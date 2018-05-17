Gazetemizi dün 440 bin kişi okudu

Sevgili okurlarım, dün en mutlu, en gururlu günlerimizden birini daha yaşadık.

Gazetemiz 43 yılı geride bıraktı, 44 yaşına girdi.

Söz verdiğimiz gibi yolumuza devam ediyoruz.

İlkelerimizden ödün vermeden…

Hiçbir kişinin hiçbir kurumun kulu kölesi olmadan…

Hiçbir politikacıya, hiçbir siyasi partiye sırtını dayamadan…

Beynimize ve vicdanımıza ipotek koydurmadan…

Özgürce siz okurlarımızın sesi olmayı sürdürüyoruz.

Türk basınında bir ilk

364 gün parayla…

Bir gün bedava!

Sanırım böyle bir uygulama Türk basınında bir ilk.

Gazeteniz KOCAELİ, bunu dört yıldır yapıyor.

16 Mayıs, bizim yaş günümüz.

Dört yıldır 16 Mayıs gazetesini tüm kent halkına “bedava” okutuyoruz.

Dağıttığımız, öyle üç beş bin gazete değil.

Girdiğimiz yaşın önüne “1000” koyup gazetemizi o kadar basıyoruz.

Örneğin dün…

44 yaşına girdik, gazetemizi 44 bin adet bastık.

Ve gazetemiz dün 16 sayfa değil 48 sayfa olarak hazırlandı.

Her sayfası renkli…

Her sayfası dopdolu…

Dünkü gazetemizi 440 bin kişi okudu

Sevgili okurlarım, gazetemizin okur katsayısı 1’e 10’dur.

Yani bastığımız her gazete ortalama 10 kişi tarafından okunuyor.

Bu bizim bulduğumuz bir katsayı değil, piyasa araştırma kuruluşları tarafından tespit edilen bir katsayı.

Buradan yola çıkarsak, dünkü gazetemizin 440 bin kişi tarafından okunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Gazetemiz dün her gazete bayiinde her gazete okuruna, aldığı gazetenin ismi ne olursa olsun, yanında ücretsiz olarak verildi.

Gazete bayilerine alışverişe gelen “gazete okuru olmayan” vatandaşlara da gazetemiz ücretsiz dağıtıldı.

Bunun ötesinde…

Kurduğumuz özel ekipler, bütün ilçeleri adım adım dolaşarak gazetemizi sizlere ulaştırdılar.

Dün saatler 16.00’yı gösterdiğinde 44 bin gazetenin dağıtımı tamamlanmıştı.

İnşallah, Allah ömür verirse, gelecek yıl 16 Mayıs’ta gazetemizi 45 bin adet basacağız.

Bu sayı, bir günlüğüne de olsa, bir yerel gazetenin ulaşabileceği en büyük tirajdır.

Ben, bu özel sayımıza reklam vererek bizi destekleyen kişi ve kuruluşlara, gazetemizin bayilerde dağıtımını sağlayan dostlarımız Medet Başlılar ve Ali Saroğlu’na, gazetemizin hazırlanmasında ve dağıtımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu gazete, sizin gazeteniz…

Bu gazete, tüm Kocaeli halkının gazetesi…

Bu gazete, kentimizin çıkarlarını, vatanımızın ve milletimizin çıkarlarını daima ön planda tutanların gazetesi…

Bu gazete, bazıları gibi “bir siyasi partinin bülteni” değil, tüm siyasi partilerin sesi.

Adımızdan belli…

Bu gazete, bu kentte yaşayan herkesin gazetesi!

Bizi bugünlere getiren siz değerli okurlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bizi bugünlere siz getirdiniz.

Biz, sizler için varız…

Desteğiniz sürdüğü sürece; sesiniz olmaya, haksızlığa karşı direnmeye, toplumu ayrıştıranlara ve rant peşinde koşanlara karşı diklenmeye, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve dirliği için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Allah, bu beraberliğimizi bozmasın!

Allah, bizlere güç versin!