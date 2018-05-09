Siyasette haksız rekabet!

“Baskın Seçim’e” iki aydan daha az zaman kaldı.

Ana muhalefet partisi Cumhurbaşkanı adayını yeni belirledi. Ama, Erdoğan seçim propagandalarına çok ama çok erken başladı!

Atatürk Orman Çiftliği içinde kurduğu 1150 odalı sarayında binlerce muhtarı ağırladı! Ulaşım, otel, ağırlama giderleri Devlet kasasından! Muhtarlara cübbe bile giydirdi!

Yetmedi, toplumun çeşitli kesimlerinden binlerce insanı yine aynı sarayda ağırladı, özel yemekler verdi! Yine Devlet kasasından!

Her fırsatta yurt içi geziler yaptı.

Hemen her gün gazetelerde ve televizyonlarda yer aldı ve alıyor.

Bütün bir ULUSU kucaklaması gereken Cumhur’un başkanı, AKP karşısındaki her siyasal kurumu ve kişileri hedef tahtasına koydu! Karşıtlarını FETÖ’cü ve PKK’lı olmakla suçladı!

Kanıtın nedir? Diye sorulmadı! Sorulamadı.

“AKP Genel Başkanı” sıfatıyla yaptığı konuşma ve suçlamalara yanıt verenleri “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle mahkemeye verdi!

Geçen hafta, oturduğun sitenin tüm posta kutularında Orman ve Su İşleri Bakanlığı antetli mektuplar yer alıyordu. Bana ait olanı açtım ve gördüm ki; Bakanlık iki ayrı broşürle “4 milyar fidan diktiğini, “ Kocaeli’nde ağaçlandırmada destan yazdığını” anlatıyor! Broşürlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı imzasıyla adıma bir mektup daha vardı! Erdoğan özetle; “Daha yeşil bir Türkiye’yi birlikte inşa edelim” diyordu!

Acı bir tebessüm oluştu yüzümde!

Son 16 yıldır yitirdiğimiz ormanlar geldi aklıma! O güzelim ormanların otoyol, köprü, maden ocağı ve HES’lerle nasıl talan edildiğini düşündüm!

Sonra, bütün Türkiye ölçeğinde basılıp dağıtıldığı anlaşılan bu broşürlerin, bu zarfın içindeki Erdoğan propagandasının basım ve posta giderlerinin kaça mal olduğunu düşündüm! Bakanlık bütçesinden mi, Cumhurbaşkanlığı Örtülü Ödeneği’nden mi ödendiğini sordum!

Türkiye’nin hemen her yerinde “siyanürle altın arama” başta olmak üzere Ormanlara yönelik yok edilişlere karşı halkın tepkilerini anımsadım!

Ama, çok daha ilginç olanı şu ki;

“Seçim rüşveti” olarak emeklilere iki dini bayramda verilecek ikramiyelerle ilgili “torba yasa” içine, “Orman, mera, göl ve kıyıların imara açılması, 49 yıllığına özel sektöre tahsisi orman alanlarında yapılaşmaya olanak veren” bir yasa maddesi de eklenmiş! (Md:13)

Bu ne çelişki?

AKP iktidarı döneminde ülkemizin en güzel ormanları ve AYDER Yaylası gibi doğal sit alanları adeta talan edildi. Şehirlerarası seyahat ederken yol boyunca oyulmuş, kelleştirilmiş dağlar görümün önüne geldi.

Allah aşkına bir düşünelim; son yıllarda pek çok “doğal afet” yaşamadık mı?

Geçtiğimiz kış aylarında neden doğru dürüst bir kış iklimi yaşayamadık? Betonlaşmış, ürettiği ısı atmosfere ulaşan kentlere kar yağar mı?

İstanbul’da bazı özel inşaat şirketleri neden ve nasıl orman içlerine ve kıyılarına rezidanslar yaparlar?

Ormanların hoyratça talan olanak sağlayan, verimli tarım alanlarını yok eden bir siyasal iktidar nasıl olur da hala yalanlarla propaganda yapar?

Aklı, bilinci, insafı ve Allah’a saygısı olan her yurttaş bu gerçekleri görmeli ve “torunlarımıza nasıl bir ülke bırakıyoruz? Diye düşünmelidir…