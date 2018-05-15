Demokrasi kahramanları!

Önce şunu söylemeliyim ki; gerçek demokrasilerde kahramanlar olmaz. Kahramanlar olağan üstü dönemlerde ortaya çıkar. Mesela büyük Atatürk ve devrim arkadaşları gibi…

Son yıllarda ülkemiz büyük badirelerden geçiyor. Önce devletle kavga eden, devletin kurucu liderlerini tanımayan bazı unsurlar iktidarda yer edinmeye başladı. İktidarın ana sözcüleri devletin temel kurumları olan Anayasa mahkemesi, Danıştay gibi mahkeme kararlarını dahi tanımıyoruz diyebildi.

Devlete yıllarca yapılmaya çalışılan dışarıdan sızmalar bu iktidar döneminde daha da yoğunlaştı. Hatta bunun için iktidarın talepleri üzerine yapılan halk oylaması ile Anayasa değişiklikleri yapıldı, devletin ana kademeleri belli odakların eline verildi. Ergenekon, Balyoz gibi davalarla genelkurmay başkanımız ve rektörler gibi bu sızmaya engel unsurlar iktidar kullanılarak temizlendi. Ağır cezalar, cezaevinde ölümler, intiharlar oldu. Sonuçta bu davaların düzmece olduğu anlaşıldı.

Devlet içinde kümeleşenler adeta ayrı bir devlet gibi olmaya başladı ve iktidar ile aralarında güç savaşları başladı. Bu savaşlar 15 Temmuz darbe girişimini doğurdu. Halkımızın büyük direnci ile başarılamayan darbeden sonra ülke topyekün olağan üstü hale geçti ve hala devam ediyor.

Olağanüstü halde yapılan Anayasa değişiklikleri halk oyundan geçirildi ve devletin yapısı değiştirilerek bu defa cumhurbaşkanlığı makamı dahil, devletin ana kademeleri siyasallaştırıldı. Basın büyük ölçüde iktidarın eline geçti. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli bulunan % 50.1 için cumhur ittifakı adında bir ittifak oluşturularak hem cumhurbaşkanı olmak için gerekli % 50.1 in sağlanması ve hem de MHP’nin baraja takılmaması temin edilmeye çalışıldı.

Ama ne var ki,bu atağa birileri kontra atak ile beklenmeyen bir cevap verdi.Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzlaşmacı ve ilkeli tavrı, Meral Akşener’in haksızlığa direnen ve İyi Parti ile partileşen ilkeli hareketi,Temel Karamollaoğlu’nun iktidar nimetlerini teperek,demokrasiden yana koyduğu tavır, Demokrat parti liderinin Gültekin Uysal’ın ortaya koyduğu ilkeli tavır ile oluşturulan MİLLET İTTİFAKI demokrasinin verdiği en önemli bir tepkiydi.

Bu nedenle, olağanüstü bir özelliğin tavan yaptığı son dönemde bu dört lider, devleti tamamen siyasallaştırarak ele geçirmeye çalışan bu siyasal harekete direnen ve bu şekilde Türk demokrasisinin direncini örgütleyen liderler olarak demokrasi kahramanları unvanlarını hak etmiş durumdadır.

Demokrasiler olağan üstü dönemlerde kendi kahramanlarını yaratır. Bugünlerde yaşanan olay bundan ibarettir. Ama unutulmamalıdır ki; asıl kahramanlar halkın ta kendisidir. Bu kontratla hedeflenen barış, uzlaşı ve demokrasinin yeniden hayat bulması çabalarını gören halk yığınlarının 24 Haziran’da bu dört liderin kahramanlıklarını tescil etmesi, gerçek kahramanın kendisi olduğunu ispatlaması ile bu hareket Türk demokrasinin atlama taşı olacaktır.

Yine de söyleyelim, demokrasilerde gerçek kahramanlar demokrasiye sahip çıkan halktır. Demokrasi ırkı, kökeni, rengi, inancı ve cinsiyeti ne olursa olsun her yurttaşın eşit ve bağımsız olduğu, şiddetin reddedildiği gerçek bir barış rejimidir. Bu kahramanlara sahip çıkmak, gerçek kahraman olan halk yığınlarının erdemi olacaktır.