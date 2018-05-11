Yeter artık, duyun bu sesi!

Sponsor…

Sponsor…

Sponsor…

32 yıldır uğraştığım spor mesleğimde, karşıma çıkan dünya şampiyonların bile tek isteği bu oldu ve hep boynu bükük kaldılar…

Ve ben de hep onlara karşı boynu bükük kaldım…

Yaşayan efsane Haldun Alagaş ve Taşkın Kahveci, yıllarca dünyanın zirvesine çıkarken, elimizden uçup gittiler. Haldun’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıydı) sahip çıktı. Ümraniye’de adına salon yaptırdı. Taşkın Kahveci ise şampiyonların hocası, 52 milli sporcu yetiştirmiş olan Taşkın Kahveci’nin destekleriyle okulunu okudu, beden eğitimi öğretmeni oldu ve idealleri yüksek… Ama sponsorluk konusunda bu kent, onlara ihanet etti…

Gelelim konumuza…

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Özellikle son 10 yıldır, bayan futboluyla çok daha yakından ilgiliyim…

Hatta hatta, kentimizde 2000 ile 2010 arası, Hasan Alemdaroğlu ile yeniden canlanan bayan futbolunda, gelişime ilk tanıklık eden gazeteciyim diyebilirim…

Hasan Alemdaroğlu’nun 2011 yılında Karşıyaka Lisesi adına, kızlarını Dünya Liseler finaline kadar yükseltmesine bizzat şahidim…

Hatta hatta zamanın bakanı Fatma Şahin, kendisi de bir kadın olmasına rağmen, kızları Brezilya’ya göndermemeye kalkınca, Türkiye’de tek kaşı çıkan gazeteci oldum ve yazılarımla mücadele ettim. Yazıları kendine ilettik ve kararından dönerek izin çıkarttık…

Kızlarımız Brezilya’ya götürüldü…

Pekala sonra ne mi oldu ?..

Bakan 18 kişi yerine, 13 kişiye onay verdi… (Kadroda tek kaleci vardı)…

Bizim kızlar Brezilya’yı da yenerek finale yükseldi. Ancak yarı finalde, kafiledeki tek kalecimiz olan kızımız sakatlanınca, defans oyuncusu kaleci olarak sahaya çıkarıldı. Rakip ise grupta yendikleri, Dünya Şampiyonu Almanlardı…

Ve takım, grupta yendiği rakibine, finalde 5-1 kaybederken, kalecisizliğin cezasını çekti…

Kapıya kadar gelen Dünya şampiyonluğu, vatan aşıklısı bir bakanın, hem de kadın olan bir bakanın kaprisi yüzünden kaybedildi…

Aynı Hasan Alemdaroğlu ve şimdi yetiştirdiği kızlar, yıllar sonra, üç ay önce, İsrail’de yapılan Dünya Futsal Şampiyonası finaline kadar yükseldi (ve inanın onların final oynayacağına adım gibi emindim)… Bu kez rakip Brezilya’ydı ve Alemdaroğlu’nun takımı yine şampiyonluğu kazanamadı…

Yine Dünya İkincisi oldu…

Ama yazın bir tarafa !..

Bu adam ve onun talebeleri, bir gün mutlaka Dünya Şampiyonu olacak…

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Hasan Alemdaroğlu’nu, İsrail’deki şampiyonadan sonra rahatsız etmek istemedim… Dinlensin istedim !.. Kolay değil… Kentimizin son 15 yılına damgasını vuran Alemdaroğlu ve kızlar, hemen hemen üç günde bir maç oynamaya başladı… Ligler… Okul maçları… Gençler, yıldızlar Türkiye şampiyonaları… Futsal, futbol maçları derken, sınavların da yoğunluğunda boğulan ‘eğitim istikrarsızı’ bu ülkede, her şeye yetişmeye çabaladı…

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Hasan hocam, yeni tesislerimizi ziyarete geldi. Kupalarla beraber. Biri Brezilya’da alınan futbol liseler Dünya ikinciliği kupası…

Diğeri İsrail’de yeni kazanılan Futsal Liseler Dünya İkinciliği Kupası… Birisi biraz eskidi, diğerinin dumanın üzerinde tütüyor adeta…

