İnşaat, Türkiye için kalkınma modeli olabilir mi?

Önce bir soru:

Yüklüce borç para aldınız…

Bu borç para ile önce kendinize lüks bir konut yaptırır, altınıza lüks bir otomobil mi çekersiniz…

Yoksa önce kendinize sürekli gelir getirecek bir iş kurar, kazandığınız para ile lüks konut ve otomobil mi alırsınız?

İkincisini yaparsınız değil mi?

Çünkü birincisini yapmak, aptallık!

Aldığın borç parayı konuta ve otomobile yatırıyorsun…

O borcu ödeyecek düzenli gelirin yok…

Sonra da ağzını açıpaval aval bakıyorsun.

Peki, insanların aptalı olur da, devletlerin aptalı olmaz mı?

Devletler, aptallık yapmaz mı?

Devletler, hesapsız kitapsız, plansız programsız davranmaz mı?

2008 dünya ekonomik krizini neden fırsata çeviremedik?

10 yıl oldu…

2008’de dünyada ekonomik kriz patladı.

ABD, kendini kurtarmak için bastı doları bastı doları dünyayı paraya boğdu.

Para bollaştı, kredi almak ucuzladı.

Akıllı ülkeler bu para bolluğunu fırsata çevirdiler, aldıkları çok uygun maliyetli kredilerle “üretime dönük” esaslı yatırımlar yaptılar.

Biz ne yaptık?

Aldığımız borç paraları taşa-toprağa yatırdık.

Lüks konutlar yaptık…

Rezidanslar inşa ettik…

AVM’ler diktik…

Altımıza lüks arabalar çektik.

Sokaklara bakın, pahalı arabalardan geçilmiyor…

Bir konutu olan, ikinci konutunu aldı.

Aldı, kiraya verdi…

Aldı, sattı…

Aldı, çocukları için tutuyor…

Veya son yıllardaki gibi, aldı, elinde patladı…

Aman Allah’ım kent merkezleri, dağ bayır her tarafta inşaat!

Yıllardır “inşaat çılgınlığı” yaşıyoruz.

Şehirlerde yeşil alan kalmadı.

Hani tabir yerindeyse, Türkiye’de “inşaat hastalığı” salgını var.

Bu hastalık, Türk ekonomisini yiyip bitiriyor.

Türk ekonomisini her hücresini hastalıklı hale getiriyor.

Kanser tümörü, her geçen gün büyüyor.

Bir ülke inşaatla kalkınabilir mi?

Bizim 10-12 yıldır ısrar ettiğimiz model bu!

İnşaatla büyümek…

İnşaatla kalkınmak…

İnşaatla istihdam sorununu çözmek…

Özetle inşaatla ekonomiyi ayakta tutmak!

Böyle bir şey mümkün olabilir mi?

Mümkün olabilir, sadece geçici bir süre için.

“Büyüyor” ve “kalkınıyor” desinler diye…

Kendi kendimizi aldatırız.

Oturduğumuz evlere, alışveriş yaptığımız AVM’lere, bindiğimiz otomobillere bakıp kendimizi “iyi” hissederiz.

Kendimizi “zengin oldu”, ülkemizi “kalkındı ve de çağdaşlaştı” sanırız.

Oysa gerçekler, sandığımız gibi değildir.

Bizi “zengin”, ülkemizi “kalkındı” gibi gösteren o paralar, bizim çalışarak kazandığımız paralar değil, yurt dışından borç aldığımız paralardır.

Anlayacağınız, biz ülke olarak yıllardır aldığımız borç paraların keyfini sürüyoruz.

Tıpkı “müflis tüccar” gibi!

Yolun sonuna geldik

Türkiye kalkınmasını sadece ve sadece “inşaat”a bağladı, bu konuda da ister kabul edin ister etmeyin, yolun sonuna geldik.

İşte her taraf inşaat, satan çok alan yok!

İnşaat firmalarının çoğu patlak!

İflas etmiş, farkında değil.

Sorun o kadar büyük ki, sonunda hükümet müdahale etmek zorunda kaldı.

Bankalara baskı yaptı, kredi faizlerini yüzde 1’in altına çektirdi, satışlarda KDV’yi indirdi.

Salt sektörü kurtarmak, piyasayı canlandırmak için.

Ama yapılanlar “çare” değil.

Çünkü “inşaatla kalkınma felsefesi” temelinden yanlış!

Alınan kararlar, belki “bugünü” kurtarır, “seçimi” atlatır, ama sonunda gider yine duvara toslarız.

Bunun sonu yok.

Bu yol, yol değil.

Bu işten ekmek yiyen binlerce kişi perişan olacak

Sen inşaatı “kalkınma modeli” olarak kabul edersen…

Sen inşaatla kalkınacağım diye belediye yöneticilerini, siyasileri ve de inşaat müteahhitlerini “imar rantı” peşinde koşturursan…

İnşaatı, “tatlı kazanç” aracı haline getirirsen…

Ortalık “müteahhit”ten geçilmez.

Bakkalı, terzisi, kuaförü sektöre girmeye devam eder.

İnşaat, “herkesin yapabileceği bir iş” haline gelir.

Ülkemizdeki müteahhit sayısı kaç biliyor musunuz?

342 bin…

Avrupa ülkelerinde toplam 30 bin civarında müteahhit var.

Nüfusu bizim kadar olan Almanya’daki müteahhit sayısı ise sadece 3.800.

Şu halimize bir bakar mısınız?

İnşaat aşkımız, bizi göz göre göre ölüme götürüyor.

Deniz bitti, şimdi kara kara düşünüyoruz

Sevgili okurlarım, “inşaatla kalkınmak” sürdürülebilir bir sistem değildi ve yolun sonuna gelindi.

Deniz bitti…

Sektörün tabiriyle “Harç bitti, yapı paydos!”

Borç paraları inşaata yatırdık, şimdi borç para bulmak da zorlaştı, “Ne yapacağız” diye kara kara düşünüyoruz.

Yaşadığımız ekonomik kriz bu yüzden.

Zamanında aldığımız borç paraları “üretim” yapacak tesislere yatırsaydık, bugün bu sıkıntıları çekmezdik.

Türkiye, 2008’de tüm dünyaya açık olan o “tarihi fırsatı” kaçırdı.

438 milyar dolar dış borcumuz var.

Büyük bir borç!

Büyük, ama aslında borcun büyüklüğü değil, harcandığı yer önemli.

Eğer parayı “sürdürülebilir üretime” yatırdıysan, korkma!

Para kazanır borcunu ödersin, gül gibi de geçinirsin.

İstihdam yaratırsın, vergi verirsin…

Toplum da yararlanır, devlet de…

Ama biz, tekrar ediyorum, ayağımıza gelen o fırsatı yanlış kullandık.

Taşa toprağa yatırdık, şimdi borcumuzu nasıl geri öderiz diye kara kara düşünüyoruz.

Bir çıkış yolu bilen varsa, söylesin!