“Bela” akılsız başın cezasıdır!

İnsanın ya da insan topluluklarının başına gelen olumsuz olaylar karşısında çeşitli tepkiler veririz.

Bu çok doğaldır.

Ama, başımıza gelen olumsuz olayların tekrar yaşanmaması için, yaşadıklarımızdan “ders çıkarmasını” bilmeliyiz.

Her olayın bir “nedeni” vardır.

İşte, o nedeni göremiyorsak, aynı olayı yeniden yaşamak kaçınılmaz olur.

Yaradan, “insan” denilen “yaratılmışa” en büyük hazine olarak “aklı” vermiştir. Merak eden açıp okusun; “Kur’an’da birçok yerde Yaradan; “aklını kullan” diye uyarıda bulunur!

Aklını kullanamayan, yaşam hakkında “bilgi yoksunu” insanın ya da toplumların başına aynı olay tekrar tekrar geliyorsa, buna “kaza” ya da “kader” değil, “BELA” denir!

Bela; hak edilmiş cezadır!

Açık ve net olarak altını çizelim ki;

ABD ve İsrail başta olmak üzere kimi ülkeler ve devletler, başka ülkeleri ahlaksızca sömürmektedirler.

Buna “EMPERYALİZM” denir! Yani, “küresel sömürü” tuzağı.

İsrail, Filistin topraklarının küçük bir kısmı para ile satın alınarak, ABD ve diğer emperyalist devletlerin onayı ile 1948 yılında kuruldu.

Sonra, bu topraklarda çeşitli tarihlerde Filistin halkı başta olmak üzere çevredeki Arap toplumlarıyla yaşanan savaşlar sonunda İsrail topraklarını genişletti ve Filistin halkını küçük bir alana sıkıştırarak sürekli zulmetti, kan döktü.

İsrail’in en büyük destekçisi ABD oldu.

İsrail, bu haliyle de yetinmiyor!

“Vadedilmiş Topraklara” ulaşmanın hesabını yapıyor! Satranç oynar gibi, adım adım ilerliyor!

İsrail’in göz diktiği topraklar arasında Türkiye’nin Güneydoğusu da var!

Bu amacına ulaşmak için; Suriye, Irak, İran ve Türkiye’yi parçalamak istiyor! Ve bu konuda ABD ile tam bir işbirliği içinde!

Büyük Ortadoğu Projesi-BOP, bu amaca yönelik emperyalist bir plandır! Buraya kadar özetle anlatmaya çalıştığım süreci, her “uluslar arası ilişkiler uzmanı” biliyor!

Ama, kimi siyaset aktörleri; “BOP Ortadoğu’ya demokrasi getirmeyi planlıyor!” diye düşünüyor ve bu projenin maşası olmayı içine sindiriyor!

İsrail’in son “Filistin Katliamı” vicdanı ve bilinci olan her insanı kahreder. İsrail, insanlık dışı bir büyük cinayet işlemiştir. Ama, azmettiricisi ABD Başkanı TRUMP denilen emperyalist maşasıdır!

O, ABD yönetiminde “tek adam” dır!

Tek adamın ne gibi dengesizlikler ve densizlikler yapabileceğine bir örnektir!

Bu son kitlesel cinayet, birkaç hamasi açıklama ve protesto eylemi ile geçiştirilemez!

Türkiye Cumhuriyet’i Devlet’i, bu olayı uluslar arası ölçekte protesto etmeli, konuyu Birleşmiş Milletler’e taşımalı. İsrail’deki Elçisini geri çağırmalı, Türkiye’deki İsrail Elçisi’ni de yolcu etmelidir.

Bu da yetmez!

Erdoğan, kendisine ABD’deki Yahudi Lobisi tarafından verilen “Yahudi Cesaret Ödülü’nü” iade etmelidir!

Yine, bir tarihi olayı da anımsatalım ve düşünelim!

Tarih; 2005 yılı Mayıs ayı. Yer; KUDÜS. Başbakan Erdoğan, İsrail ziyaretinde. İsrail Başbakanı Ariel Sharon ile birlikte. Tercüman yardımı ile iletişim kuruluyor. Sharon diyor ki; “Yahudi milletinin ve İsrail’in başkenti Kudüs’e hoş geldiniz!”

Ya Erdoğan ne yanıt veriyor? Diyor ki; “Ben de özellikle Ortadoğu’daki barış sürecine katkıda bulunmak ve özellikle Filistin-İsrail arasında on yıllardır devam eden bu olumsuz süreci her iki ülke halkı için olumlu şekilde sonuçlandırılmasını diliyorum!” (Bu olayın sesli ve görüntülü belgesi sosyal medyada yayınlanıyor!)

Bir başka olayı şimdi AKP’li olan Numan Kurtulmuş açıklıyor! Diyor ki; “1961’den beri Türkiye’nin vetosuyla OECD’ye alınmayan İsrail, 2010’da AKP sayesinde üye oldu!” Ve ekliyor; “Birleşmiş Milletler Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu’nda İsrail’in nükleer kapasitesi var mı yok mu? Diye oylama yapıldı, Türkiye çekimser kalarak İsrail’in yanında yer aldı!”

Daha da önemlisi;

Ortadoğu’daki “Müslüman Arap Devletleri” İsrail ve ABD’ye karşı ciddi bir tepki gösterdiler mi? HAYIR!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımayan, devletler arası ilişkilerin protokol gereği olduğu halde “Atatürk’ün anıtını” ziyaret etmeyen ve fakat “Atatürk’süz madalyalarla” ödüllendirdiğimiz Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri, ABD ve İsrail’in piyonları değil mi?

Böylesine parçalanmış, ortak çıkarlarına bile sahip olamayan bir Müslüman devletler topluluğu barış ve huzur içinde, maddi ve manevi açıdan gelişerek yaşayabilir mi?

Bu koşullarda FİLİSTİN halkı yaşadığı zulümden kurtulabilir mi?