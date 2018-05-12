Kartepe’de vefa dolu danışma toplantısı

AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, 58. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Mahalle danışma toplantılarını tamamlayan teşkilat, son danışma ile birlikte gövde gösterisi yaptı.

Kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm isimlerin davet edildiği toplantıda, İlçe Başkanı Mustafa Kocaman’ın kurucu ilçe yöneticilerinin isimlerini tek tek okuması büyük takdir topladı. Gelmiş geçmiş tüm gençlik ve kadın kolları başkanlarının ismini de okuyan Kocaman, kutuplaşmaya yüz tutmuş teşkilatlarda birliği sağlama adına önemli bir adım atmış oldu.

Kocaman’ın, Kartepe Belediyesi eski başkanı Şükrü Karabalık’ın ismini telaffuz etmesi, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Kartepe Kurucu İlçe Başkanı Gültekin Görüm’e özellikle teşekkür eden Kocaman’ın bu sözleri de büyük alkış aldı. Yine bir önceki dönem ilçe başkanlığı görevinde bulunan ve bu görevi üç dönem yapan Hasan Kandaz’a da teşekkür ederek alkışlatması dikkat çeken başlıklar arasındaydı. Kocaman bu üç isime yaptığı jestlerle de birlik ve beraberliğe dair önemli bir adım atmış oldu.

Göreve geldiklerinde parti büyüklerinin kendilerine “yatan değil, sahada çalışan bir teşkilat görmek istiyoruz” dediklerini söyleyen Kocaman, bu sözü yerine getirdiklerini belirtti. Kartepe’de bir önceki dönem Ak Parti’nin % 63 oy aldığını hatırlatan Mustafa Kocaman, 24 Haziran seçimlerinde partisinin Kartepe’deki oy hedefinin %68 olduğunu sözlerine ekleyerek, bunun için çok çalışacaklarını vurguladı. Kocaman, tek bir oyun bile önemli olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde bu hedefe yürümeleri gerektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Kocaman’ın ardından söz alan Ak Parti Kartepe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir, “sizinle resim çektirmek ne kadar zorsa, sizden sonra konuşmak da o kadar zor sayın ilçe başkanım” sözleriyle konuşmasına başlaması salondakiler tarafından alkış aldı. Özdemir, tüm mazlumların tek umut olarak Türkiye’yi gördüklerini ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a çok dua ediyorlar. O yüzden bu seçim sadece Türkiye için değil, tüm Müslüman coğrafyası için de oldukça önemli” dedi. Emine Tandoğan Özdemir’in ardından kürsüye gelen Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın ise, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de danışma meclisinde söz alarak icraatlarından bahsetti. Teleferik, battı-çıktı, adliye, doğal yaşam parkı gibi projelerin yanı sıra, sosyal belediyecilik projelerinde de çok önemli işlere imza attıklarını ve ödüller aldıklarının altını çizdi. Seçimlerin önemine de vurgu yapan Üzülmez’e, gençler tarafından coşkulu tezahürat yapıldı.

Danışma Meclisine katılım sağlayan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, konuşmalarıyla mütevazi ve halkın dilinden anlayan bir vekil görüntüsü çizdi. “Biz burada konuşmaya değil, size danışmaya geldik” diyen Katırcıoğlu, önemli olan gönülleri yapmak, gönül köprüleri kurabilmek dedi. Sizlerin düşüncesi bizler için önemli diyen Katırcıoğlu, sözlerine “fikir ve düşüncesinden dolayı kimseyi ötekileştirmemeliyiz” diye devam etti. Her görüş ve düşünceye saygılı olunması gerektiğini belirten Katırcıoğlu, “Kocaeli’de 13-0 yapmaya hazır mısınız?” diyerek de Kocaeli için tüm vekillere talip olduklarını belli etti.

Danışma meclisinde bir diğer dikkat çeken detay ise, Faruk Baysal ve Faruk Demiralay gibi isimlerdi. Sunum ve açılış konuşmalarını yapan iki Faruk, tecrübeli isimleri aratmayacak bir performans sergilediler.

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Özetle, Ak Parti Kartepe İlçe Teşkilatı yerel seçimler öncesi en önemli sınav olan danışma meclisini büyük bir katılım ve heyecanla gerçekleştirdi. Şimdilik görünen tablo Ak Parti Kartepe’nin her seçim dönemi olduğu gibi bu seçimlere de rakiplerine oranla daha hazır olduğu gerçeği. MHP ile ittifak yapan AK Parti’nin Kartepe’de ne kadar oy alacağı, vefa dolu bu buluşmaların sandığa ne kadar yansıyacağı ise merak konusu. En önemlisi de partiyi karşılıksız sevenlerin yeniden eski heyecana sahip olup olamayacakları, ki bu çok önemli. Çünkü yıllar yılı partiyi rant kapısı olarak kullananların olduğunu gören gerçek dava isimlerinin bir kenera çekildiği ve görevlerini sadece sandıkta yaptığını bepimiz biliyoruz. Kocaman’ın başkanlığında başlatılan bu “vefa dalgası” 2002 ruhuna kadar uzanırsa, Ak Parti’nin seçimlerde büyük başarı elde etmemesi için hiçbir neden yok...