Deniz Gezmiş… Sol kesimin büyük değer verdiği bir kişidir… Gezmiş hakkında kitaplar yazıldı, şiirler okundu, türküler bestelendi… CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Deniz Gezmiş ile ilgili bir mesaj yayınladı;

Törk, “Gençliğin altın çağında, hayatının baharını yaşamamışken sisteme kurban edilen Denizler, aradan geçen yıllara karşın hala milyonların yüreğinde yaşamakta ve bugün gelinen süreçte, Türkiye halkı onların özgürlük mücadelelerine büyük bir özlem duymaktadır. "Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” diyerek Türk bayrağı ile yollara düşen Denizler'in özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık mücadelesinde göstedikleri onurlu tavırları, Türk gençliğine ışık tutmaya devam edecektir” dedi…

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Türkiye cumhuriyet tarihine, yargılanarak öldürülen “ilk Marksist-Leninistler” olarak geçen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin (6 Mayıs 1972) 46. yıl dönümünde, bir kez daha anıldılar.

Deniz Gezmis, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972’de, bugün müze olan Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde sabaha karşı asılarak idam edildiler. İdam edildiklerinde Gezmiş ve Aslan 25, İnan ise 23 yaşındaydılar.

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İşte Deniz Gezmiş’in

babasına yazdığı son mektup…

“Baba,

Mektup elinize geçtiğinde ben aranızdan ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin dersem yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karşılamanı istiyorum, insanlar doğar, büyür, yaşar, ölürler, önemli olan çok fazla yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de düşmeyeceğimden şüphen olmasın, oğlun, ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir, o bu yola bilerek girdi ve sonunun da bu olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin değil Türkiye’de yaşayan Kürt ve Türk halklarının da anlayacağına inanıyorum. Cenazem için avukatlarıma gerekli talimatı verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara’da 1969’da ölen arkadaşım Taylan Özgür’ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul’a götürmeye kalkma, annemi teselli etmek sana düşüyor, kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum, bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir, son anda yaptıklarımdan en ufak pişmanlık duymadığımı belirtir, seni, annemi, ağabeyimi ve kardeşimi devrimciliğimin olanca ateşi ile kucaklarım.

Oğlun Deniz Gezmiş. Merkez Cezaevi”