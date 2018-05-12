Yanlış yazı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası, Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumları düzenliyor. Bu yıl beşincisi yapıldı. Bu sempozyumlarda birçok bilinmeyen bilinir oluyor.

Benim neslimin derslerinde tarihi olayların sebebi ve neticesi hiç işlenmezdi. Filanca devletin ordusu diğerine saldırmış ama amacı neymiş, saldırı için neden o zamanı seçmiş, saldıran ve saldırılanın başarı veya başarısızlığını neler etkilemiş, bu savaşın halklar üstünde etkisi ne olmuş? Bu konuların yanından geçilmediğinden tarihten ders almak söz konusu olamazdı. Örneğin ordusunun Anadolu’da perişan olmasından sonra geç de olsa Yunanistan’da olan olaylardan, kurulan mahkemelerle üst düzey idareci ve ordu komutanı altı kişinin idam edildiğini yıllar sonra öğrendim.

Tarihi her olay bir diğerini tetiklemiş, yani sonraki tarihi olaylara baz oluşturmuştur. Bunun en bariz örneklerinden beri Osmanlının yaşadığı Balkan savaşıdır.

Bilindiği üzere bu savaş 1912-1913 yıllarında Osmanlıların hakimiyetindeki halklar ile Osmanlılar arasında oldu. Bu savaşta Osmanlılar ordularını sevk ve idarede öyle hatalar yaptılar ki sabah karaya asker çıkardıkları yerin yanlış olduğunu görüp öğleden sonra askeri toplayıp başka yere götürdükleri bile oldu. Amerikalı meşhur tarihçi Edward J.Erickson’un yazdığı “Büyük Hezimet. Balkan Harpleri’de Osmanlı Ordusu” isimli 520 sayfalık kitabı okuyun da hezimeti ve nedenlerini görün.

Böyle bir hezimetin sonu ne olmuştur? Balkan Müslümanları kendilerine uygulanan vahşet neticesi, 500 yıldan beri yaşadıkları topraklardan sonsuza kadar ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bazı yörelerde yaşayanlar kaçarcasına, malını mülkünü bırakarak sadece canını kurtarmak düşüncesiyle. Ayaklar çıplak…

Şimdi Belediyenin Fevziye Camisinin deniz tarafındaki alanda mermer sütuna koyduğu fotoğrafı ve altına koydurduğu yazıyı okuyunuz. Bu yazıda yazılan tamamen yanlıştır. Bu fotoğrafta yer alanlar 1923 anlaşması ile anavatana dönenler değildir. Çünkü onlar böyle sefil dönmemişlerdir. Öküzlerin çektiği arabalarla yayan dönmemişlerdir. Onların tamamı terk ettikleri yerlerdeki evlerini, tarlalarını sattıktan sonra, ellerinde az-çok para, çok büyük çoğunluğu trenle İstanbul-Sirkeci’ye gelmiş, eşyalarını taşıyan vagonlar sonra ulaşmıştır. Fotoğraf ile altında yazanın ilgisi yoktur.

Size bu fotoğrafla ilgili bir başka yanlışı da belirteyim. İnebolu’da müzeyi gezdim. Aynı fotoğrafın altında “İstiklal harbinde mermi taşıyan kadınlar “ yazıyordu. Bu da yanlıştır. Tarihi bir olayın Türkiye’de nasıl irdelendiğini görünüz

Yukarıda bahsettiğim kitabın 279. sayfasında bu fotoğraf var ve altında şu yazıyor. Mezalimden Kaçan Balkan Müslümanları (Bibliotheque Nationale). Yani fotoğraftaki Türk soydaşlarımız Balkan savaşı sırasında mezalimden kaçanlardır, 1923 mübadele antlaşması ile Yunanistan’dan Anavatana dönen Batı Trakya Türkleri değildir. Bu yazı hemen değiştirilmelidir.

Şimdi soruyorum; Belediye’de kim, bu yazıyı hangi geçerli belgeye ve bilgiye dayanarak yazdırmış? Bu fotoğrafın altında halen yazılı olan metni nerede görmüş? Halkı yanlış bilgilendirmek de ne oluyor?

Anlamadığım başka bir şey daha var. Kentte Balkan göçmenlerin oluşturduğu dernekler var. Bunlar bu yazılana neden itiraz etmemiş, “bizim Anavatana dönüşümüz böyle sefil olmamıştır” dememiştir.

Tarih sempozyumları düzenleyeceksin ve bu fotoğrafın altına yazdırdığın yazı bu olacak…Yok canım!..

NOT: Bibliotheque Nationale Fransa Millî Kütüphanesidir. 1461 yılında Paris’te kurulmuştur. Birkaç yüzyıl boyunca yapılan koleksiyonları koruyan ve Fransa'da yayımlanan tüm yayınları toplamaktan sorumlu olan Fransız kurumudur.