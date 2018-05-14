“Cumhur” ile “millet” arasındaki fark

“Cumhur” ne demek?

“Millet” demek.

“Millet” ne demek?

“Cumhur” demek.

Anlam olarak bu iki sözcüğün birbirinden farkı var mı?

Yok.

Fark, bu iki sözcüğün başına getirildiği ittifaklarda!

Bir tarafta “Cumhur İttifakı” var.

AKP, MHP, BBP…

Diğer tarafta “Millet İttifakı”…

CHP, İYİ PARTİ, SP ve DP…

“Cumhur İttifakı”, iktidarda…

“Millet İttifakı”, muhalefette…

Önce “Cumhur İttifakı” kuruldu, daha sonra “Millet İttifakı”…

“Cumhur”, “Millet”e öfkeli.

“Millet”i bir şeye benzetemiyor.

“Millet”i oluşturan partileri yerden yere vuruyor.

Anlaşılan karşılarında böyle bir ittifak beklemiyorlardı.

*“Sosyal demokratlar”, orada…

*“Ülkücüler”, orada…

*“Muhafazakârlar”, orada…

*“Merkez ve merkez sağ”, orada…

Daha ne olsun?

Bir uçtan diğer uca, millet!

Seçmen, ittifaklarda neler arayacak

“İttifak” bir yerde “koalisyon” demek!

Seçime girerken partilerin bir araya gelerek kurdukları koalisyon…

Seçmene diyorlar ki, “Bizi seçerseniz, biz ülkeyi birlikte yöneteceğiz…”

Seçmen, her iki tarafa da bakacak, karar verecek.

Ya “Cumhur” diyecek, ya da “Millet”!

Üçüncü seçenek yok.

Seçim yaparken elbette kendine göre kriterler ortaya koyacak.

İttifak içindeki partilerin geçmişini araştıracak.

Liderlerin dününü ve bugününü soruşturacak.

Dün ne söylemişlerdi, bugün ne yapıyorlar?

Özleri ve sözleri bir mi?

Aralarında geçmişe dayalı bir “husumet” yani “düşmanlık” var mı?

Küllenmiş gibi görünen düşmanlık ateşi, ileride gelişen bir olayda yeniden alevlenir mi?

Birbirlerine söyledikleri, “yenilir yutulur” cinsten mi?

Bütün bunlar çok önemli.

Hani “Başkanlık sistemi gelecek, koalisyon sorunu kalmayacak” diyorlardı ya…

Şu yapılmaya çalışılan bal gibi koalisyon!

“Cumhur” kazanırsa, “AKP-MHP-BBP koalisyonu”…

“Millet” kazanırsa, CHP-İYİ PARTİ-SP-DP koalisyonu” kurulacak.

Gerisi hikâye!

Hangi ittifak kendi içinde daha uyumlu?

Kemal Kılıçdaroğlu…

Meral Akşener…

Temel Karamollaoğlu…

Gültekin Uysal…

“Cumhur İttifakı”nı oluşturan CHP, İYİ PARTİ, SP ve DP’nin liderleri…

Ben bu 4 liderin birbiri aleyhine söyledikleri tek “olumsuz söz” duymadım.

Duymamış olabilirim diye interneti taradım, rastlamadım.

Siz duyduysanız, siz bulduysanız, lütfen bana da bildirin.

Ama “Cumhur İttifakı”ndaki iki parti liderinin, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin, birbiri aleyhine söyledikleri hâlâ havada uçuşuyor.

Bir söz değil, iki söz değil, onlarca hatta yüzlerce.

Kesin ve net ifadeler…

Ağza alınmayacak sözler…

Müthiş iddialar…

Tamam da bunlar ne olacak?

“Dün dündür, bugün bugündür” mü denecek?

Unutulacak mı?

Unutulmazsa, ileride aralarında çıkacak bir anlaşmazlıkta, sen şöyle demiştin ben şunları söylemiştim tartışması başlarsa, nasıl bir sıkıntı ortaya çıkacak?

