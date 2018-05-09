İbrahim Karaosmanoğlu’ndan açıklama geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 3 Mayıs tarihinde bu köşede çıkan “Ben istemiyorum, İsmail’i milletvekili yapın” başlıklı yazımla ilgili noter aracılığıyla “tekzip ve düzeltme metni” göndermiş.

Gelen açıklamayı aynen yayınlıyorum:

“03/05/2018 (Kırmızı)Kocaeli Gazetesi'nin hem https://www.kocaeligazetesixom.tT/makale/1537721/mtanzerHinal/ben-istemiyorurn-ismaili- milletvekili-vapın URL adresinde internet sayfasında hem de yazılı baskısında " Ben istemiyorum, İsmail'i milletvekili yapın" başlıklı haber yayınlayarak hem İbrahim KARAOSMANOĞLU'nu hem de oğluna karşı bir takım yakışıksız ifadeler kullanılmıştır. Haberde İbrahim Karaosmanoğlu'nun milletvekili olmak istemediğini, yerine oğlunu milletvekili yapmak istediğini ve bunun için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü içeren bu haberin gerçekle bir ilgisi olmadığı gibi haberin somut bir delili de bulunmamaktadır. Haber içeriğinde; " Bu bilgi Ankara kaynaklı… Çok Sağlam bir isimden!" şeklinde haberinin duyuma dayalı olduğunu da belirtmiştir.

Habercilik temel ilkeleri gereği doğruluğu araştırılmadan, ortaya somut deliller konulmadan, gerçekte var olmayan bir durumu kulaktan duyma bilgilerle yazarak bunun haber yapılması ve kamuoyuna duyurulması açıkça kişilik haklarının ihlalidir. Müvekkil hakkında yazılan bu yazılar müvekkile olduğu kadar başında bulunduğu kuruma da zarar vereceği aşikârdır. Tamamen seçim öncesi siyasi Saiklerle hem İbrahim Karaosmanoğlu'na hem de oğluna karşı kötü bir algı yaratılma çabası içerisinde girildiği aşikârdır.

Gazetecilikte temel prensip gerçekleri yazmaktır. Şikâyet, dedikodu veya söylenti şeklinde duyulan her konuyu gerçeklik süzgecinden geçirmeden yayınlamak gazetecilik olarak nitelendirilemez. Yanlı ve yanlış haber yapmamaya, insanları hedef göstermemeye dikkat etmek, hata yapmamaya azami derecede özen göstermelidir.

Tetkik edilmeksizin masa başı haber üretmek hiçbir basın meslek ilkesiyle de bağdaşmaz. Gerçek habercilik, gerçeklere dayanmalıdır. İşbu haberde asılsız, kamuoyunda yanlış inanış ve kanılara yol açabilecek beyanlara yer verilerek halk nezdinde hem müvekkil ve ailesini hem de müvekkilin yöneticiliğini yürüttüğü kurumun itibarı zedelenmeye çalışılmıştır.

İş bu açıklama hem halkın aklında en ufak bir soru işareti kalmaması adına yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İbrahim KARAOSMANOĞLU Vekili

SP İl Başkanı Çelik, imamlar ve sandık başkanlığı

Dün Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik’le telefonda sohbet ediyoruz.

İmza kampanyası…

Seçim hazırlıkları…

Söz döndü dolaştı “belediye personeli ve imamların sandık başkanı olma” konusuna geldi.

Gazetemizde yayınlanan bu görüşünün, bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi.

Şöyle dedi:

“Belediye personeli, o belediye hangi partinin yönetimindeyse, o partiden emir alır. AKP’nin yönetimindeyse AKP’den, CHP’nin yönetimindeyse CHP’den… Ben bu nedenle belediye personelinden sandık başkanı olmasın dedim. İmamların durumuna gelince… İmamlar siyaset üstüdür ve siyaset üstü kalmalıdır. Siyasete bulaşmamalıdır… Bu konuda herkesin özen göstermesi gerekir. Biz bu özeni gösterdiğimizden imamların sandık başkanlığından affını istiyoruz. İmamlar, her siyasi görüşten insana hizmet veriyor. Onları bazı yanlış anlaşılmalar nedeniyle zor duruma sokmamalıyız. Onları el üstünde tutmalıyız. Görüşümde ısrarcıyım, en doğrusu öğretmenlerin sandık başkanlığı yapmasıdır.”

Nurettin Çelik, bu görüşünde yerden göğe kadar haklı!

Sandık başında yaşanacak bir tartışma…

Sandık başındaki bir yanlış anlaşılma…

İmamlarımızı yersiz yere siyasi tartışmaların içine çekebilir.

En doğrusu, imamlarımızı her türlü siyasi tartışmanın dışında tutmak!

Nurettin Bey işte bu nedenle “İmamlar sandık başkanı olmasın” diyor.

Muhalefetin dayanışması

Nurettin Çelik sohbetimizde son gelişmelere de değindi:

“Muhalefet ilk defa kendi içinde oyun kurmaya başladı. Bu, Türk siyasetinde çok önemli bir gelişme. Sorumluluğumuzun ciddiyetini ve sıkıntısını biliyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz partilerle aramızda en ufak bir uyum zorluğu yok. Dayanışma içindeyiz…”

İmza kampanyasında bugün son gün

Sevgili okurlarım, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama kampanyasında bugün son gün.

Diyeceksiniz ki, “Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu 100 bin imzayı geçti, adaylıkları kesin…”

Tamam, 100 bin imza geçildi, adaylıkları kesin de, zorunlu sayıdan daha fazla imza toplansa fena mı olur?

Her fazla imza,adayları ve demokrasimizi güçlendirir.

Konuyu bu yönüyle ele almakta yarar var.