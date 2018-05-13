Pardon, iktidarda 16 yıldır kim vardı?

Hafta içinde açıklanan AKP’nin “seçim manifestosu”nun satırbaşları:

*Yeni yönetim sistemimiz, yasama, yargı ve yürütme organlarımızı daha güçlü hale getirecek.



*Yeni sistemde, demokrasi tüm kurallarıyla işletilecek.



*Ekonomik ivme hız kazanacak. Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek.

*Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak.

*Vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşın üstündeki vergi yükü düşecek.



*Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlanacak yeni fabrikaların önü açılacak.

*İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek.

*Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak.



*Şehirlerimiz, kültür -sanat üreten “kimlikli şehirler” haline gelecek.



*Dış politikamızın temel ilkeleri, bağımsızlık, milli çıkar, milli güvenlik ve vicdani duruş olmaya devam edecek.

*Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak.

*Tüm fikirler özgürce ifade edilecek.

*Büyük projeler hayata geçirilecek.

*Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla sonuna kadar mücadele edilecek.

*Yargı bağımsız olacak, adalet sağlanacak.

Yukarıda yazdıklarım,manifestonun önemli satırbaşları…

Manifestoyu başından sonuna kadar dikkatle okudum, beni heyecanlandıracak bir şey bulamadım.

Hepsi de daha önce yapılması gerektiği halde yeterince yapılmayanlar.

Muhalefet liderleri bu vaatlerde bulunsalar, tamam!

Ama 16 yıldır kesintisiz iktidarda olan bir partinin bu vaatlerde bulunması, insanın aklına “Acaba 16 yıldır yapamadıklarını itiraf mı ediyorlar”ı getiriyor.

İnsanın “Pardon, 16 yıldır iktidarda kim vardı?” diyesi geliyor.

Benim gördüğüm bu!

Siz manifestoyu nasıl buldunuz, bilmem.

14 milyon imar davası, ne anlama geliyor?

Hükümet seçim paketinde açıkladı:

“İmar barışıyla 14 milyon dava düşecek.”

Vay canına!

Demek neymiş, mahkemelerde 14 milyon imar davası birikmiş.

Korkunç bir rakam!

Dava denilince, her davada bir “davacı” bir de “davalı” var.

Şu halimize bir bakar mısınız?

Kalıbımı basarım, bu davaların tamamına yakını sıradan vatandaşlarındır.

Davacı da, davalı da…

Zenginlerin, yandaşların sorunları mahkemeye kadar gitmez.

Onlar işlerini kafadan “belediye meclislerinde” hallederler.

Ezilen, mahkeme kapılarında sürünenler hep garibanlardır.

CHP’de ince bir hesap

Aşağıdaki hesabı hatırı sayılır bir CHP’li yaptı:

*Muharrem İnce ikinci tura çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu biter…

*İkinci tura çıkamazsa kendisi biter.

Bilmem katılır mısınız?

“Tükenmişlik Sendromu” nedir?

Tıbben tanımı şöyle:

*Başarısız olmak

*Yıpranmak

*Enerji ve gücün azalması

*Duygusal tükenme

*Sürekli kavga etmek

*Duyarsızlaşma

*Kişisel başarısızlık

*Kandırılmak

*Aldatılmak

*Bireyin iç dünyasında meydana gelen tükenme durumu

Uzamanlar, “tükenmişlik sendromu”na yakalanmanın belirtilerini böyle tarif ediyorlar.

Çalışma ortamında çevrenizdekileri izleyin…

Televizyon seyrederken sürekli ekranda görünen tiplere dikkat edin…

Bakın bakalım yukarıdaki belirtileri kimlerde görüyorsunuz!

Kenan Evin’in “düldül”ü

Kandıra halkı artık alıştı.

Eski Belediye Başkanı Kenan Evin’i motosiklet üzerinde görenler, “Merhaba başkan”, “Günaydın başkan”, “İyi akşamlar başkan” diyerek kendisini heyecanla selamlıyorlar.

Kenan Bey’in gördüğünüz motosikletli fotoğrafını bana Nuri Gür gönderdi.

“Artık makam arabası yok, düldüle biniyor” diye de “şaka notu” düşmüş.

Kenan Evin, parasal yönden olduğu kadar gönlü de zengin bir arkadaşımız.

Yeri gelir lüks arabasını kullanır, yeri gelir düldüle biner.

Bir şeyler söylenmesine aldırmaz.

Kandıranın girişinde petrol istasyonu var, çarşıya inerken, pazara giderken elektrikli motosikletini kullanır.

Üç tekerlekli…

Bir şarj edişte 50 kilometre yol gidebiliyormuş.

Herkese öneriyor.

Özellikle kısa mesafelerde ve park sorunu yaşanan yerleşme yerlerinde…

1 görüş

*”Jurnalcilik, iftira ve kanıtsız suçlama büyük ahlaksızlıktır."