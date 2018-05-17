Nihat Ergün çok haklı

2015 seçimleri Kocaeli açısından biraz farklı bir gelişmeleri beraberinde getirmişti. Zira özellikle AK Parti’de teamüller yerini birçok tartışmalı karara bırakmıştı. Milletvekili seçimleri için Mahmut Civelek’in seçilebilir bir noktadan aday gösterilememesi uzunca süre kent gündeminde yer almıştı.

Ekseriyetle kararın yanlış olduğu fikrine sahipti.

Doğru ya;

Kurucu il başkanı Nihat Ergün milletvekili olmuş, sonrasında bakanlığa kadar uzanmıştı…

Ardından gelen İbrahim Karaosmanoğlu, üç dönemdir Kocaeli gibi bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı…

Sonrasındaki il başkanı Fikri ışık, bugün bakanlık koltuğunda bulunuyor…

Zeki Aygün hem milletvekili hem de MKYK yönetiminde bulunuyor…

İşte ne olduysa burada oldu. Zeki beyden sonraki il başkanı Mahmut Civelek için bu gidişat olumlu sonuçlanmamıştı. Artık araya kim girdiyse, bu vekaletin önüne geçmişti. Her ne kadar Civelek’in bu durumu hak ettiği mantığı haiz ise de parti içinde teamüllerin bozulmuş olması sıkıntılı bir haldi. En azından Civelek’ten itibaren her il başkanı için bu durum yaşanabilir bir hal aldı…

Şimdi ise görevinden istifa eden bir Şemsettin Ceyhan var. Şemsettin beyi iyi tanırım. Nerelerden nerelere geldiğini bilen bir kişiyim. Gençlik kolları başkanlığı yapmış bir isim olarak il başkanlığına getirilmesi elbette tartışılmayacak bir konudur. Fakat bugün Civelek’ten sonra Ceyhan’a milletvekilliğinin verilmesi bir sıkıntı ise, verilmemesi iki sıkıntı anlamına geliyor.

O yüzden eski bakan Nihat Ergün’ün söylemlerini dikkate değer bulduğumu söylemeliyim. Ergün’ün yaptığı önemli bir uyarıdır aslında. Mahmut Civelek’in 2015 seçimlerinde listeye alınmamasını hata olarak gördüğü gibi, Şemsettin Ceyhan’ın da listeye alınmamasının hata olacağını söylüyor.

Bunu ifade ederken de ‘adalet’ görüşünü ortaya koymaya çabalıyor.

Bu düşüncesinde haklı bana göre. Bu seçim sürecinde Şemsettin Ceyhan’ı avantajlı görüyorum. Fakat teamüllerin bozulması uğruna kurban edilen Civelek’e de verilebileceği fikrine sahibim.

Üstelik bunları, dünden bu güne bugüne kadar Mahmut beyi çokça eleştirmiş bir isim olarak söylüyorum…