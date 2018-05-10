Selçuk Baysal ve Derbent’in haklı isyanı!

Bir süredir BAL ile ilgili yazdığım yazılar hayli ses getirdi. BAL takımlarına, belediyelerin değil, sanayi kuruluşlarının açık destek vermesi gerektiğini defalarca yazdım ve yine yazıyorum…

Lassa, gidip de Barcelona’ya sponsor oluyorsa, Kartepe’nin takımlarına haydi haydi yardımcı olur…

Semt kulüplerinin BAL’a yükselmesi, hepimize gurur veriyor. Yoksa bizim bir itirazımız yok. Yeter ki bölgedeki sanayi kuruluşları ayağa kalksın. Bizim karşı olduğumuz belediye spor kulüplerinin profesyonel olması olayıdır...

Belediye Derincespor’u ondan dilime doladım…

Çünkü Derince’den başka direkt belediyespor adını alan yok…

Zaten yakışmıyor…

Derincespor olsa, başımız gözümüz üstüne…

Ama profesyonel ve bağımsız (Derbent gibi, kocaleispor gibi, çayırova gibi, darıca G.B., Gebzespor, Gölcükspor gibi) bir Derincespor olsun…

Hatta profesyonel olsun…

BAL’da kalmasın !..

Hazır varken, yok ettiğiniz Derincespor A.Ş.’yi 3-4 milyona satın almak varken, siz şimdi 7-8 milyon harcasanız, belki 3.Lig’e çıkarabilirsiniz…

Ama BAL takımları, tabii ki sadece belediyelerden destek alıyor…

***

Gelelim Derbentspor ve onun değerli Başkanı Selçuk Baysal…

Benim cilt rahatsızlığım malum…

Ona bir söz verdim ve Derbent’e kadar gittim, ilk kez de orada tanıştım kendisiyle...

Ne mi yapıyordu ?..

Minicik çocuklara sudur, meyvedir taşıyıp duruyordu…

Ben de cilt rahatsızlığıma rağmen, Ağustos ayının ortasında cehennem sıcağında bizzat kendim Derbent’e gittim…

Yanlış dolmuşa binmişim, Derbent içerisinde indim ve o uzun stat yolunu, cehennem sıcağında yürüyerek stada gittim…

Yıllardır tanıdığım Sait hoca yine oradaydı…

Hem Selçuk Baysal’a destek vermek, hem de çalışmaları yerinde görmekti amacım…

Çünkü ben de Gül Mobilya’da Hacı Necati Gül amcanın çırağıydım…

“Gazetecilikte ilk haberlerimden birisi Derbentli Atan kardeşlerden adil Atan’ın cenazesiydi”…

Zabıta Ali de en yakın arkadaşımdır ve ona da muhabirlik yaptırdım yıllarca…

Derbent’i 80’lerden sonra öyle tanıdım…

Çocuklarla tanıştık şakalaştık ve güzel bir haber yaptık. Selçuk Baysal, tüm çocuklara ‘çocuklarım’ gözüyle bakıyor ve gerçekten de insan canlısı birisi…

Onu çok sevdim. Hala da severim. Çabaları için ise bizzat başından beri tanık olan biriyim…

Tam bir aile reisi…

Ve ben o gece, yüzüm şişmiş, gözlerim şişmiş vaziyette evde sabaha kadar uyuyamadım, bu sıkıntım üç-beş gün sürdü. Cilt rahatsızlığı olanlar beni daha iyi anlar… Ve hastalığım ilk kez o gün ortaya çıktı ve tavan yaptı…

Neyse dönelim asıl konumuza… KASKF’nin ve spor camiasının en büyük kazançlarından biri olan Selçuk Baysal başkan, bu yıl, gerçekten de önemli savaşlar verdi (bizzat ben şahidim), yıllardır da alt yapının güçlenmesi, ‘çocuklarım’ dediği gençlerin futbola kazandırılması noktasında kesesini sonuna kadar açarak, tek başına mücadele etti desem yeridir…

Hele hele bu sene harcadığı paralar (bende saklı) hayli fazla… Rakam vermek istemiyorum ama, belediyelerin üstlendiği rakamlara yakın…

Ve bizzat cebinden harcadı…

İnanın bana, ne övülmekle ilgisi var, ne de böyle bir ihtiyacı…

İşinde gücünde bir adam… Ama dedim ya, futbolcuları çocukları gibi seviyor… Hayatını onlara bağlamış… Zerresinin kılına zarar gelmemesi için çaba gösteriyor… İnsan canlısı bir başkan ve spor da insanların işi olduğu için, başkanlık çok yakışıyor…

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Selçuk Baysal, mantık hatasına, göz göre göre yapılan haksızlığa isyan etti…

Çocuklarının hakkının yendiğini söyleyerek, önceki gün açıklanan amatör karmaya, şampiyon olup BAL’a yükselen takımından bir kişi dahi (7 golle en az gol yiyen kaleci Sarp başta olmak üzere) alınmadı…

Bu insanın aklıyla alay etmektir…

5 yaşındaki çocuğa söyleseniz bilmem neresiyle güler…

Bu nasıl iştir ?..

Bu nasıl anlayıştır ?..

Söz burada, Selçuk Baysal başkanda !..

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“İnsanın haksızlığa karşı sabrı vardır. Ama bu kadar da olur mu yahu ?.. Biz emek veriyoruz, çocuklarımız alın teri döküyor, birçok badire atlatıp, ligde aslanlar gibi şampiyon olarak BAL’a yükseliyoruz. Ama benim takımımdan bir tek çocuk bile amatör karmaya alınmıyor. Bunun izahı yok. Bu resmen haksızlıktır ve bunun takibini sürdüreceğim. Çocuklarımın hakkını kimseye yedirmem… Sizden de destek bekliyorum”…

***

Başımızın, gözümüzün üstüne. Zaten adamcağız, şampiyon olup, ben dahil herkes tarafından eleştirildi ve sonunda sessizliğini bozarak ‘Yahu Hakan ağabey, şampiyon olup da suç mu işledik ?..’ derken, ne kadar yorgun ve kırgın olduğunu da görüp, üslubunca helallik istedik…

Evet, Derbent’te 30 yıldır hayal edilen şey olurken, doğru şeyler yapılıyor ve kimsenin bu başarıyı görmeme gibi bir lüksü yok…

Kartepeli sanayiciler, haydi bakalım…

Pamuk eller cebe…

Hüseyin Üzülmez başkanın yanında olun ve spor, sanayi ve turizm kenti Kartepe’yi, hak ettiği yerlere beraber taşıyın…

Selçuk başkan…

Karma konusunu ulusal basına da taşıyacağız…

Merak etmeyin…