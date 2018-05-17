ADD’nin Kocaeli Büyükşehir’e ve Atatürk düşmanlarına uyarısı var!

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, önceki gün gazetemize “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk düşmanlarını uyarıyoruz!” başlıklı bir açıklama gönderdi… Açıklamasında bazı eleştirilerini ve uyarılarını sıraladı…

ADD Kocaeli Şubesi’nin açıklamasını birlikte okuyalım;

ADD Kocaeli Şubesi olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kitap Fuarı’ndaki programlarda bulunan ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edilen Atatürk ve Türk düşmanlığını utanmadan dile getiren Esra Elönü’ye verdiğimiz tepki kent kamuoyunda da ulusal basında da büyük karşılık bulmuştur.

KENDİLERİNE GÖRE HESAPLARI VARMIŞ!

Öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni, ADD Kocaeli Şubesi olarak bizzat makam odalarında uyarmamıza rağmen kulak asmamış ve “kendilerine göre bir hesaplarının” olduğunu dile getirmişlerdi. Ancak şubemizin çağrısı üzerine kentimizdeki ve ülkenin farklı bölgelerindeki vatansever Atatürkçülerin, siyasi parti temsilcilerinin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisi katlanarak artmış ve sonuç vermiş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi programı iptal etmiştir.

TEHLİKENİN FARKINDAYIZ!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sistematik bir dönüşüm peşindedir ve bu konuda da gençliği hedef almış durumdadır! Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kurulan Kılavuz Gençlik; ilk okul çağından üniversite yıllarına kadar birçok öğrencimize ücretsiz burs ve eğitim faaliyetleri sürdürürken bir yandan da Atatürk düşmanı yazarlara programlar yapmayı kendisine misyon edinmiş durumdadır.

Öyle ki bazı eski Büyükşehir çalışanları Atatürk düşmanlığını teşvik etmek amacı ile İslamcı STK’ları göreve çağırmış. STK’ları İslamcı ve İslamsız diye ayrıma densizliğinde bulunmuştur. Utanmadan Atatürk düşmanı Esra Elönü’nü “zulme uğramış” diye nitelendirmiştir.

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Kılavuz Gençlik oluşumunun, gençliğe kılavuz olmasını istedikleri ve davet ettikleri sözde yazarların utanmadan sıkılmadan dile getirdiği sözler:

(10. KİTAP FUARI)

ESRA ELÖNÜ:

-“Bu kanın asaleti nereden geliyor? Ben asla sorulduğu zaman Türk'üm demem. Bu beni rahatsız eden bir şey. Neden Türkiyeli diyoruz. Bu da beni rahatsız ediyor. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti'nindir' sözü de beni rahatsız ediyor. Atatürk’ten nefret ediyorum”

EREM ŞENTÜRK:

“15 Temmuzdan sonra artık mecburen Laik olacağız diye dayatan kesimlere açık uyarı. Geçti o günler. Bedelini ağır ödersiniz. Evinizde laik olun. Laikçiler uzlaşma adı altında taviz dayatırlar ve onlara benzemeyen herkesi idam ederler. Her yerde azınlıktadırlar ve hep diktadırlar.”

AHMET ŞİMŞİRGİL:

“Osmanlı döneminde okuma yazma oranının %5 olması Cumhuriyet tarihinin bir yalanıdır. Lozan bir hezimettir. Atatürk yerine Abdülhamit başta olsa daha az toprak kaybederdik . Cumhuriyet dönemi kurucuları ( Atatürk) : Bu ülkenin insanlarına; dinlerini, kültürlerini, değerlerini, geleneklerini unutturdular. Tüm bunlar da bir İngiliz projesi idi. “

Şeklinde sıralanırken, ayrıca benzeri sözde yazarları da bir önceki fuarda ağırlama düşüncesinde bulunmuştur.

(9. KİTAP FUARI)

Atatürk’e hakaretler yağdıran Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu

ADD OLARAK UYARIYORUZ!

Belediye imkânları ile halkın cebinden çıkan paraları kullanarak Kılavuz Gençlik projesi kapsamında Kocaeli halkına hizmet adı altında gençlerimizi zehirleme düşüncenizden vazgeçin!

Atatürk düşmanlarını ağırladığınız Kılavuz Gençlik Sahnesi yanında kurduğunuz stantlarda yandaş birliğini organize etme düşüncenizden vazgeçin!

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10. Kitap Fuarına da Atatürk düşmanı yazarlar getirme projeniz var ise derhal vazgeçin!

“16 yıldır hiç mi bişey kazanmadık” diyecek kadar haddini aşan Büyükşehir zihniyetini uyarıyoruz! Atatürk ve Türk düşmanlığını değil 16 yıl, 116 yıl da yönetseniz kazanamayacaksınız. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi 11. Kitap Fuarında da, Kocaeli Büyükşehir Belediye’sini ve Kılavuz Gençlik organizasyonunu Atatürkçü vatanseverle ile takipte olacaktır. “

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Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarı, güzel bir organizasyon…

Çok kapsamlı bir organizasyon…

Büyükşehir Belediyesi’nin kitap fuarı, takdir gören bir organizasyon…

Fuarı beğendiğimi söyleyebilirim…

Büyükşehir Belediyesi; Atatürk düşmanı, Türk düşmanı, Kürt düşmanı, Alevi düşmanı yazarları kitap fuarına çağırmasa daha iyi olur…