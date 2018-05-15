Sporda da taciz ifşası bekliyorum… Haydi cesaret spocular…

Evet, uzun süredir devam eden bir tartışma var. Akademi ligleri, geçen eylül ayında neden iptal edilmeye kalkıldı?..

Bu liglerin iptal edilmesi karşısında gazetemizin verdiği mücadeleyi herkes biliyor. Sonunda ligler oynatıldı. Yaklaşık 10 bin kişilik bir kitle, mağduriyetten kurtuldu. Ve tabii onların aileleri…

Antrenörü…

Futbolcusu…

Malzemecisi…

Resmi görevli yöneticiler…

Hakemi, saha komiseri cabası…

Bu son derece mantıksız kararın ardında taciz iddialarının olduğunu öğrendim. Ancak tabii bunun belgesi olacak. Öyle koskoca bir kuruma çamur atmak kolay değil…

32 yıllık meslek hayatımda bu yönde çok sayıda ihbar, şikayet almışımdır…

Ancak hiç biri belgeli değildir…

Yok homoseksüel masörler…

Yok eşcinsel futbolcular…

Yok transseksüel hakemler…

Yok kadın sporculara yapılan tacizler…

Söylenir durur ama, daha benim elime bir belge geçmedi…

Ama iddialar hiç bitmedi…

Biz de Kocaelispor minik takımında oynarken, İzmit Atatürk Spor Salonu civarında (70’li yıllar) sapıkların dolaştığı, çocukları kandırdığı uyarılarıyla idmana gelip, giderdik…

Yabancılarla konuşmazdık…

Yani o dereceydi bu sapkınlık…

Yıllar sonra, bu nedenle Akademik liglerin ertelenmeye kalkılması iddiası dikkatimi çekti.

Liglerin iptal edilmeye kalkışılması, küçük erkek çocuklarının taciz edilmeye kalkılması iddiasıymış…

Bu nasıl bir iğrençliktir? İddiası bile mide bulandırıcı…

Halterde bayan sporcularımızın taciz edilmesiyle ilgili yayınlar nasıl ses getirdiyse, ifşalarla sporcu tacizlerinin de acilen ortaya çıkarılması ve bu Allah’ın belalarından sporumuzun kurtarılması gerekiyor…

Bayan futbolu…

Bayan basketbolu…

Bayan voleybolu…

Özellikle de bu spor branşlarının alt ligleri…

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’nın ve hatta Cumhurbaşkanlığı’nın spor danışmanlarının, bu olaya acilen el atmasını bekliyorum…

Eskiden ünlü olmak rejisörün yatağından geçer dilerek koskoca bir bayan oyuncu kitlesini zan altında bırakmışlardı.

Ama şimdi milli formaların, antrenörden geçtiği iğrençliği iddiasını bu ülke kaldıramaz…

Ama dedim ya…

Bunlar iddia…

Kimse töhmet altında kalmamalı…