Atatürk’ten NEFRET eden Esra Elönü’ye büyük NEFRET var!

Gazeteci yazar Esra Elönü, 2012 yılında katıldığı “Kime Göre Neye Göre” programında Atatürk’ten nefret ettiğini söylemişti…

Elönü’nün bu söylemi büyük tepkilere neden olmuştu…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk düşmanı Esra Elönü’yü kitap fuarına davet etti…

Başta Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP ve Biz İzmitiz Grubu olmak üzere birçok kesimden yazar Esra Elönü’nün kitap fuarına davet etmesine büyük tepki gösterdiler…

ADD’NİN AÇIKLAMASI

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, şu açıklamayı yaptı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni Atatürkçü Düşünce Derneği olarak uyarıyoruz! Öncelikle bu Atatürk düşmanlarını ağırlama, davet etme sevdanızdan vazgeçin. Oturduğunuz koltuklar babanızın şirketine ait değil halkındır. Kocaeli halkı da vatansever ve Atatürkçüdür. “Bu kanın asaleti nereden geliyor? Ben asla sorulduğu zaman Türk'üm demem. Bu beni rahatsız eden bir şey. Neden Türkiye' li diyoruz. Bu da beni rahatsız ediyor. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti'nindir' sözü de beni rahatsız ediyor.“ sözlerinin sahibi Esra ELÖNÜ’nün 10. Kitap Fuarındaki programını iptal etmesi noktasında Atatürkçü vatansever tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerin ve yurttaşları tepki vermek üzere göreve çağırıyoruz. Atatürk düşmanı Esra ELÖNÜ’ nü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait salonlarda ağırlayarak hitap etmek istediğiniz kitle kimlerdir bilmek istiyoruz? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Düşmanlarına karşı beslediği derin sevgi artık sabrımızı taşırmıştır. Bu art niyetin artık derhal bitirilmesini istiyoruz. Sabrımız taşıyor.”

CHP İL BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da şu değerlendirmede bulundu; “Kocaeli Kitap Fuarı, ilimizin gelenekselleşmiş bir etkinliği haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.kez organize edilen ve içerisinde düzenlenen etkinliklerle de ulusalda ilimizin tanınırlığını arttıran bu fuara Atatürk düşmanlığını her yerde hayasızca açıklama cüretini gösteren bir zatı davet etmek hangi aklın ürünüdür? Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine liderlik etmiş, milli değerlerimizin oluşturulmasında öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk’e karşı nefret söylemlerinde bulunan Esra Elönü’nün fuar programı derhal iptal edilmelidir. Ülkemizde onlarca gazeteci, yazar, yorumcu dururken Atatürk nefretiyle övünen birini böyle bir etkinlikte konuşmacı yapmak Kocaeli’ye asla yakışmayacaktır. Konuyla ilgili acil olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu göreve davet ediyor, milli ve ortak değerlerimiz konusunda gerekli hassasiyeti sergilemelerini bekliyorum.”

BİZ İZMİTİZ GRUBUNUN AÇIKLAMASI

Biz İzmitiz grubunun kurucusu Hüseyin Erol da sosyal hesabından “BU KÖRFEZ ÇOK PİSLİK KALDIRDI AMA SENİ ASLA KALDIRAMAZ” başlığıyla bir paylaşımda bulunarak tepkisini dile getirdi…

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Hüseyin Erol, Esra Elönü’nün kitap fuarına katılmasıyla ilgili şunları yazdı…

“Kendini gazeteci sanan, köşe yazılarında ve katıldığı tv programlarında Mustafa Kemal Atatürk'e saldıran, her zaman nefret kusan Esra Elönü'nün, Kocaeli Kitap Fuarındaki programa dahil edilmesi İzmit yaşayanlarını derinden yaralamıştır.

Bu kendini bilmezin, konuşmacı olarak katılacağı etkinlik programının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu tarafından bir an önce iptal edilmesini talep ediyoruz.

Kendisinin de eski bir öğretmen olduğunu bildiğimiz KBB İbrahim Karaosmanoğlu'nun, bu ülkenin ve cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e laf söyletmeyeceğine ve gereğini hemen yapacağına olan inancımız tamdır. Sevgi ve saygılarımla”

CHP’nin ve ADD’nin açıklamalarının tamamını dünkü köşemde vermiştim…

Bugün de dünkü açıklamalarından bir kesit verdim…

Biz İzmit’iz grubunun da tepkisi büyüktü…

Bu tepkiyi de yukarıda verdim…

Elönü’nün programı yarın saat 14.00’te Kılavuz Gençlik Merkezi’nde idi…

Ben bu yazıyı yazdıktan kısa bir süre sonra bir haber geldi…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunun hassasiyetinden dolayı Esra Elönü’nün programını iptal etti…

Büyükşehir geçen yıl da tepkiler üzerine Atatürk’e hakaret eden Mustafa Ağrmağan’ın programını iptal etmişti…

Büyükşehir, programları iptal etmek zorunda kalacağına, baştan bu tür tepki çeken yazarları kitap fuarına çağırmasa daha iyi olur…

Fetih ve Gençlik Şöleni yarın Gebze’de yapılacak

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı, cumartesi günü saat 17.00’de Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Fetih ve Gençlik Şöleni düzenliyor… İstanbul’un Fethi’nin 565’inci yılı nedeniyle düzenlenecek Fetih ve Gençlik Şöleni için hazırlıklar tamamlandı… Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muammer Bilgiç, Kocaeli Şube Tanıtım Medya Şubesinden Hasan Yıldırım, AGD liseler Komisyonundan Hasan Öz, gazetemizi ziyaret ederek, şölen hakkında bilgi verdi… Bilgiç ve beraberindeki heyet, herkesi şölene davet etti. Şölene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı öğrenildi.