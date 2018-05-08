AKP’ye oy vermeyiz… Anneye, babaya, hocaya ihanet edenler cezalarını çekecekler

Bu sözler Mehmet Aras’a ait.

Mehmet Aras, “milli görüş”ün Kocaeli’deki en önemli temsilcilerinden biridir.

Rahmetli Necmettin Erbakan’ın yakın arkadaşıydı.

Köseköy Belediye Başkanlığı yaptı.

Parti görevlerinde bulundu.

Halen Erbakan Vakfı Marmara Bölge Sorumlusu…

Cumartesi günü telefonla konuştuk.

Konu, elbette 24 Haziran seçimleri.

Mehmet Aras dedi ki:

*Tombala patlayabilir.

*Kadın (Meral Akşener) iyi gidiyor… Galiba plakayı okutacak… Dört saatte 127 bin imza ne demek?

*Saadet Partisi, iyi çalışırsa buradan 1 milletvekili çıkarabilir.

*Bizim gruba (Erbakan Vakfı) henüz talimat verilmedi. Eğer serbest bırakılırsa, oylarımız Saadet Partisi, İyi Parti ve CHP arasında paylaşılır.

*Kesinlikle AKP’ye oy vermeyiz. Hocaya yapmadıklarını bırakmadılar. Anneye, babaya, hocaya ihanet edenler cezalarını çekecekler. Kurtuluşları yok!

*Durumları hiç iyi değil. Eskiden Tayyip Erdoğan televizyonda konuşurken mevlit dinler gibi dinlerlerdi. Şimdi arkalarını dönüyorlar… Artık yolun sonuna geldiler.

Mehmet Aras’ın söyledikleri böyle!

Bir şey daha söyledi…

Eylül ayında Erbakan Vakfı’nın “partileşme” süreci tamamlanıyormuş.

“Gümbür gümbür geliyoruz” dedi.

Bosna Hersek’e bile sözümüz geçmedi

Almanya…

Hollanda…

Avusturya…

Üçü de AKP’nin“seçim propagandası” yapmasına izin vermedi.

Bosna Hersek’te seçim mitingi yapma hazırlığına başladılar, o da ne, Bosna Hersek de “Olmaz, seçim propagandası yapamazsınız” dedi.

Şu halimize bir bakar mısınız?

Avrupa’da Bosna Hersek’e bile sözümüz geçmiyor.

Bosna Hersek’te bile itibarımız yok!

Başımızı ellerimiz arasına alıp düşünmenin zamanı gelmedi mi daha?

“Yerli ve milli” düşkünlüğümüze ne oldu?

Rakının vergi oranı artırılırken, viskinin vergi oranı indirildi.

Hayırdır, “yerli ve milli” düşkünlüğümüze ne oldu?

Hani “yerli ve milli” olan her şeyi el üstünde tutacaktık?

Camisinde namaz kılıyorlar da, söylediklerini tutuyorlar mı?

Sanırım o camide namaz kılmayan parti lideri yoktur.

Milletvekilleri de hiç gitmedilerse cenaze namazına gitmişlerdir o camiye.

Ankara Hacı Bayram Camii’nden söz ediyorum.

Adını Hacı Bayram-ı Veli’den alan camiden…

Hacı Bayram-ı Veli, tasavvuf felsefesinin en önemli temsilcilerinden biriydi.

Eserlerindeki görüşler bugün de hâlâ geçerliliğini koruyor.

600 yıl önce söylediği sözler, hepimiz için, tüm insanlık için “uyarı” niteliğinde.

Özellikle devletimizi yöneten ve yönetme iddiasında olanlar için…

Namaz kılıyorlar da, acaba Hacı Bayram-ı Veli’nin görüşlerinden haberdarlar mı?

Haberdarlarsa, bu öğütlerin ne kadarını yerine getiriyorlar?

Bakın Hacı Bayram-ı Veli ne diyor?

*Kin, gerçekleri gören gözleri bile kör eder.

*İnsanlığınızı koruyunuz.

*Kötülükten uzaklaşınız.

*İyilerle beraber olunuz.

*Güzel huylu olunuz.

*Merhametli olunuz.

*Sakin olunuz.

*Konuşurken gürlemeyiniz, bağırıp çağırmayınız.

*Cahillerden sakınınız.

*Dikkat ediniz, cahiller sizden ileride bulunmasın.

*İlim tahsil ediniz.

*İlim sahiplerine hürmet ediniz.

*Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz.

*Size teklif edilecek işlerde dikkatli olunuz, size ait olmayan bir görüşü savunmak zorunda kalmayınız.

*Hakikati söylemekten korkmayınız.

*Laubali konuşulan meclislere girmeyiniz.

*Çok çalışınız.

*Parayı, dünyalığınızı çalışarak helal kazanınız.

*Düşününüz. Öfke ve hiddet, düşünmeyi daraltır, insanı yanıltır.

*Adalet güzeldir. Adalet yöneticide olursa daha güzeldir.

*Kıymet biliniz.

*Emanete hıyanet çirkindir, emaneti koruyunuz.