Önce, kendisiyle ilk tanışan gazeteci olarak, onun özgeçmişini sunmak istiyorum…

1 Mayıs 1973 yılında Düzce’de doğmuş… İşçinin ve emekçinin bayramında…

‘Acaba futbol devrimciliği buradan mı geliyor ?..’ diyoruz kendi kendimize…

1992-93 yıllarında Düzcespor’da amatör olarak futbol oynamış. 1996’da Uludağ Üniversitesi’nden mezun olmuş. Gölcük İmam Hatip Lisesi’ne beden eğitimi öğretmeni olarak tayini çıkmış. Bu arada Gölcükspor Futbol Okulu erkek takımında göreve de başlamış. 2005 yılında Gölcükspor bayan futbol takımının antrenörlüğüne getirilmiş. Burada 6 yıl görev yapmış… İki kez Dünya İkinciliği, sayısız Türkiye şampiyonlukları, sayısız kadın futbol ligleri şampiyonlukları, Türkiye gençler ve yıldızlar futbol Türkiye şampiyonlukları kazandırmış… Sayısını kendi bile unutmuş artık… (Ama ben tek tek kayıt tutuyorum)…

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Ve, 1 Mayıs doğumlu Hasan Alemdaroğlu’nun dilinden, ülkemizin ve kentimizin kadın futbol devriminin öyküsü…

“Ataerkil olan ülkemizde, tabii ki birçok konuda, kızlarımız ve kadınlarımız, yoğun engellerle karşılaşabiliyor… Ben bunun böyle olmaması gerektiğini düşünen bir eğitimci olarak, 1996 yılından beri yoğun mücadele veriyorum. Kocaeli kenti, bayan futbolunda, 1950’lerden beri süregelen bir gelişim yaşıyor… Ben de bunu bilimsel olarak geliştirirken, sonuçlarını almaya başlayınca, daha da hırslandım, projemi yaydım. Gölcük, Derince macerasından sonra yeniden Gölcük’teyiz. Bu arada ikinci bir takım daha kurduk. Diğer yandan da gelişip büyüyen genç kızlarımız, üniversite ve diğer kulüplerde başarıdan başarıya koşuyor…

Bazen yorulduğumu hissediyorum ama, inanın bana, beni yoran çalışmak değil. İlgisizlik. Bunca başarıya rağmen halen sponsor aramak zorundayız. Birçok takımımız var ve bunlar Türkiye’nin zirvesine birer birer çıkarken, tabii ki bunların ulaşımıdır, diğer masraflarıdır, benim altından kalkacağım şeyler değil. Mutlaka ve mutlaka bize destek verecek bir sanayi kuruluşu bulmalıyız. Bunun için kent büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ben sonuçta, 657’ye tâbi bir memurum. Tüm gücümü zorluyorum. Takımıma sahip çıkmaya çabalıyorum. Bir yere kadar gidebiliyorum. Sonra tıkanıyorum. Daha büyük başarıları yakalayabilecekken, akıl almaz çözümlerle yola devam etmeye çabalıyorum. İnanın bana, şampiyonlukların tadını bile doğru dürüst çıkaramıyorum. Hemen ardından bir başka şampiyona başlıyor ve hemen biz de çalışmalara başlıyoruz kızlarım da aynı durumda bulunuyor. Bu arada tabii ki bir aile reisiyim ve aileme de zaman ayırmak durumundayım. Yani gerekten işim zor, ama işimi sevdiğim için yorulmuyorum. Sizin aracılığınızla tüm kente sesleniyorum. Kentimiz kadın futbolunun dünyadaki merkezlerinden biri olabilir. Erkek futboluna ayrılan kaynakları gördükçe, sadece gülümsüyoruz…”

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Yani benim son zamanlardaki profesyonel liglere harcanan paralara atıfta bulunuyor. İşte yazılarımın en basit örneği de bu…

İki kez dünya ikincisi olmuş ve şampiyonluğu kıl payı kaçırmış Bayan futboluna, yıllık 30-40 bin lira bulamazken, amatör futbolculara 2 milyon liralara yakın ödemeler yapıyoruz. Sonuç, ülkenin 5. Ligi durumundaki lige 100 milyonlar aktarılıyor…

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Evet dostlar… Köşemiz el verdiğince bu söyleşiyi ve yorumları bir araya getirdik…

Derdimiz 50 yıldır aynı…

Dünyanın sanayi cenneti ve cehennemi bir kentte, Araf’ı yaşıyoruz…

Hasan Alemdaroğlu…

Düzce’de başlayan yaşantısında, dünyanın zirvesine kadar yükseldi. Şimdi amaç tam zirveye çıkmak ve oradan yeni yeni başarılara imza atmak…

Yolun açık olsun, ama biz yanındayız…

Unutma…

Koca yürekli dev adam…

Zaten sen doğduğunda (1 Mayıs) nasıl bir devrim yapacağın ortaya konmuş…

(Ondan bal almaya çalışan böceklerle, mücadelemiz sürecek)…