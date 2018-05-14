Gazeteci Ebru Küçükaydın CHP’ye ARTI DEĞER katar

Ebru Küçükaydın…

Kocaeli’de yıllarca gazetecilik yaptı…

İyilerin dostu, kötülerin düşmanı oldu…

Kimseye taviz vermedi, İzmit Yürüyüş Yolu’nda başı dik olarak dolaştı...

Dik duruşundan da hiç ödün vermedi…

Hırslıdır…

Gazeteci olarak yolsuzluklarla mücadele etti…

“Tanrım beni başkan yarat!” isimli bir kitap yazdı…

EKMEĞİN PEŞİNDEN GİTTİ

Sonrasında birkaç yıl önce Antalya’da ekmeğinin peşinden gitti…

Kocaeli’den Antalya’ya gidenleri ağırladı, kendilerine birçok konuda yardımcı oldu.

Üniversite bitirmem lazım dedi, Newport Üniversitesi’nde davranış bilimleri bölümünden mezun oldu…

Artık bir siyasetçi olarak Kocaeli’ye hizmet etmenin zamanı geldi deyip, CHP’den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu…

İl başkanıyla görüştü, başvurusunu genel merkeze yaptı…

Aslında Antalya’dan da milletvekili aday adayı olması istendi…

Ama o, “ben memleketim Kocaeli’ye hizmet etmek için, Kocaeli’den aday adayı olacağım deyip, Kocaeli’yi seçti.

GÜVENDİĞİ KİŞİLERİN DE ÖNÜNÜ AÇAR

Küçükaydın, artık CHP’nin engelli kontenjanından bir milletvekili aday adayı…

Ebru hanım ile 2010 yılında birlikte çalışma fırsatı buldum…

İnsanlara güvenir, güvendiği kişilerin de önünü açar…

Gazetenin başına geçtiğinde, benim de önümü açtığı gibi…

KÜÇÜKAYDIN MANAV KÖKENLİ

Ebru Hanım, İzmit’in yanı sıra Başiskele, Gölcük, Değirmendere ve Gölcük’te tanınır…

Baba tarafı Ulaşlı’da, anne tarafı Kandıra’da…

Kökeni manavdır…

Kocaeli’de manav nüfusunun çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz.

Küçükaydın, CHP’ye katkı vermek istiyor…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte birçok toplantıya katıldı, birçok çalıştayda görev yaptı, fikirleriyle CHP’ye hizmet etti…

Yıllarca gazeteci olarak bu kente hizmette bulundu…

Şimdi, milletvekili olarak hizmet vermek istiyor…

GAZETECİLERİN GÖZÜ KULAĞI OLACAK

Kocaeli’de gazeteci kökenli bir milletvekili olmadı…

Küçükaydın, CHP’den seçilebilir bir sıralamaya girerek, belki de bir ilki başaracak.

Gazetecilerin TBMM’de gözü kulağı olacak.

Kenti bilen, insanları tanıyan, yolsuzlukla mücadele eden, dik duruşundan taviz vermeyen Ebru Küçükaydın’ın CHP listesinde seçilebilir bir yere konulması, tüm gazetecilerin isteği.

Küçükaydın’a milletvekilliği yolunda başarılar diliyoruz.