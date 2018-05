Hanımeli yetiştirilmesi bakımı ve budaması

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Hanımeli bitkisinin yetiştirilmesi, bakımı ve budanması ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Hanımeli’nin Latincesi, “Lonicera” dır. Hanımeli, sarılıcı ve kuvvetli gelişen bir bitkidir. Nisan ve Haziran aylarında çiçek açar, çardak ve pergolelerin sardırılmasında kullanılır. Kokulu ve kokusuz çiçekleri; beyaz, sarı ve pembe olan çeşitleri vardır. Tohum, çelik ve köklerinden çıkan filizlerinden ayrılarak yetiştirilir. 2 metre ile 10 metreye kadar uzayan çeşitleri vardır. Bazı çeşitleri Kışın yaprağını dökmekte, bazı çeşitleri ise daimi yeşil kalmaktadır. Hanımeli bitkisini çelik ve köklerinden çıkan filizlerinden ayırmak suretiyle yetiştirebiliriz. Ancak, gözlerin uyanmamış olması gerekir. Bu dönem de en uygun Kasım sonundan Şubat sonuna kadar olan dönemdir.

Bahçemizde Hanımeli dikeceğimiz yerin çok fazla rüzgar almayan yerler olması gerekir. Ayrıca, bahçemiz deniz kenarına yakın bir yerde ise rüzgarla gelen deniz suyu zerrecikleri de Hanımeli bitkisine zarar verecektir. Hanımeli’ni dikmeden önce bu durumları dikkate alarak yer seçimi yapmamız gerekir. Ayrıca, Hanımeli dikilen yerde Kışın ve Yazın devamlı su birikintisi olmaması gerekir. Aksi halde bu durumda Hanımeli bitkisinin bozulmasına sebep olacaktır. Hanımeli dalları uzayıp büyüdükçe, istediğimiz yöne doğru çekerek sardırırız veya iple bağlayarak sabitleştiririz. Her bitkide olduğu gibi Hanımelinin de en önemli işlerinden biri budamadır. Budanmayan Hanımelinin bilhassa iç kısmındaki dallar kurumakta, kuş ve böcek yuvası haline gelmektedir. Bu bakımdan Hanımeli’ni her sene kış sonu gözler uyanmadan evvel budama yaparak bütün kuru dallarını kesip temizlemeliyiz. Kalan sağlam ve kuvvetli gelişmiş dalları da dengeli bir şekilde istediğimiz yerlere sardırarak büyümelerini sağlamalıyız. Her sene budanan taze ve kuvvetli gelişmiş dalları olan Hanımeli bitkisinin çiçekleri de daha iri, daha güzel ve dayanıklı olacaktır; aksi halde budanmayan Hanımeli, kısa süre sonra zayıflayarak kuru bir çalı topuna dönecek ve kötü bir görünüm oluşturacaktır.

Bir Başka konuda yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe