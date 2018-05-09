Kahraman: Sakarya burnumuzun dibinde ve dev heyecanı yaşıyor…

Kentimizin spor duayeni, basketbol ustası Cengiz Kahraman, basketbolda bulunan düzeyden son derece rahatsız. Tek tesellisi, yıllar sonra İzmit Belediyespor kadın takımının kupayı kazanması…

Bir zamanlar Brisa-Kağıt maçlarının değişmez ismi olan, aha sonar Kocaelispor çatısı altında basketbolu yeniden canlandıran, ama takımın üst ligde oynamaması sonrasında yıkılan Cengiz Kahraman, rahmetli adaşı Cengiz Ünal’ı da bu branşa kazandırmış, ama Ünal’ın ömrü yetmemişti…

Sonra İzmit Basketbol İhtisas Kulübü’nü kurup, oyuncu yetiştirmeye devam eden kentimizin en eski ve sevilen simalarından Cengiz Kahraman, şimdi basketbol il temsilcisi olarak görev yapıyor. Bir takımımızın bölgesel liglerde yer alabilmesi için, tamamen kendi imkânlarıyla takım kuran, ancak bu sezon bütçesi olmadığından, kızların oynamasını sağlayamadığı için üzülen Kahraman, son zamanlarda çevre ilçelerde ve merkezde yapılan spor salonlarının yanı sıra, İzmit Belediyesi ve özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları nedeniyle, adeta çocuklar gibi yeniden umutlandı…

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Cengiz Kahraman benim rahmetli hakem ve antrenör futbolcu babamın basketbolcu-futbolcu hakem dostudur. Hem de öyle böyle değil. Çocuklukları beraber geçmiş. Hatta beni bile elimden tutup, Kocaelispor’da futbol ve basketbola yazdırırken, Cengiz Kahraman ağabeyimin idmanlarına da katılmıştım…

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Sonraki yıllarda basketbolu da muhabir olarak takip ederken, onun Naşaspor için yaptıklarını, Kağıt ve Lassa bayan basketbol takımı için yaptıklarını unutamam…

Salon tuvaletlere kadar hınca hınç dolarken, bunun mimarlarından biri de Cengiz ağabeyimdi. Rahmetli Altan Karaadam, Taci Erbirsin’i kazandıran Cengiz ağabey, basketbol federasyonunda da Batu ağabey ve diğer isimleri kentimize getirerek, çok önemli bir vizyon projesi geliştirmiştir…

Ona keza Sinan Us ve Yavuz Bilgin hocalarım da, Yaşar Erdoğdu hocam da, kent basketbolu için çok önemli işler yapmıştır…

Onların her zaman yanında olmaya çabaladım gücüm yettiğince…

Şimdi Cengiz ağabey mücadelesini sürdürüyor…

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Bu yıl İzmit Belediyesi’nin kupayı kazanmasıyla hayli mutlu olan Cengiz Kahraman “İnan ki Hakan. Çocuklar gibi sevindim. Yıllardır kentimize böyle başarılar gelmiyordu. Kızlarımızı kutluyorum. Nurgülleri, Şahverleri, Denizleri, Selmaları ve diğerlerini yetiştiren bu kentimiz, yıllardır bu düzeyde bir başarı sağlayamamıştı. Hepsini tek tek kutluyorum” dedi…

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Şimdi Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nin basketbola yatırımlarını dikkatle izleyen ve bizzat içerisinde rol alan Cengiz Kahraman, gelişmelerden mutlu ve hepimizin bunlara destek vermesini istiyor. Biz de buna can-ı gönülden söz verdik ve ben bizzat çalışmalara katılacağımı belirttim…

Çünkü 80’li yılların sonunda Nasaş, aynı yıllardan 2000’li yıllara kadar Brisa, Lassa, Kağıt, 2000’den sonra Kocaelispor adıyla yaşadığımız basketbol deplasmanlı lig heyecanının, erkekler süper liginde yılladır bize imrenerek bakan Sakarya’da yaşanması hepimizi utandırıyor...

Tabii ki Cengiz ağaeyi de…

Elimizde üst düzeyde bir süper lig erkek takımı kurulmadan, bu işlerin lokomotif olma özelliği yok. Bunun için de tek yol Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’un yatırımı olacaktır…

İşte 2. ve 3.Lig profesyonel futbol takımlarımız varken, bizim BAL gibi ne idüğü belirsiz sözde amatör liglere paralar aktarmamız yazıktır, günahtır…

Belediyeler, BAL için ayrılan bu gereksiz kaynakları birleştirip, kentimizde bir büyük erkek ligi kurabilmelidir…

Bunun için de, büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyeleri, kentlerindeki sanayi kuruluşlarını harekete geçirebilirler…

Bu iş bir gecede çözülür…

Cumhurba,kanı Baş Danışmanı Hidayet Türkoğlu, federasyon başkanı olarak bu olaya hemen el atmalıdır…

Erdoğan Şentürk, Güray Oruç gibi isimlerin sırtında bu yük fazla yürümez…

Cengiz ağabey ve Cengiz ağabeylerin hayalleri, 7 yaşındaki çocuklarımızla aynı…

Bunun için de, kentin 7’den 7’ye basketbolu yeniden sevmesi için, herkes taşın altına elini değil, bütün gövdesini koymalıdır…

Zehirli BAL yemeyi bırakalım…

Not: Bu gözler, adına 6.24 kuralı konan NBA sayı kralı Nasaşlı Freeman ile Cengiz Kahraman ağabeyimin İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 1990 yılında, idmanda iddiaya girip yarışmasını ve Cengiz ağabeyin, dev yıldızı üçlük yarışmasında yenmesini gördü…

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Bugünkü zeka öykümüze gelince…

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz Sultan Selim ona; ‘Sen sır saklamayı bilir misin?’ diye sormuş. Vezir; ‘Evet hünkarım, bilirim’ dediğinde, Yavuz Sultan Selim’de ona; ‘İyi, ben de bilirim.’ diyerek vezirine güzel bir mesaj vermiş…

Yani iki kişinin bildiği şey artık ‘SIR’ değildir…