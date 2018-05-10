Kürt toplumunun aklında tek soru işareti var

Türkiye çok zor günler geçirirken, önemli derecede ekonomik buhran içinde savrulup giderken yeni bir siyasi hareket gün yüzüne çıktı, millete umut vermek amacı ile…

AK Parti, 2001 yılındaki kuruluşunun ardından girdikleri ilk seçimde yüzde 34’lük bir oran ve 365 milletvekili ile tek başına iktidar olmuştu. Bu öyle siyasetin her zaman görebileceği bir durum değildi.

Sonrasında 2007 genel seçimlerinde yüzde 47 seviyesindeki oy oranı, 2011 seçimlerinde bu kez yüzde 50 bandına yaklaşmıştı. Tabi aralarda yerel seçimler de yapılıyordu. İktidar gücünü ispatlayıp giderek muktedir hale geliyordu. Fakat AK Parti hareketi, zaman zaman milletten uyarılar da aldı. Örneğin 2009 seçimlerinde ülke genelindeki il genel meclisi sonuçları yüzde 38 bandına kadar gerilemişti. Ayrıca 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 40-41 aralığında alınan oy oranı toplumun yine iktidara en büyük uyarısı olarak kayıtlara geçti.

Özellikle 7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar başta temsiliyet anlamında AK Parti’de yaşanan değişimler ülke genelinde yeniden yüzde 50 sınırına yaklaşılmasını sağladı. Bu oy oranının elde edilmesinde Kürt nüfusun desteğinin büyüklüğü de yine bilgimiz dahilindedir.

Şurası da kesindir ki, AK Parti, ülkemizdeki Kürt seçmenin en yüzde 60’ının oyunu almaktadır. İktidara bu desteği veren seçmenin aklındaki genel fikir ise; “Her Kürt PKK’lı değildir, her PKK’lı da Kürt değildir…” şeklindedir.

Kısacası bu ülkenin bir evladı olan gerçek Kürt vatandaşımız, Kürtler ile PKK’nın aynı kefeye konulması istememektedir. Çünkü o kişilere göre de PKK bir terör örgütüdür. İşte aynı Kürt nüfusun önemli bir kesiminin AK Parti’nin MHP ile yakınlaşmasına yönelik eleştirilerde bulunmasının sebebi de budur.

Elbette MHP için ‘baştan aşağı zarar ziyan bir parti’ deme lüksümüz yok. Bu durum her şeyden önce rahmetli Başbuğ’a haksızlık olur. Fakat bunun dışında bir takım hassasiyetler de vardır dikkat edilmesi gereken.

Çünkü herkesin anlamasını sağlamak için mücadelesi verilen ‘Türk-Kürt kardeştir’ ifadesine herhangi bir dış unsurun zarar verilmesi istenmemektedir. Bu anlamda AK Partili dostlarım ve özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, toplumun bu yöndeki hassasiyetlerine uygun şekilde siyasetini geliştirmeli, akıllardaki soru işaretlerine daha derli toplu yanıtlar vermelidir.

Elbette ırkçılık yapılmıyor, fakat yine de düşüncelerde yer alan ve çözüm bekleyen sıkıntılar kabul edilmeli ki mutlaka vardır. Hatta sosyal platformlarda bu durum açık şekilde ifade edilmektedir.

İktidara düşen de milletin taleplerine ve hassasiyetlerine en sıcak şekilde karşılık vermek olmalıdır. MHP ile yapılan ittifak zorunluluk fikrinden çıkarılmalıdır. Toplumun kabul edeceği hale getirilmelidir…