Aslında Erdoğan ve Bahçeli’nin birbiri aleyhine söylediği sözler, AKP ve MHP’nin tamamen “zıt kutup” olduğunu gösteriyor.

Sözler ortada.

Özellikle Devlet Bahçeli’nin sözleri…

Bu sözleri söyleyen, nasıl suçladığı kişiyle ortaklık kurabilir?

Veya suçlanan kişi, nasıl suçlayanı ortaklığa kabul edebilir?

Bu sözler, suçlayanın ve suçlananın bir daha birbirinin yüzüne bakamayacağı kadar sert!

Devlet Bahçeli’nin bazı konuşmalarını hatırlayalım mı?

*”İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, bardağa tuz konulmaz, suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan’dan da cumhurbaşkanı olmaz.”

*”Başbakan Erdoğan olmayan kalitesinin gereğini yapmış Barzani’yi Diyarbakır’a davet etmiş, muhatabını bağrına basmıştır. Evet, başbakan siyasi menfaat uğruna Barzani’nin desteğini almak amacıyla Kürdistan’a onay vermiştir.”

*”Beştepe hanedanı ve AKP yönetimi aile boyu rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batmıştır. 17/25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının döndürülebilmesi, Tayyip Erdoğan’ın bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğü ilan etmesine bağlıdır.”

*”Erdoğan’ın Bozkurt simgemize düşmanlığını biliyoruz. MHP nefretine de uzun zamandır şahidiz. Milliyetçiliği ayaklar altına alacak kadar kimliksiz olduğu da malumunuzdur. Madem Bozkurt işaretine Erdoğan tahammülsüzdür, o halde hodri meydan!”

*”Erdoğan’ın sürekli polemik üretmesi, bulduğu her fırsatta ucube değerlendirmeler yapıp ülkemizi anlam kargaşasına mahkûm etmesi kabul edilecek bir hal değildir. Açıktır ki Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan kaynaklı bir bunalım çemberine, üslup kirliliğine, hakaret çıkmazına mahkûm edilmiştir. Erdoğan konuştukça Türkiye’nin tansiyonu yükselmekte, görüş ayrılıkları keskinleşmektedir.”

*”Cenab-ı Allah nasip ettiği gün Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeki bir yere ‘Ne mutlu Türk’üm’ diye yazmazsam namerdim. Ziraat Bankası’nın başındaki T.C.’yi kim silmiş ise onu oraya tekrar yazdırmazsam namussuzum.”

*”Erdoğan’a sesleniyorum, sen millilikten ne anlarsın? Senin sözde milliliğin sandık görülünce meydana çıkar. Aday Erdoğan bil ki, sen milli olamazsın, sen milli kalamazsın. Bir insanın milli olması için vatana, bayrağa ve millete şaşı bakmaması lazımdır. Bir insanın milli olması için gayri milli unsurlara eğilip diz çökmemesi şarttır.”

“Cumhur İttifakı”, bu sözleri şimdi nasıl söylenmemiş sayacak?

Yukarıda okuduğunuz sözlerin yenilir yutulur tarafı var mı?

Bu sözler “söylenmemiş” kabul edilebilir mi?

Eee, nasıl olacak şimdi?

Sözlerin tarafları (söyleyen Bahçeli ve kendisine söylenen Erdoğan) ittifak kurdular, seçimlere birlikte giriyorlar.

Nasıl inandırıcı olacaklar?

Bu sözler önlerine konduğunda ne diyecekler?

Devlet Bahçeli, “Valla söylemedim” mi, yoksa Recep Tayyip Erdoğan “Duymadım” mı diyecek?

Zor iş, zor!

Bence, “cumhur” ile “millet” arasında bu nedenle fark var.

“Dün” bunları söyleyen “bugün” başka şeyler söylüyorsa, “yarın” neler söyleyeceğini kim bilebilir?

Bence Devlet Bahçeli “birlikte yolculuk yapılmayacak” bir kişilik!