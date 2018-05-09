CHP’li Cengiz Sarıbay kimlere REST ÇEKTİ?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi 24 Haziran’da yapılacak…

Bu seçimler, normal seçim değil…

Baskın seçim…

Zira seçimler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktı…

AKP HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA…

Ekonomi kötüye gidiyor…

İşsizlik armaya devam ediyor…

Yabancılar, Türkiye’yi terk etmeye başladı…

Amerika ve Rusya, Suriye’de sidik yarışına girmiş…

Türkiye’yi piyon olarak kullanmak istiyorlar…

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin aleyhine…

Dolayısıyla, AKP hükümeti zor durumda…

Bu şartlarda 3 Kasım 2019’u bekleseler, yerle bir olacaklardı…

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AKP, MHP ile ortak olup, baskın seçim kararı alıverdi…

Seçim kararı verildi ve milletvekili aday adayları başvurularını yapmaya başladı…

Bazı partilerde başvurularda sorun yaşanmazken, bazı partilerde çeşitli sorunlar yaşandı…

Sorun yaşanan partilerin başında CHP geliyor…

SARIBAY SİTEM ETTİ

CHP’de milletvekili aday adaylık başvuru süresi önceki gün sona erdi…

Başvurular genel merkeze yapıldı…

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, başvuru sırasında kendisine bilgi vermeyen aday adaylarına sitem etti…

Bu sitemini de başvurusunu yapıp, il binasında açıklama yapan Tuğman Kaya’nın basın toplantısında açıkladı…

DEFOLSUN GİTSİN

Sarıbay dedi ki;

“Bugünlerde partimiz bereketli.

Yaklaşık 40’a yakım aday adayımız var.

Adaylarımızı görünce çok mutlu oluyorum, ama bazı gazetelerde görüyorum aday olmuş, ama bize haber vermemiş…

Nezaketen il başkanına bilgilendirmek lazım.

O bildirmeyenler, bizi yok sayıyor.

Engelli arkadaşlarımız üzerine alınmasın ama kör Allah’ı yok sayarsa, Allah da o körü yok sayar.

Bazı paylaşımlardan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz.

Bizim kimseye küfür etmeye hakkımız yok.

Paylaşımlarına herkes dikkat edecek.

Bu seçim artık Türkiye’nin var olup yok olma mücadelesi.

Demokrasiyi, savunan insanlar olarak büyük bir şemsiye açtık herkesi bekliyoruz.

Birisi kalkıp partide o varsa ben yokum diyorsa defolsun gitsin.

Kimsenin kaçma, küsme lüksü yok.

Ben inanıyorum, başaracağız”

SAAT 16.59’A KADAR BEKLEDİ

Gerçekten de çok sert bir açıklama…

Sarıbay, milletvekili adayı olup, önce basını bilgilendiren, kendisine bilgi vermeyen aday adaylarına sert tepki gösterdi…

Sarıbay bu söylemlerinde çok haklı…

Ama bir de neden bu pozisyona düştüğünü de sorgulamalı…

Zira, Sarıbay saat 16.59’a kadar milletvekili aday adaylığı için istifa edip etmeme konusunda Ankara’dan güvendiği kişilerden telefon bekledi…

Beklediği telefon gelmeyince, istifa etmedi…

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Sarıbay’ı bu durumda kalması, doğal olarak o koltuğa saygı gösterenlerde hayal kırıklığı yarattı…

Sarıbay’ın basın önünde böyle bir açıklama yapması da, partililer tarafından pek hoş karşılanmadı…

Zira Sarıbay, geçmiş dönemlerde partililere “Basın önünde tartışmayın, gelin sorunları birlikte oturup konuşalım” demişti…

Ama bu kez basın önünde konuşan ve aday adayları eleştiren, kendisi oldu…

CUMHURİYET OYLANACAK

24 Haziran’da yapılacak tarihi baskın seçimde, CHP’ye büyük görevler düşüyor…

CHP’liler bir an önce kırgınlıkları bir kenara bırakıp, seçime odaklanmalı…

24 Haziran’daki erken seçim, sadece bir seçim değil, Cumhuriyet rejiminin de oylanacağı bir seçim…

Türkiye, tariki bir baskın seçime doğru giderken, CHP il başkanı Cengiz Sarıbay, basın önünde gereksiz açıklamaları yaparak, enerjisini tüketmemeli diye düşünüyorum…