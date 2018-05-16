44. yıl gururumuz

Sevgili okurlarım, bugün gazeteniz KOCAELİ 43 hizmet yılını geride bıraktı, 44 yaşına girdi.

İsterseniz gelin hep birlikte “Maşallah” diyelim.

Diyelim ki, bu gazete…

*Daha nice yıllar Kocaeli’mize ve Türkiye’mize hizmete devam etsin…

*Halktan ve haklıdan yana olsun, haksızlıklara karşı dirensin…

*Hırsızların, yetim hakkı yiyenlerin, devlet malına el uzatanların, rant peşinde koşanların ensesinde boza pişirsin…

*Din eksenli siyaset yaparak, dindar görünerek, “ahlaksız ve adaletsiz” yöntemlerle toplumu yönetmeye çalışanlara karşı mücadelesini sürdürebilsin…

*Kendisini var eden ilkelerini; cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını, laikliği, düşünce ve ifade hürriyetini, hukukun üstünlüğünü kararlılıkla, inatla savunabilsin…

*Bütün baskılara rağmen; bağımsız yayıncılığını, özgür haberciliğini, tavizsiz yorumculuğunu devam ettirebilsin…

*En zor şartlarda bile, parayla satın alınamayan bir prestije sahip olmanın, gururunu ve onurunu yaşasın…

Tam 15 bin 696 gündür sizlerle beraberiz

Sevgili okurlarım, cumhuriyet tarihinde bizim gibi 44 yaşına ulaşmış kurumların sayısı pek azdır.

Hele 50, 60, 70 yıllık kurumlar parmakla sayılır.

Şirketler heyecanla kurulur, ama ömürleri genellikle kısa olur.

Ancak bizlere ne mutlu ki, tam 43 yıldır, yani 15 bin 696 gündür sizlerle beraberiz.

Bir gün dahi aksatmadan, bayram seyran demeden, deprem oldu, sel bastı, felaket yaşandı mazeretlerinin arkasına sığınmadan sizlerle olduk.

KOCAELİ Gazetesi’nin bunca yıldır ayakta kalmasının, “kentimizin en eski yayın organı” sıfatını taşımasının temel dayanağı, “gazetecilik” yapmasıdır.

Bütün baskılara rağmen yıllardır uyguladığı “gazetecilik ilkeleri”dir…

Nedir bu ilkelerimiz?

Sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ilkeler

*Gazetecilik, yağcılık ve şakşakçılık mesleği değildir. Gazeteci, en zor şartlar altında dahi yağcılık ve şakşakçılık yapmaz.

*Gazeteci; doğru olan her haberi yazar ve yayınlar, doğru bildiği her yorumu yapar.

*Gazeteci, her zaman halktan ve haklıdan yanadır.

*Gazeteci, haksız ve adaletsiz davrananlara, hainlere, vatan ve millet düşmanlarına karşı direnir, dik durur, gerekirse diklenir.

KOCAELİ Gazetesi şimdiye kadar…

*Hiçbir kişinin, hiçbir kurumun kulu kölesi olmadı.

*Hiçbir politikacıya, hiçbir siyasi partiye sırtını dayamadı.

*”Yazmayarak” rant sağlamadı.

*”Kalem tetikçiliği” yapmadı.

Ya ne yaptı?

*Haberi, namusu bildi. Elde ettiği haberi, bazı güç odaklarının çıkarına dokunsa bile, yayınladı.

*Siyasetçilerle içli dışlı olmadı. Siyasetçilere yalakalık, şaklabanlık, gerzeklik yapmadı. Siyasi partilerin yayın organı haline gelmedi.

*”Vatandaşın haber alma hakkı”na hep saygı gösterdi.

*Hep “doğru”nun yanında, “yanlış”ın karşısında durdu.

*Kent çapında olsun, ülke çapında olsun, “egemen güçler”in emir ve direktifleri doğrultusunda hiç hareket etmedi.

*Üç kuruşluk ilan alabilmek için, yerel ve genel yönetimdeki egemenlerin önünde hiç el pençe durmadı.

İşte bu ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuz için, başımız dik alnımız açık siz okurlarımızın karşısındayız.

Bizi bugünlere getiren siz değerli okurlarımıza minnet borçluyuz.

Sadece okurlarımızın satın alabildiği bir gazeteyiz

KOCAELİ, her geçen yıl daha da güçleniyor.

Yaşlandıkça, gençleşiyor…

Gençleştikçe dinamik refleksler gösteriyor.

Karanlığa rağmen, geleceğe umutla bakıyor.

43 yıldır…

Gazetecilik ilkelerinden ödün vermedik.

43 yıldır…

Demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını, laikliği, cumhuriyeti, vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin birliği ve dirliğini savunmaktan vazgeçmedik.

43 yıldır…

Fikri ve vicdanı hür insanların gazetesi olduk.

43 yıldır…

Haber yazarken, yorum yaparken “Acaba siyasi irade nasıl karşılar?” kaygısına hiç kapılmadık.

43 yıldır…

Birilerini gücendirmekten korkmadık, birilerini memnun etme duygusuna hiç kapılmadık.

43 yıldır…

Sadece okurlarımıza ve vicdanlarımıza hesap verdik.

43 yıldır…

Siyasi dalgalara hiç kapılmadık, siyasilerin beklentilerine göre hiç kendimize yön vermedik.

43 yıldır…

“Demokrasiye sahip çıkan, özgür, bağımsız, tarafsız, doğru haber veren, hakkı ve haklıyı gözeten gazete” olma misyonunu hiç bırakmadık.

43 yıldır…

Gücümüzü siyasi ve ticari rant peşinde koşanlardan değil, sadece siz okurlarımızdan aldık.

43 yıldır…

Fırtına ve dalgalarla mücadele ettik, pusulamızı hiç şaşırmadık.

43 yıldır…

Adalet duygumuz; milletimize, ülkemize, devletimize ve bayrağımıza bağlılığımız hiç eksilmedi.

43 yıldır…

Vicdanımız ve okuyucumuz arasındaki köprü, bizim en büyük sermayemiz oldu.

43 yıldır…

Beyinlerimizi; hiç kimseye, hiçbir kuruma ciro etmedik, irademize ipotek koydurmadık.

43 yıldır…

Makamı ve sıfatı ne olursa olsun; hırsızlarla, rantçılarla, dinimizi siyaset ve ticarete alet edenlerle, yetim hakkı yiyenlerle, devlet malına el uzatanlarla mücadele etmekten geri durmadık.

Ve en önemlisi, 43 yıldır…

“Sadece okurlarımızın satın alabildiği gazete” olduk.

43 yıldır böyle geldik…

Yolumuza böyle devam edeceğiz.

Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın!

Siz okurlarımızla daha iyiye, daha güzele yürüyeceğiz.

Tüm okurlarıma sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bizi bugünlere getiren Kocaeli halkına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.