ADD ve CHP’den Atatürk düşmanı Esra Elönü’ye tepki!

Yazar Esra Eölünü, 2012 yılında “Kime Göre Neye Göre” programında yeni bir tartışmaya imza atmıştı…

Daha önce de Atatürk’ten nefret ettiğini açıklayan Elönü, bu defa neden nefret ettiğini söyledi.

Elönü, Atatürk’ten nefret etme nedeninin CHP olduğunu söyledi. CHP’yi kafatasçılıkla suçlayan Elönü, “Neden bu partinin 6 oku bizim başımıza kakıldı?” diye konuştu.

Diğer katılımcıların da tepkisini çeken Elönü;

“Ben Atatürk ‘ten nefret ediyorum. Bu nefreti de CHP ‘nin oluşturduğunu düşünüyorum. Benim Atatürk'ten nefret etme sebebim CHP'nin Kemalizm'e takılı algısıdır. Bir lideri sevebilirsiniz, ama buradan bir rant elde ederseniz kusura bakmayın ben CHP'nin hiçbir samimiyetine inanmam." demişti…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Esra Elönü’yü kitap fuarına davet etmesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP’nin tepkisine neden oldu…

ADD ve CHP; Esra Elönü ile ilgili açıklama yaptı…

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Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Kocaeli Büyükşehir’in ‘Atatürk düşmanı’ sevdası sabrımız taşırıyor” başlıklı açıklamasında sert cümleler kullandı… Bingöl şunları ifade etti…

“Atatürk’e hakaretler yağdıran Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu’nu geçen sene gerçekleştirilen 9. Kitap Fuarı söyleşisine davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk düşmanı sevdası bitmiyor.

Ülkemizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ten “nefret ettiğini” utanmadan sıkılmadan dile getirme hadsizliğinde bulunan, Atatürk’e olan nefreti FETÖ ve PKK’dan geri kalmayan Esra ELÖNÜ 10. Kitap Fuarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildi.

Fuar katılımcıları ve konuklar tarafından da büyük rahatsızlık ile karşılanan bu programın derhal iptal edilmesi için ADD Kocaeli Şubesi olarak başvuruda bulunmamıza rağmen; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin fuar yetkilileri, Atatürk düşmanına olan sevdasını değiştirmeyeceğini ve programın iptal edilmeyeceğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni Atatürkçü Düşünce Derneği olarak uyarıyoruz!

Öncelikle bu Atatürk düşmanlarını ağırlama, davet etme sevdanızdan vazgeçin. Oturduğunuz koltuklar babanızın şirketine ait değil halkındır. Kocaeli halkı da vatansever ve Atatürkçüdür.

GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ! TEPKİSİZ KALMAYIN!

“Bu kanın asaleti nereden geliyor? Ben asla sorulduğu zaman Türk'üm demem. Bu beni rahatsız eden bir şey. Neden Türkiye' li diyoruz. Bu da beni rahatsız ediyor. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti'nindir' sözü de beni rahatsız ediyor.“ sözlerinin sahibi Esra ELÖNÜ’nün 10. Kitap Fuarındaki programını iptal etmesi noktasında Atatürkçü vatansever tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerin ve yurttaşları tepki vermek üzere göreve çağırıyoruz.

BİLMEK İSTİYORUZ!

Atatürk düşmanı Esra ELÖNÜ’ nü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait salonlarda ağırlayarak hitap etmek istediğiniz kitle kimlerdir bilmek istiyoruz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Düşmanlarına karşı beslediği derin sevgi artık sabrımızı taşırmıştır.

Bu art niyetin artık derhal bitirilmesini istiyoruz. Sabrımız taşıyor.”

CHP’DEN BÜYÜK TEPKİ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da “Atatürk nefretiyle övünen biri Konuşmacı olarak yer alamaz” başlıklı bir açıklama gönderdi…

Sarıbay, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ten nefret ettiğini sürekli dile getiren gazeteci Esra Elönü’nün kitap fuarı programının derhal iptal edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu’nu göreve çağırdı…

Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün Kocaeli Kitap Fuarı’na konuşmacı olarak davet edilmesini eleştiren CHP’li Sarıbay, şu değerlendirmede bulundu…

“ATATÜRK NEFRETİYLE ÖVÜNEN BİRİ KONUŞMACI OLARAK YER ALAMAZ”

“Kocaeli Kitap Fuarı, ilimizin gelenekselleşmiş bir etkinliği haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.kez organize edilen ve içerisinde düzenlenen etkinliklerle de ulusalda ilimizin tanınırlığını arttıran bu fuara Atatürk düşmanlığını her yerde hayasızca açıklama cüretini gösteren bir zatı davet etmek hangi aklın ürünüdür? Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine liderlik etmiş, milli değerlerimizin oluşturulmasında öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk’e karşı nefret söylemlerinde bulunan Esra Elönü’nün fuar programı derhal iptal edilmelidir. Ülkemizde onlarca gazeteci, yazar, yorumcu dururken Atatürk nefretiyle övünen birini böyle bir etkinlikte konuşmacı yapmak Kocaeli’ye asla yakışmayacaktır. Konuyla ilgili acil olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu göreve davet ediyor, milli ve ortak değerlerimiz konusunda gerekli hassasiyeti sergilemelerini bekliyorum.”

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ADD ve CHP’nin Esra Elönü ile ilgili görüşleri böyle… Bakalım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk düşmanlığı sözleriyle tepki çeken Esra Elönü’nün programını iptal edecek mi?

Esra Elönü’nün programı cumartesi günü saat 14.00’te Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde… Büyükşehir Belediyesi programı iptal etmezse, ADD ve CHP’nin tepkisine bakılırsa, cumartesi günkü program çok karmaşık geçecek…