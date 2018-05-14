Özden Paşa’nın katili kim?

İzmitli Sadettin Örnek, SEKA’da Makine Bakım Teknisyeni idi. Yukarıpazar semtinde oturur, sakin ve mütevazı bir yaşam sürdürürdü.

1943 yılının 2 Şubat günü bir erkek evladı dünyaya geldi. Hayatının en güzel müjdesiydi. Oğlu’na “Özden” adını koydu. Ülke, henüz büyük kurtarıcının acısı içindeydi. “İnşallah, bu ülkeye bir Mustafa Kemal de ben armağan edeceğim” diye düşündü.

Özden, sevgiyle ve şefkatle büyüdü. 1957 yılında, kendi emeği ve bilgi gücüyle Deniz Lisesi’ne girdi. O da babasının düşlerini paylaşıyor ve subay olmak istiyordu. 1964 yılına gelindiğinde, Özden Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuş ve aynı yıl Donanma’ya katılmıştı.

Adım adım, emekle, çalışkanlığı ve zekasıyla 1992 yılında Tuğamiral, 2001 yılında Oramiral rütbesiyle Donanma Komutanı, 2003 yılında ise Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu.

Özel yaşamıyla ve ordudaki geçmişiyle pırıl pırıl bir subaydı. Tek günahı; “ATATÜRKÇÜ” olmasıydı!

Bu yetmezmiş gibi, bir büyük günah daha işledi!

MİLGEM-Milli Gemi Projesi diye tanımlanan, her şeyiyle Türk yapımı gemi inşası projesini başlatmış ve hayli de yol almıştı.

O güne kadar tüm askeri araç-gereç ve silahları ABD’den sağlayan Türkiye’nin böyle bir “Ulusal Proje” ile öne çıkması “sözde stratejik ortak” ABD’nin canını çok sıkmıştı! Daha da ötesi, “1 Mart Tezkeresi” ile Türkiye üzerindeki emperyalist emelleri engellenen ABD, Süleymaniye’de Türk askerlerine “Çuval Geçirme” olayı karşısında tepkisiz kalan AKP iktidarının bu tutumundan büyük cesaret almış ve Türk Ordusu’na iyi bir ders vermenin planlarını yapıyordu!

Din maskesi altında, ülke ölçeğinde hemen her alanda örgütlenmiş bir örgüt (FETÖ) ve bu örgütün siyaset, Yargı ve ordu içindeki militanlarının katkılarıyla KUMPAS Davaları başladı. Özden Paşa da emperyalistlerin ve içimizdeki işbirlikçilerin “ortak düşmanları” arasındaydı! Tutuklandı ve uzun süre Hakim karşısına çıkarılmadan tutuklu kaldı! Sahte kanıtlar, sahte tanıklar ve sahte yargıç ve savcıların sahte yargılamaları ile ağır şekilde cezalandırıldı!

Kumpas davalarının işbirlikçileri bir süre sonra “çıkar ve iktidar kavgasına” düştüler ve ayrıştılar!

Ergenekon ve benzer adlarla anılan tüm davaların birer KUMPAS olduğu, bizzat resmi ağızlardan açıklandı. Ve sonra, bu onurlu insanlar yeniden özgürlüklerine kavuştular.

AMA; diğer pek çok kumpas mağduru gibi Özden Paşa da fiziksel ve manevi açıdan büyük bir yara almıştı. O onurlu geçmişten sonra böyle bir alçaklık sonucu özgürlüğünden uzun süre yoksun kalmak kolay mı?

Bu ağır bedel yetmezmiş gibi, kanser hastası olan küçük oğlu Burak’ı da birkaç ay önce toprağa vermişti!

Sonunda, Özden Paşa da pes etti ve bu kirli dünyaya veda etti.

Ancak;

büyük oğlu Tolga Örnek’in cenaze töreninde yaptığı konuşma hiç unutulmayacak! Tolga, kardeşi Burak ve babasının ölümünden Fatih Altaylı’yı sorumlu tutuyordu! Altaylı; “Burak, babasının günlüklerini çaldı ve milyonlarca lira karşılığı sattı” diye bir haber yapmıştı! (15.Temmuz 2008) Oysa bu haber, isimsiz bir muhbirden kaynaklanan sahte bir haberdi!

Değerli ağabeyim ve dostum Prof. Tolga Yarman’ın kardeşi ve HAVELSAN Genel Müdürü Murat Yarman da, kumpas davalarında tutuklandı. Tolga hocaya üzüntülerimi ifade ettiğimde; “Aman Mustafa, kardeşim çok memnun! Sürekli ölüm tehditleri alıyordu. Şimdi hiç değilse hayatta olduğunu biliyoruz” demişti!

Türk Ordusu, MİLGEM Projesi gibi, ASELSAN ve HAVELSAN gibi teknoloji üreten kurumlarıyla büyük bir atılım içindeydi ve Türkiye’yi uzun yıllardır sömüren küresel güçler bu hızlı gelişmeyi önlemeye çalışıyorlardı. Ne yazık ki, büyük ölçüde başardılar da!

Bu ülkenin gelişmesi için emek veren yurtsever, Atatürkçü insanlar ağır bedeller öderken, “Laik Devlet ve Atatürk düşmanları” ortalıkta fink atıyor! Utanmadan iftiralar atıyor, kumpas üstüne kumpas kuruyorlar!

Ulusça bu gerçekleri görmek ve gerekli önlemleri almak zorundayız.

İzmit’in güzel ve onurlu evladı Özden Örnek Paşa’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve İzmitlilere başsağlığı, diliyor; “din üzerinden kirli siyaset yaparak bu namuslu insanların onurları ve yaşamları ile oynayan ahlaksızlara da lanetler ediyorum!