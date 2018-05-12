Bundan sonra “gariban Muharrem” aşağı, “gariban Muharrem” yukarı

Hatırlarsınız…

AKP’liler, ilk siyaset yıllarında “fakir fukara garip guraba” sözcüklerini dillerinden düşürmezlerdi.

Her konuşmalarında ne yapar ne ederler bu ifadeyi bir yere sıkıştırırlardı.

Hatta partilerini “fakir fukaranın garip gurabanın partisi” olarak nitelerlerdi.

AKP, kendilerine göre, fakir fukaranın garip gurabanın hamisiydi.

***

Geçenlerde Erdoğan’ın ağzından “Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı, yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız?” sözcükleri dökülürken, duyduklarıma inanamadım.

Muharrem İnce’ye “gariban” diyordu.

Onu küçümsüyordu.

Adeta suçluyordu.

“Ehh” dedim kendi kendime, “dakika bir gol bir, ilk kozu verdi…”

Güzel bir “koz”du.

Hani “Al, at” cinsinden.

Gazeteciler anında durumu yetiştirdiler, Muharrem İnce dedi ki:

"Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem. Bu memleketin çoğu gariban… Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak, şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun, ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif’in oğluyum.”

Böylece o ana kadar AKP’nin elinde olan “garibanlık kozu”, CHP’nin eline geçmiş oldu.

Şimdi seyredin siz, gariban Muharrem aşağı gariban Muharrem yukarı!

Bütün siyasetçilerin kulağına küpe:

Siyaset, hata kaldırmaz!

Siyasette “pardon” yoktur!

Taraftar, o yönetim gidinceye kadar o marşı söylemeli

Şu Antalyaspor yönetiminin tepkisine bakar mısınız?

Neymiş?

Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söylemiş, bu durum taraftarların “birlik olma ruhuna” uygun değilmiş.

Sözlerin anlamı siyasiymiş.

Hadi oradan!

O marş, toplumu tam da birlik olmaya davet ediyor.

Sözlerin şu güzelliğine bakar mısınız…

“İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa”

***

Bence Antalyaspor taraftarı, çıktığı yolda yürümeye devam etmeli.

Her maçta İzmir Marşı’nı daha coşkulu söylemeli.

İnadına…

Taa ki İzmir Marşı’ndan gocunan Antalyaspor yönetimi istifa edene kadar!

Cumhurbaşkanı kim olmalı?

Cumhurbaşkanı kim olmalıdır derken, önce ATATÜRK ne diyor bir bakalım.

“Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki; bağrından yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki asli cevheri çok iyi tahlil etme dikkatinden bir an bile feragat etmesin.”

Şunu da ilave edelim. İlahiyatçı NİHAT HATİPOĞLU diyor ki; “Vicdanı olmayanın imanı olmaz.”

Şimdi siz elinizi vicdanınıza koyun öyle bir cumhurbaşkanı seçin ki, bu kişi gerçek cumhuru temsil etsin, inancı olsun, ama vicdanı da olsun! Mutlaka eğitimi yeterli olsun,ama ne noter olsun, ne de diktatör! Adam olsun adam! Bakın geçmişine, yedi sülalesine. Kanındaki asil cevhere bakın, görün nereden gelip nereye gittiğini.Ülkeyi nereden alıp nereye götüreceğini… Bu emanet basit bir emanet değil, bu seçim normal bir seçim değil, karar Türkiye’nin geleceğinin kararı. Kanlarımızla hamurunu yoğurduğumuz ülkemizin topraklarını, aziz şehitlerimizi ve geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizi kimin ellerine teslim edeceksiniz? Yüce Allah’ımız diyor ki: “Kendi eliniz ile kendinizi ipe çekmeyiniz. Siz seçtiklerinizden de sorumlusunuz.”

Cumhurbaşkanında olması gereken kriterler belli. Türkiye cumhuriyetinin kriterleri belli. Milletimizin yüzde 90’ı demokrasiyi içselleştirmiş, laikliği benimsemiş,birlikte yaşamayı ve ulus olmayı,var olma nedeni saymaktadır.Türkiye vatandaşı olmaktan onur ve gurur duymaktadır. Müslümanlığı ve muhafazakârlığı,aile bağlarının varlığını büyük bir kazanç olarak görmektedir.Diğer inanç guruplarına sonsuz saygı duymaktadır.Çağdaş milletler ile barış içinde yaşamayı ve gelişen dünyanın bütün nimetlerinden faydalanmak istemektedir. Milletin istediği bellidir. Ülkemizi, milletimizi gelişmiş ülkeler ile yarıştıracak düşünce, görüş ve eğitim seviyesi yüksek insanlar ile yola devam etmek istemektedir. Türkiye artık bağnaz, sığ ve çağ dışı kalmış zihniyetleri aşmış, aydın bilinçli, eğitimli ve donanımlı gençleri ile geleceğe koşmaktadır. Gençler artık önlerinde bir engel değil, bir önder istemektedir. Ülkemizin geleceği onlardır, onların istediği cumhurbaşkanı olmalıdır. Ülkemiz yeniden dünya milletleri nezdinde demokrasi,hukuk ve adalet timsali, barış ve özgürlükçü, dinamik genç nüfusu ile öğünen bir ülke olsun. Saygı duyulan sadık bir dost, güven duyulan bir komşu ülke olsun, Bu kadar laftan sonra gel bakalım adam bul! Önce bayanlar alınmasın, adam adam deyip duruyoruz. Bunu insan olarak değiştirmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki nice değerli kadınlarımız var bu görevi hakkıyla yapabilecek. İnşallah böyle bir seçim yapılır da, dünya gerçek Türkiye’yi tanıma fırsatı bulur.

Ülkemizin aydınlık günlere uyanması dileğimle…

Tamam, yazıyı okudunuz mu?

Yukarıda okuduğunuz yazı bana değil, Ersin Soykan’a ait.

Bir dönem DYP’de il başkanlığı yapan ve halen İYİ PARTİ İl Yönetim Kurulu’nda bulunan Ersin Soykan’a…

Ve bir şey daha…

Ersin Bey bu yazıyı tam 4 yıl önce 10 Mayıs 2014 tarihinde yazmış.

10 Ağustos 2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi…

Güncelliğini hiç kaybetmemiş.

Dosyalarını karıştırırken bulmuş bana gönderdi, ben de sizlerle paylaştım.