Sarıbay, milletvekili aday adaylığını hiç düşünmemiş

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın milletvekili aday adayı olacağıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldı…

Kimisi milletvekili aday adayı olacak, kimisi de olmayacak dedi…

Sarıbay için saat 17.00’ye kadar aday adaylığı için Ankara’dan telefon beklediği söylendi…

Ama meğer işin aslı böyle değilmiş…

Sarıbay, yakın çevresine başvurudan bir hafta önce aday adayı olmayacağını söylemiş…

3-4 ay önce kongre yapıldı, il başkanı seçildim, aday adayı olmam doğru olmaz, örgütümün başında kalacağım dediği ifade edildi…

Anlaşılan Sarıbay’dan kızanlar, Sarıbay’ın Ankara’dan telefon beklediği iddiasını ortaya atarak, Sarıbay’ı yıpratma çabası içinde oldukları ifade edildi.

Sarıbay’ın, aday adayı oluyorlar, nezaketen il başkanlığı bilgilendirmeli görüşüne katılıyorum…

Ergün’den ne şiş yansın, ne kebap!

AKP İl İstişare Kurulu toplantısında konuşan Derince eski Belediye Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, eski il başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan’a destek verdi. Ergün dedi ki; ““AK Parti milletvekili listesinde Mahmut Civelek geçen dönem olmalıydı. Bu eksiklikti. İnşallah bu dönem aday olur. İnşallah Şemsettin Ceyhan) da listede olur.” Bu cevap, “ne şiş yansın, ne kebap” sözünü hatırlatıyor…

Darıca ilçesine ve Güneş’e hayırlı olsun

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, Darıca Farabi Devlet Hastanesi başhekimliğine atanmıştı… Hastanenin, ileriki zamanda araştırma hastanesi olacağı söylendi… Bu söylenen gerçek oldu ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürüldü… Yani Güneş, artık Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimi… Hastanenin, araştırma hastanesi olmasından dolayı ilk hayırlı olsun ziyaretini Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr.İlhan Kadıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Biz de Güneş’i kutluyor, araştırma hastanesinin ilçeye hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

CHP’li Çetinkaya kendisini tanıtacak

Başvurusunu CHP Genel Merkezi'ne yapan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ı da ziyaret edip bilgilendiren milletvekili aday adayı İmam Çetinkaya, bugün saat 17.30’da il binasında geniş katılımlı bir aday adaylık açıklaması yapacak. Çetinkaya, neden milletvekili aday adayı olduğunu açıklayacak.

CHP’de Örengül başvuru yapmadı

Kocaeli Barosu eski başkanlarından ve Büyükşehir Belediye Meclisi eski CHP Grup Başkanvekili Av. Fahri Örengül, milletvekili aday adaylığı başvurusu öncesinde İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı ziyaret etti, görüş alışverişinde bulundu. Örengül’ün bu görüşmeden sonra aday adayı olacağı düşünüldü… Ama Örengül, başvurusunu yapmadı. Belki de Örengül kendisini İzmit Belediye Başkan adaylığı veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığına hazırlıyordur…