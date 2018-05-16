Cumhurbaşkanı Erdoğan MEKTUP GÖNDERDİ!

Uzun zamandır planı yapılan baskın seçimler için 24 Haziran’da yapılacak…

Uzun zamandır diyorum, çünkü baskın seçimin planları çoooook uzun zamandan beri yapılmış…

Önceki gün postacı bizim eve bir zarf getirdi…

Akşam eve gidince, annem zarfı bana verdi…

Mektubu açtım… Baktım kağıdın üstünde Cumhurbaşkanlığı forsu…

Altında Sayın Akbulut Ailesi ile başlayan cümle…

Yazıyı okumadan, mektubun altına baktım…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi ve imzası vardı…

Mektubu okudum…

Mektupta şunlar yazılıydı;

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“Sayın Akbulut ailesi

Mart 2018

Büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Türkiye’yi, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda 16 yılda 3.5 kat büyüttük.

Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor, 2023 vizyonumuzla çok daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz.

Elde ettiğimiz başarılarda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yaptığı yatırımların ve çalışmaların da büyük katkısı vardır.

Bakanlığımız, her bir köşesi cennet parçası olan güzel vatanımızda çığır açan yatırımlar yaptı, yapmaya devam ediyor.

Orman, su, tabiat ve meteoroloji alanında yaptığımız her çalışmada çevreyi ve canlıları korumayı temel ilke edindik.

Ülkemizin tabii kaynaklarını, koruma-kullanma dengesini gözeterek, sizlerin hizmetine ve kullanımına sunmayı sürdürüyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan “Daha yeşil Bir Türkiye İnşa Edelim” kampanyamız çerçevesinde sizlere ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Zarf içindeki tohumları toprakla buluşturarak, daha yeşil bir Türkiye için siz de katkıda bulunabilirsiniz.

Bu vesileyle; 21 Mart Dünya Ormancılık, 22 Mart Dünya Su ve 23 Mart Dünya Meteoroloji günlerinizi tebrik ediyorum.

Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.

En kalbi selamlarımla…

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı”

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Mektubu okudunuz…

Mektup Mart 2018’de gönderilmiş…

Elime Mayıs ayında geçti…

Erdoğan: 21 Mart Dünya Ormancılık, 22 Mart Dünya Su ve 23 Mart Dünya Meteoroloji günlerimizi tebrik ediyor…

İlk kez böyle bir mektup aldık…

Bu mektup, milyonlarca aileye gitmiştir…

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanının Dünya Ormancılık, Dünya Su ve Dünya Meteoroloji günleriyle uğraşacak zamanı olmamalı...

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İşsizlikte büyük artış var…

Dolar almış başını gitmiş…

Ekonomide karanlık bir tablo var…

Bizi Suriye bataklığına çekmeye çalışıyorlar…

Bunu benzer birçok sorun varken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mektup gibi küçük işlerle uğraşmasını açıkçası yadırgadım…