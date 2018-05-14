Maden: Kocaeli’nde devam edeceğiz…

Hamit Maden için, Sinoplu iş adamı diyoruz ama, hayatı İstanbul’da geçiyor elbette. Maden Grup yönetim kurulu başkanı iş insanı Hamit Maden ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmem oldu. Hamit bey ile tanışmıyoruz.

Yüz yüze hiç gelmedik.

Telefonlarla görüşüyoruz ancak…

Kendisi yoğun. Bir gün ziyaretime de gelecek. Sözü var. Kocaeli Birlikspor’un Erhan Yılmaz’dan aldıktan sonra, henüz somut bir adım atmayan Maden, transferin önünü açmak için çaba sarf ediyor. Yoğun günler yaşıyor ve kimse merak etmesin, oturup durmuyor. Şu günlerde müthiş bir telefon trafiği yaşıyor ve Erhan Yılmaz da en büyük destekçisi durumunda bulunuyor…

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Maden, kesinlikle Kocaeli Birlikspor’un 3.Lig’de de yoluna Kocaeli’nde devam edeceğini, zaten statünün de bu yönde olduğunu söylüyor. Aksini iddia edenlerin kendisini şaşırttığını söylüyor (Ben dahil).

Tek açık kapının, kulübün sadece bir kulüp değil de, sponsor bir A.Ş. olarak liglere katılmasını gösterenlere de, ‘O yol da kapalı’ diyor…

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Yani Hamit Maden, şu anda tüm mesaisini, Paraşütsüz 3.Lig’e düşen transfer yasaklısı genç takımın, bu sezon başında transferinin önünü açmak ve 2.Lig’e yükselebilmek için harcıyor…

Bu arada tabii kendi özel işleri de var ve onları da yürütmek durumunda kalıyor…

Sezon sonunda bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatacağını söylemişti ancak, şu an için bunun mümkün olmadığını, önce bitirilmesi gereken işleri bitirdikten sonra net bir çakılama yapmaya çabalayacağını söyledi…

En taze bilgi bu…

Yani camianın biraz daha sabretmesi gerekiyor…

Trafik bittiği ve net bir sonuç alındığı zaman, gelecek için de bir plan açıklaması yapılabilecek…

Yani sonuç iki uçlu olacak…

Ya transfer açılacak ve şampiyonluğa takım kurulacak…

Ya da 3.Lig‘de bu gençlerle yola devam edecek, düşmemeye çaba gösterilecek…

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Pekala bizim düşüncemiz ne ?..

Gelelim ona…

Kocaeli Birlik olayının kısa bir tarihçesine bakarsak (tarihçe zaten kısa tarih demek ya neyse), kentimizin de aslında profesyonel futbolunun ne hale geldiğini de kolayca görebiliriz…

Fikri Yıldız’ın ‘Keskin’ zekâsıyla 30 milyon lira aktarılan Kocaeli Birlikspor, Fikret Yıldız ve Fahrettin Kandemir ile Murat Aydın gibi sporun içinden gelen yöneticilere rağmen, enkaz haline geldi, getirildi. Bence ismini andığım bu kişilerin en büyük handikabı, sporu bilmeleri, futbolu da bilmeleri, haydi diyelim profesyonel futbolu da bilmelerine rağmen, Türkiye’deki ‘sözde profesyonel’ yapıyı bilmemeleriydi…

Onları kandırdılar…

Benim tüm uyarılarıma rağmen, sulu götürdüler, susuz getirdiler…

Çünkü bu gözler, Kocaelispor içerisindeki ‘sözde profesyonel’ yapılanmanın, kimlere neler sağladığını, ne tür menfaatler getirdiğini görmüş ve yazmış olmasına rağmen, onlar beni bire bir konuşmalarımda bile dinlemediler…

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Sonuç ortada…

Kocaelispor gibi…

Petkimspor gibi…

Kağıtspor gibi…

Tavşancılspor gibi…

Kocaeli Birlikspor da tarihi tozlu raflarına kaldırılmak üzere…

Ya da, raflara kalkmamak için hayat öpücüğü bekliyor…

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Hamit Maden, Erhan Yılmaz’dan ‘Bir daha geri dönmemek üzere’ aldığı kulübü ayakta tutmaya çabalıyor…

Hem de Kocaeli kentiyle ilgili bir bağlantısı olmamasına rağmen…

Ve koskoca kent, onun ağzından dökülecek birkaç cümleye mahkûm durumda…

Kızmayın ona…

Erhan Yılmaz’a da kızmayın…

Koca kulübü onun sırtlarına bırakanlara söyleyin söyleyeceğinizi…

Hatta hatta, Fikri Işık’a da kızmayın…

İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…

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Kentin profesyonel futbol profiline gelince…

Profesyonel sporu iyi bilen Doç. Dr. Levent Atalı’nın çözmesi gereken bir sorunumuz var…

Kendisine soruyorum…

Kocaelispor BAL’da oynarken, 20 bin kişiyi tribüne nasıl topladı ?..

3.Lig’e yükseldikten sonra, nasıl hala 5 bin kişiye oynuyor ?..

Bunu açıklasın…

Sütunlarım kendisine açık…

Biz de bilgilerinden yararlanalım…