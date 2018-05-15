Seçim müjdesi devam ediyor

Bir taraftan vergi afları yapılırken diğer taraftan imar afları ve değişik konularda avantaj sağlanacak uygulamalar tüm hızı ile devam ediyor. Vergi aflarına hafta içinde VARLIK BARIŞI’ da eklendi Yani yurt dışına ne kadar servet kaçırdıysanız getirin barışalım deniliyor. Detaylar hafta içinde netleşir.

TAPU HARCI DÜŞTÜ

Gayrimenkul sektöründe de flaş bir değişiklik geldi. 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 KDV oranı %8’e indirildi. Tapu harcı oranını da aynı dönemde %4’ten %3’e düşürüldü. Böylece tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine 15 oldu. Bu oran sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.

KREŞ DESTEĞİ ARTTI

Bakanlar Kurulu kararı ile birçok önemli alanda vergisel düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseldi.

MAKİNEYE KDV İSTİSNASI

Kararla imalat sanayide kullanılan yeni makine ve teçhizat katma değer vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca bu makina ve teçhizata iki kat hızlı amortisman uygulamasına imkan tanındı.

Öte yandan, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi oranı arttı. Yani finansmanın bir kısmı yine akşamcılara yüklendi.

İMAR AFFI DÜZENLEMESİ

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını kapsayan yeni kanun tasarısıyla detayları netleşen İmar Barışı, 12-13 milyon yapıyı kapsıyor. Yapı Kayıt Belgesi verilecek binalardan alınacak yüzde 3’lük harç bedeli, kentsel dönüşüme aktarılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği İmar Barışı'nın detayları belli oldu. TBMM Başkanlığı'na sunulan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'na göre; 12-13 milyon civarında yapıya İmar Barışı getirilecek. Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.