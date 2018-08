Her şeyin temeli ana

Ana kelimesi çok kutsaldır. Varoluşumuzun sebebi anadır. Doğuran, büyüten, eğiten, besleyen ve hiçbir karşılık beklemeden ömrünü evlatlarına adayan analara bir gün değil, her günümüz feda olsun. Evlatları gülerken gülen, üzülürken ağlayan anadan başka bir varlık olamaz. Ana evin direğidir. Ana sevgidir, saygıdır, hoşgörüdür. Ana dündür, bugündür ve gelecektir. Analığın kutsallığını belirten önemli sözler vardır. Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz. Ağlarsa anam ağlar kalanı yalan ağlar. Cennet anaların ayağının altındadır.

Ana kelimesi ve analarla beşikten, mezara kadar hep iç içe yaşanır. Toplumumuz her nedense yükün ağırlığını hep anaların omzuna yüklemiştir. Hem de öylesine yük ki analardan başka bir varlık asla kaldıramaz. Yöresel farklılıklar

olmakla birlikte kırsal kesimde tarlada çalışır, hayvan bakıcılığı yapar, çocuk yetiştirir, bulaşık ve çamaşır yıkar. Evin her türlü ihtiyacının temininde hep öndedir. Kentte de yükün ağırlığı yine anaların omzundadır. İste ev hanımı olsun, ister çalışan kadın olsun yükün ağırlığını hep onlar omuzlar.

Toplumumuzda vefakâr analar hep sömürülmüş, ezilmiş ve istismar edilmiştir. Anaların hak ettikleri yere ulaşmamasında hepimizi derece derece kabahatli ve suçluyuz. Koşullar ne olursa olsun, bir tatlı söz, bir çiçek veya bir hediye ile ömür boyu eli öpülmesi gerekir o büyük anaların.

Devamlı okuyan ve yazan aydın bir kişi olan okul arkadaşım Ahmet Kıral’ın şiirini beğeninize sunuyorum. Anneler günü için yazdığı bir şiiri okurlarımızın beğenisine sunuyorum.

Güneşe siperlik gölgen örterken,

Akan terlerini silerdin anne.

Hep rahatım için uğraş verirken,

Yüzünde huzuru görürdüm anne.

Güneşle birlikte sen de dönerdin,

Lavaş ekmek ile dürüm yapardın,

Kendin yemez hep bana yedirirdin,

Lokmada sevinci görürdüm anne.

Testide suyu sıcaktan korurdun,

Sonra yudum yudum bana verirdin,

Sen yalnız dudağını ıslatırdın,

Bu güzel hazzı seziyordum anne.

geçmişi andıkça kaynıyor yaşım,

hem arkadaşımdın hem de sırdaşım,

Sen benim annemsin hem yürek başım,

Uzat ellerini öpeyim anne.

Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

KOCAELİ 10. KİTAP FUARI

Uluslararası Fuar Merkezinde 05-13 Mayıs tarihleri arasında Kitap Fuarı törenle açılarak okurları ile buluştular. Kocaeli’mizin tanıtımı için muhteşem bir olay. Büyükşehir Belediyemizi ve emeği geçenleri kutluyor, teşekkür ediyorum.

Tanınmış birçok yazar, sanatçı, gazeteci, siyasetçi ve bilim adamları söyleşiler yaparak bire bir okurlarla iletişim kuruyor.

Büyük ve önemli bir organizasyon başarı ile yürütülüyor. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’da konuşmacıydı. Çeşitli yerlerden katılımcılar, okurlar, her yaştan insan adeta bir panayır havası içindeydiler.

Burada birçok insanlarla iletişim içinde olduk. Yıllarca görmediğimiz arkadaşlarla karşılaşıp sohbet ettik. Yeni birçok insanla tanışma fırsatımız oldu.

Kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz Fuarımız Kocaeli’nin aydınlık yüzü olduğunu düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum.