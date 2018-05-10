“HDP” üzerine…

Bu ülkenin adı; Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Bu devlet, Mustafa Kemal ve O’na inanan Anadolu halkının verdiği bir kurtuluş mücadelesi sonunda, bir “ULUS DEVLET” kimliği ile kuruldu.

Bir Ulus Devlet’i kurmak ve yaşatmak kolay değildir. Nitekim, bu ülke için de kolay olmamış, ulusal mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında, özellikle İngiltere’nin kışkırtıcı eylemleriyle çeşitli isyanlarla karşılaşılmıştır. Ulus Devlet, bir etnik köken ya da dinsel temele dayanmaz, dayanamaz!

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, farklı etnik köken ve inançlara mensup; bu topraklarda “ortak tarihi geçmişi” olan ve bu toprakları “VATAN” olarak kabul etmiş insanlar “vatandaşlık” kimliği ile yaşamaktadırlar. Tarihsel bir gerçektir ki; Osmanlı’dan günümüze, bu topraklarda “Kürt kimliği” ile yaşayan insanlarla devlet arasında birçok çatışmalar, isyanlar yaşanmıştır. 1984 yılından bu yana yaşadığımız PKK olayı, hepsi de bu ülkenin çocukları olan binlerce insanın canına mal olmuş, analarımızı ağlatmış, ülke ekonomisine de çok ağır darbe indirmiştir.

Bu mücadelenin bu kadar uzun sürmesinde “Batılı sözde dost ve müttefiklerimizin” büyük rolleri ve kirli elleri vardır!

Ancak, NATO Karargahlarında, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arşivlerinde ve askeri dergilerinde “Bölünmüş Türkiye haritaları” uzun yıllardır pervasızca ortaya serilirken, bu gerçeği göremeyen; Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’u “Ortadoğu’ya demokrasi getirecekler” diye algılayan siyasetçilerimizin suçu ve günahı yok mudur?

Gelelim “Kürt Sorunu” na; Bu sorunun terör, savaş ve parçalanma yoluyla çözümü mümkün değildir! Mümkün olsa da “Kürt halkı” için kurtuluş, özgürlük ve mutluluk değildir!

Güçlü bir “Ulus Devlet” içinde “Tam demokrasi, gerçek bir hukuk devleti, eşit yurttaşlık, ve İnsan Hakları Evrensel kurlarının eksiksiz uygulandığı” bir Türkiye’de “kardeşçe yaşamak” mümkündür ve tek çaredir.

Kaldı ki, birlikte aileler kurmuş, akraba olmuşuz.

Artık bu kardeş kavgası sona ermeli, “YURTTA BARIŞ” ilkesi tam anlamıyla gerçekleşmelidir.

HDP, bu açıdan bir “umut” olarak karşımıza çıkmıştır.

Bizzat HDP yöneticilerinin; “HDP bir Türkiye partisidir” söylemleri ülke ölçeğinde olumlu yankı bulmuş ve yüzde 10 barajını aşarak TBMM’nde grup kurmuştur.

Ya sonra?

AKP’nin, görüntüde “Açılım Süreci” ve “Barış” diye sergilediği, ancak özünde AKP’nin siyasal hesaplarına dayanan müzakereler, İmralı’ya gidip gelen heyetler, Oslo’daki zirve ve nihayet “Dolmabahçe Mutabakatı” diye açıklanan gelişmelerden sonra, masalar dağılmış ve yeniden silahlı çatışmalar başlamıştır!

Dolmabahçe görüşmelerini yürüten Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, masanın dağılma sebebi olarak, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Erdoğan’a yönelik; “Seni Başkan yaptırmayacağız” sözleri olduğunu açıklamıştır!

Bu, bu ülkenin geleceğini hiçe saymaktır!

Ardından, HDP’li bazı milletvekillerinin önce dokunulmazlıkları kaldırılmış, sonra tutuklanmış ve yargı sonunda hükümler verilmiştir.

Bugün, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi, “siyasi ittifaklar” oluşturulurken, özellikle Erdoğan ve AKP sözcülerinin, ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik “PKK ve FETÖ ile işbirliği içinde olduklarına yönelik ALGI HAREKATI” sürüyor!

Ancak; hem “Cumhur İttifakı” nın hem de muhaliflerin oluşturdukları karşı ittifakın oylarının Cumhurbaşkanı seçimi ve Meclis çoğunluğu için yeterli olmadığı belirtiliyor!

İlginç olan şu ki; şu anda “cüzamlı” muamelesi gören HDP’nin oy desteğini almak için yeni siyasi atılımların olabileceği anlaşılıyor!

Ben de diyorum ki;