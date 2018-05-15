Demokrasi kahramanları!

Önce şunu söylemeliyim ki; gerçek demokrasilerde kahramanlar olmaz. Kahramanlar olağan üstü dönemlerde ortaya çıkar. Mesela büyük Atatürk ve devrim arkadaşları gibi…
Son yıllarda ülkemiz büyük badirelerden geçiyor. Önce devletle kavga eden, devletin kurucu liderlerini tanımayan bazı unsurlar iktidarda yer edinmeye başladı. İktidarın ana sözcüleri devletin temel kurumları olan Anayasa mahkemesi, Danıştay gibi mahkeme kararlarını dahi tanımıyoruz diyebildi.
Devlete yıllarca yapılmaya çalışılan dışarıdan sızmalar bu iktidar döneminde daha da yoğunlaştı. Hatta bunun için iktidarın talepleri üzerine yapılan halk oylaması ile Anayasa değişiklikleri yapıldı, devletin ana kademeleri belli odakların eline verildi. Ergenekon, Balyoz gibi davalarla genelkurmay başkanımız ve rektörler gibi bu sızmaya engel unsurlar iktidar kullanılarak temizlendi. Ağır cezalar, cezaevinde ölümler, intiharlar oldu. Sonuçta bu davaların düzmece olduğu anlaşıldı.
Devlet içinde kümeleşenler adeta ayrı bir devlet gibi olmaya başladı ve iktidar ile aralarında güç savaşları başladı. Bu savaşlar 15 Temmuz darbe girişimini doğurdu. Halkımızın büyük direnci ile başarılamayan darbeden sonra ülke topyekün olağan üstü hale geçti ve hala devam ediyor.
Olağanüstü halde yapılan Anayasa değişiklikleri halk oyundan geçirildi ve devletin yapısı değiştirilerek bu defa cumhurbaşkanlığı makamı dahil, devletin ana kademeleri siyasallaştırıldı. Basın büyük ölçüde iktidarın eline geçti. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli bulunan % 50.1 için cumhur ittifakı adında bir ittifak oluşturularak hem cumhurbaşkanı olmak için gerekli % 50.1 in sağlanması ve hem de MHP’nin baraja takılmaması temin edilmeye çalışıldı.
Ama ne var ki,bu atağa birileri kontra atak ile beklenmeyen bir cevap verdi.Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzlaşmacı ve ilkeli tavrı, Meral Akşener’in haksızlığa direnen ve İyi Parti ile partileşen ilkeli hareketi,Temel Karamollaoğlu’nun iktidar nimetlerini teperek,demokrasiden yana koyduğu tavır, Demokrat parti liderinin Gültekin Uysal’ın ortaya koyduğu ilkeli tavır ile oluşturulan MİLLET İTTİFAKI demokrasinin verdiği en önemli bir tepkiydi.
Bu nedenle, olağanüstü bir özelliğin tavan yaptığı son dönemde bu dört lider, devleti tamamen siyasallaştırarak ele geçirmeye çalışan bu siyasal harekete direnen ve bu şekilde Türk demokrasisinin direncini örgütleyen liderler olarak demokrasi kahramanları unvanlarını hak etmiş durumdadır.
Demokrasiler olağan üstü dönemlerde kendi kahramanlarını yaratır. Bugünlerde yaşanan olay bundan ibarettir. Ama unutulmamalıdır ki; asıl kahramanlar halkın ta kendisidir. Bu kontratla hedeflenen barış, uzlaşı ve demokrasinin yeniden hayat bulması çabalarını gören halk yığınlarının 24 Haziran’da bu dört liderin kahramanlıklarını tescil etmesi, gerçek kahramanın kendisi olduğunu ispatlaması ile bu hareket Türk demokrasinin atlama taşı olacaktır.
Yine de söyleyelim, demokrasilerde gerçek kahramanlar demokrasiye sahip çıkan halktır. Demokrasi ırkı, kökeni, rengi, inancı ve cinsiyeti ne olursa olsun her yurttaşın eşit ve bağımsız olduğu, şiddetin reddedildiği gerçek bir barış rejimidir. Bu kahramanlara sahip çıkmak, gerçek kahraman olan halk yığınlarının erdemi olacaktır.
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Yorumlar
(2 )
İzmitli - Seçim vardiye biten AKP'yi parlatma projeleri uygulanıyor yine...Çok büyük senaryolar dönüyor...
Türk Milletinden saklanan Emperyal güçlerin büyük projeleri var!
Türk Milletini hep yumuşak karnından yakalıyorlar...Ya Dinden,Ya Vatan,Millet sakarya,Yada Filistin gibi dış güçlerle yazılıp uygulanan senaryolarla hipnotize ediyorlar...
Algı oluşturuyorlar!Tam AKP bitti derken,can çekişirken ne yapıp ediyorlar,Millete GAZ veriyorlar!
Ülke borç batağında,Ekonomik olarak ablukaya alınmış!
Bütün Fabrikaları ve Kurumları satılmış!
Tarım ve Hayvancılık bitirilmiş!
Yapılan Projeler çok yüksek maliyetlerle yapılmış ve yapılmakta bu yollada Hazine boşaltılıyor...Hem yandaşlar zengin ediliyor,servetlerine servet katılıyor,Garantör olan Türkiye Cumhuriyeti Hazineside boşaltılıyor.
Son darbe Kanal İstanbul olacak hem Türkiyeyi...hemde İstanbul'u bitirecek bu proje...Ekolojik dengenin zaten katliamı olacak!
Milletin önünde AKP İktidarının söylemleri farklı,Kapalı kapılar arkasında farklı! Bakıyorsun yağmalanan haraç,mezat satılan bir Türkiye var gerçekte...
Türklük yok ediliyor...Ülkeye kasıtlı olarak yabancı göçmenler dolduruluyor!
Otadoğuya Türk askeri soktular bunlarda RTE'yi parlatmak için uygulanan senaryolar...
Akşam vakti insanlar TV karşısında iken yaşanan bir darbe girişimi var bu ülkede!
İzmitli - Fakir Cumhurbaşkanı Adayı Halkın Adamı Sayın Muharrem İNCE'ye oy vereceğim...
Hani bazıları Parti Genel Başkanı bile olamadı diyorya Cumhurbaşkanı oldumu,Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN gibi Partinin başınada geçecek zaten.
Bu kan emici yamyamlardan Türkiyenin bir an önce kurtulması gerekiyor.
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