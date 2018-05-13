Sakın ha;

Birileri gibi bu lafı “iş olsun” diye söylemiyorum..

Sonra bu laf bana da ait değil…

Bu laf;

Şu anda Karamürsel Belediye Başkanı olan zat’a ait.

Hani,

Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz ya,

Cumhurbaşkanlığına “adaylar” belirleniyor, talepler oluyor ya,

bu konuda önceki yıllar, seçildikten sonra birilerinin verdiği demeçler olur,

“İşte, hedefim şu,bu…”

Gibi sözler ederler…

Belleklerde kalan bir demeç var:

Karamürsel Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Yıldırım;

Bir dergiye kapak olmuş ve şöyle demişti:

“ Hedefim Cumhurbaşkanlığı “

Hah, dedik…

Karamürsel’de bir Cumhurbaşkanı çıkaracak !

AKP’nin Kocaeli’nde tek yenemediği kişi,

Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan,

İsmail Yıldırım adlı 33 yaşındaki ÇOCUKTU (!)

Bu ÇOCUK yakıştırmasının isim babası da bir AKP’li,

bir zamanların Orman ve Köy İşleri Bakanı Osman Pepe’ydi.

Osman Pepe, İsmail Yıldırım için çocuktan da öte,

“Yaramaz Çocuk” demişti…

AKP’ye kafa tutan, 2 dönem Belediye Başkanlığını Karamürsel’de AKP’ye kaptırmayan İsmail Yıldırım’dan Karamürsel halkı çok şeyler bekliyordu.

Örneğin “dergiye” verdiği sözü yerine getirmesi,

Cumhurbaşkanlığına “aday” olması vs. gibi…

İsmail Yıldırım “yaramaz çocuk” ne olduysa oldu,DYP’yi bıraktı AKP saflarına geçti. Sabrettiler.

Karamürselliler, “bir bildiği vardır” dediler…

Hani, İsmail Yıldırımın “ Hedefim Cumhurbaşkanlığı” söz vardı ya,

Yıldırım kaleyi içten fethedecek diye umutlandılar…

Karamürsel’de AKP’yi 2 seçimde yenen İsmail Yıldırım’ın AKP içinde yükseleceğini,sesini daha gür duyacaklarını sandılar…

Her attığı adım, her etti söz gazetelerde “manşet” olan Yıldırım’ın sesi, ismi duyulmaz oldu.

Hani,

İktidar partisine geçince İsmail Yıldırımın eli daha çok genişleyecekti.

Aksine o AKP’lilerin “ Yaramaz Çocuk “ dedikleri Yıldırım’ın sesi soluğu çıkmaz olmuştu.

Karamürselliler şu ara heyecanlandılar,

Belediye Başkanlarının “ Hedefim Cumhurbaşkanlığı “ sözünü hatırladılar..

Memlekette “Cumhurbaşkanlığı” adayları aranıyor,

Neden İsmail Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı için aday olmuyor?

Sorusunu sormaya başladılar.

İsmail Yıldırım ilk seçim zaferinden sonra o dergi kapağındaki resminin yanında,

“Hedefim Cumhurbaşkanlığı “

Diye, insanlara SÖZ vermemiş miydi ?

Üç dönemdir Karamürsel Belediye Başkanlığındaki tecrübe, artık bu koltuktan kalkıp,

Önce “Milletvekilliği” sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yetmez mi?

Bu kadar tecrübesi, başarısı olmayanların bu memlekette “Bakan” olduğu yerde,

yeter de artardı bile..

İsmail Yıldırım kime küstü, neden verdiği sözü yerine getirmedi?

Neden hazır fırsat varken,

“Cumhurbaşkanı adayı” olmak istemedi.

Bir zamanların “Yaramaz Çocuğu” İsmail Yıldırım Karamürsel’deki misyonunu tamamlamış, bu ilçeye vereceği pek bir şey kalmamış gibi. Yıldırım’ın hedefi, Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı olmalı…

Olmaz olmaz demeyin,

İsmail Yıldırım AKP’ye geçmemiş olsa o tempo ve hırsı ile önce milletvekili daha sonra da “hedefim” dediği Cumhurbaşkanı bile olurdu.

O “Yaramaz Çocuk” o, AKP ve Tayyip Erdoğan fırtınasına karşı tek başına karşı duran, Karamürsel Belediye Başkanlığını onlara bırakmayan İsmail Yıldırım, AKP içinde ıssız adada kalan balıkçı gibi, sessiz ve hedefsiz…

İsmail Yıldırım için sonradan AKP’li olmak mı yoksa,

“Sevgi kazansın” dediği,

Karamürsellinin ona gösterdiği sevgi mi daha önde?

Karamürsellilere ilk seçim kazandığı günlerde verdiği,

“Hedefim Cumhurbaşkanlığı “

Sözünü yerine getirme fırsatını kaçırdığı mı önemli?

Bu gidişle İsmail Yıldırım artık “Cumhurbaşkanlığı” trenini kaçırmış oldu,

Dimyat’a pirince giderken evdeki “Bulgurdan” olmasın bari!...