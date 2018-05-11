Geçen cumadan bu cumaya…

Muharrem İnce,bir haftadır “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı” olarak sahada.

Kendim gözlüyorum, çevremi dinliyorum, İnce’nin bir haftalık çalışmasını değerlendirmeye çalışıyorum.

*Cumhurbaşkanı adayı olarak adının açıklandığı toplantıda yaptığı ilk konuşma, etkileyici.

*”Ben 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım” deyip parti rozetini çıkarması ve yakasına Türk Bayrağı rozetini takması, olumlu.

*Adaylığının parti tabanında yarattığı etki, yaygın.

*Adının açıklandığının hemen ertesi günü memleketi Yalova’dan mitinglere başlaması ve sürdürmesi, çalışkanlık göstergesi…

*Diğer cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret edip başarılar dilemesi, barışçıl bir davranış.

*Anıtkabir’i ziyaret edip Mustafa Kemal Atatürk için dua okuması,“çizgi”sinin anlatımı.

*Edirne mitinginde, partisinde isimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdüllatif Şener’le birlikte halkı selamlaması, birlik-beraberlik mesajı.

*Ayırım yapmaksızın bütün işçi sendikalarını ziyaret etmesi, emeğe verdiği önem…

*Yüzünün gülmesi, vücut dili; kişiliğinin yansıması…

Bana göre Muharrem İnce’nin bir haftalık notu olumlu.

Hiç falso yapmadı.

Fotoğrafın dili

Bugüne kadar…

Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun…

İkili her fotoğrafta…

Hep Recep Tayyip Erdoğan “dominant” görünürdü.

Yani baskın!

İlk defa bu fotoğrafta…

Ben Muharrem İnce’yi daha “dominant” gördüm.

Muharrem İnce, gülüyor…

Recep Tayyip Erdoğan, durgun!

O an, fotoğraf çekilirken mi böyleydi, yoksa ziyaret boyunca mı, bilmem.

Bu değirmenin suyu nereden?

Dikkat ediyor musunuz, eski ifadeyle “seçim sath-ı mahalli”ne girdik ya, partilerin dağıttığı “ulufeler” havada uçuşuyor.

AKP başlattı…

*Emeklilere dini bayramlar öncesi 1000’er lira ikramiye.

*Yaşlılık aylığına yüzde 100 zam.

*Vergi affı.

*Sigorta pirimi affı.

*Her türlü devlet alacaklarına af.

*İmar affı.

Diyeceksiniz ki, “Afların para dağıtmayla ne ilgisi var?”

Var… Her türlü af, dolaylı ulufe dağıtmadır.

Devlet alacağının tamamını almıyor, bağışlıyor.

İktidar “ulufe” dağıtır da muhalefet boş durur mu?

*İşsiz gençlere maaş…

*Gençlere milli bayramlarda 500’er lira harçlık…

*Vatandaşın kredi kartı, tüketici kredisi gibi borçlarının sıfırlanması…

Şimdilik bu kadar!

Sanırım seçim tarihi yaklaştıkça partiler “dağıtacakları ulufeleri” artırırlar.

Yarış daha kızışır…

İyi de bugün bu değirmenin suyu nereden geliyor?

İleride bu değirmenin suyu nereden gelecek?

Biri çıksın söylesin!

Türkiye bir yerlerde “gömü” buldu da, bizim mi haberimiz yok?

Etimiz belli, budumuz belli…

Borç içindeyiz…

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz…

Elimizde avucumuzda ne varsa onları da sattık…

Nasıl olacak bu iş?

Lütfen biraz da “çalışmaktan” söz edelim.

Lütfen biraz da “üretmekten” bahsedelim.

Ortada bir şey yok, biz neyi paylaşıyoruz Allah aşkına?

Tamam mı, devam mı?

Tamam…

Devam…

Bu iki sözcük, bir anda “siyasi simge” oluverdi.

Erdoğan, son grup konuşmasında “Halkımız tamam derse köşemize çekiliriz” dedi ya, o dakikadan itibaren sosyal medya yıkılmaya başladı.

“Tamam!”

Hemen karşı hücum başladı:

“Devam!”

Bakalım “tamam” mı kazanacak, “devam” mı?

“Tamam” kazanırsa, Erdoğan gidecek…

“Devam” kazanırsa, görevini sürdürecek.

2 görüş

*”Kibir kulelerini garibanlar yıkacak.” Muharrem İNCE

*”Yağmur sosyalisttir, çünkü herkese eşit yağar. Rüzgâr kapitalisttir, zayıf olanı yıkar.”