaşkanı adayı yaptı.

Atatürk cumhuriyeti böyle bir devlet işte. Kökü sağlam, özgürlüğün tadını almış ve uyanmış bir millet oluştu, Bu millet iktidar zehirlenmesine, halka yabancılaşmaya asla izin vermedi ve vermez. Kimse moralini bozmasın, Türkiye’de egemenlik kayıtsız şartsız milletinse sorun yok. Sen nelere kadirsin be Atatürk cumhuriyeti, sen nelere kadirsin be Türk milleti.