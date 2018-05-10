Siyasi ahlak ve siyasi ahlaksızlık

* AKP, MHP ve BBP’nin bir araya gelip ittifak kurması “siyasi ahlaka” uygun…

* CHP, İYİ PARTİ, SP ve DP’nin beraber olup ittifak kurması “siyasi ahlaksızlık”!

Yine…

*Tuğrul Türkeş’in MHP’den ayrılıp AKP’ye geçmesi, ödül olarak başbakan yardımcısı yapılması “siyasi ahlaka” uygun…

*Süleyman Soylu’nun DP’den, Numan Kurtulmuş’un HAS Parti’den AKP’ye gelmesi, ödül olarak her ikisinin de bakan yapılması “siyasi ahlaka” uygun…

*Ama 15 CHP milletvekilinin İYİ PARTİ’ye geçmesi “siyasi ahlaksızlık”!

Bundan şu sonuç çıkıyor:

AKP’nin bakışında “objektiflik” yok.

Kendi işine yarıyorsa, “siyasi ahlaka” uygun…

Diğer partilerin işine yarıyorsa, “siyasi ahlaksızlık”!

İYİ PARTİ’yi sevindiren MHP’li aday

Kim mi bu aday?

Saffet Sancaklı…

İYİ PARTİ, daha doğrusu İYİ PARTİ’ye gönül verenler, Saffet Sancaklı’nın MHP Kocaeli birinci sıra adayı olarak düşünülmesine çok seviniyorlar, çok!

Nasıl sevinmesinler…

MHP’de Saffet Sancaklı’ya büyük tepki var, ancak genel merkeze karşı seslerini çıkaramıyorlar.

Saffet Sancaklı nedeniyle partisine kırgın olanlar ne yapacak?

Çoğu, İYİ PARTİ’ye oy verecek.

Beklenti bu yönde!

İşte bu nedenle Saffet Sancaklı’nın MHP birinci sıra adaylığı İYİ PARTİ’yi çok sevindiriyor.

Ev, et ve KDV

Seçimler yaklaşıyor…

Konutta KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Eee, Ramazan ayı da yaklaşıyor…

Et satışındaki yüzde 8’lik KDV’yi de yüzde 1’e indirsek ya!

CHP’de milletvekili aday adayı olmak neden bu kadar pahalı?

Partilerde aday adaylığı başvuruları başladı ve bitti.

Listeyi önüme aldım, şöyle bir baktım.

İsimlere değil, aday adaylığı başvuru bedellerine…

En ucuzundan en pahalısına sıralayayım:

*BBP (Büyük Birlik Partisi) : 1.000 TL.

*MHP (Milliyetçi Hareket Partisi): 2.500 TL.

*SP (Saadet Partisi) : 3.000 TL.

*İYİ PARTİ : 5.000 TL.

*AKP (Ak Parti) : 6.000 TL.

*CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) : 10.000 TL.

Yahu, CHP’nin şu rakamına bakın!

1000 lira da dosya parası, 11 bin lira…

AKP ve İYİ PARTİ’nin iki katı.

SP’nin 3 katı, MHP’nin 4 katı, BBP’nin 10 katı…

Bir CHP’liye “Ne iş?” diye sordum, “Bizim paraya ihtiyacımız var” dedi.

İyi de CHP’den daha çok paraya ihtiyacı olanlar var.

CHP yine Hazine’den yardım alıyor…

İYİ PARTİ, ne yapsın?

Saadet Partisi, ne yapsın?

Üstelik adı üstünde…

Cumhuriyet Halk Partisi…

Adında “halk” var.

Halk, 10 bin lira verip nasıl aday adayı olsun ki?

Aday adaylığı şart mı?

Bir kişinin “milletvekili adayı” olabilmesi için “aday adaylığı” başvurusu yapması şart mı?

Değil.

Aday adaylığı, partilerin kendi iç işleri için gerekli.

Kimler başvurmuş, bakacaklar.

Partiye ilgi nasıl, görecekler.

Başvuru parası alıp partiye gelir sağlayacaklar.

En nihayet esas olan, partilerin 21 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu’na verecekleri liste.

Listedeki sıralanış…

Listede var mısın?

Ön sıralarda mısın?

Esas olan, geçerli olan bu!

Fatma Kaplan Hürriyet, listelerde neden yok?

Fatma Kaplan Hürriyet, bir süre önce CHP’den istifa edip İYİ PARTİ’ye geçmişti.

Hani şu “15’ler” içinde…

Partilerde aday adaylığı başvuru süreleri bitti, Fatma Kaplan Hürriyet ne CHP’nin ne de İYİ PARTİ’nin listesinde var.

Yani şimdi Fatma Hanım önümüzdeki seçimlerde aday olmayacak mı?

Olacak…

“Aday adayı” olmadan direkt “aday” olacak.

Dediğim gibi…

Esas olan “aday adayı” olmak değil, “aday” olabilmek!