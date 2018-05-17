Kocaeli yine farklı!

İlimiz o kadar çok güzellikle dolu ki bazen insan anlatmaya doyamıyor ve insanın iyi ki bu kentte yaşıyorum diyesi geliyor…

Gerek jeopolitik konumuyla gerekse sosyokültürel değerleriyle…

20 yaşımdan beri sosyal ve bir o kadar da cemiyet hayatının içerisindeyim, olmaktan da mutluluk ve gurur duyuyorum.

Kurmuş olduğum ebedi dostluklar, arkadaşlıklar ve kardeşlikler her zaman şahsıma onur vermiştir…

Şimdi kısa bir tur yapalım ve bir haftada neler yaşamışım bir görelim!..

Nebil Uzun ve Güneşspor…

Güneşspor eski kulübümdür, bir dönem görev yapmak kısmet oldu Murat Uzar başkanlığında… Hayata atılmış olduğum öğrencilik yıllarımın o dönemlerinde henüz 2. sınıfta daha ne yapacağımı bilmediğim zamanlarda kulübün halen emektarı olan Ali Şentürk ağabeyle güzel işler yaptık, öz kardeşi gibi ilgilendi benimle…

Çıtayı hiç düşürmeyen Güneşspor o zaman olduğu gibi bu zaman da çok değerli bir başkana sahip; Nebil Uzun…

Kendini spora adamış, gönülden futbol aşığı profesyonel bir spor yöneticisi…

Genç bir spor yöneticisi olarak Nebil Başkan’ı örnek alıyorum…

Geçen gün bir programda çalışmaları anlatırken heyecanı, spora sevgisi ve bağlılığıyla Güneşspor’u yaşıyor adeta…

Köşe yazımda özel olarak yer ayırmak istedim kıymetli Nebil ağabeyime; fakat kulüp yönetiminin zorluklarını çok iyi bilen biri olarak Güneşspor’un başarısını anlatmaya yetmez dizelerim…

Haydi Nebil Başkan, haydi Necmi Hocam, haydi Güneşspor!..

Bu kentin futbol kendi olduğunu uzun yıllar sizlerle hatırlayalım.

Gönülden alkışlıyor, tebrik ediyorum siz güzel yürekli, emektar spor sevdalılarını…

Evden Okula Haydi Anneler Spora…

Belki yüzlerce projesine tanık olduğum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’ye örnek bir çalışma daha sunmayı başardı. Belediye bünyesinde kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve başındaki eski milli sporcu, eğitimci Nagehan Malkoç ve ekibinin kısa zaman üzerinde çalıştığı Evden Okula Haydi Anneler Spor’a projesi yaklaşık 50.000 sporsevere ulaştı...

Geçtiğimiz pazar günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımlarıyla yine binlerce anne, Seka Park’ta düzenlenen anneler günü programına katılım sağladı… Sporcularımızla cimnastik gösterileri yaptığımız programda uzun süre eğlenme fırsatı da yakaladık…

Tüm ekibe başarılar diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kocaeli Anneleri Yine Farklı…

Yine bir proje yine kentimize örnek olacak bir çalışma…

Birbirinden değerli gönüllü annelerin bir araya gelerek kurmuş olduğu Kocaeli Anneleri Derneği “Anne Oteli” projesiyle yine birçok kişiye umut ışığı olmaya hazırlanıyor…

Projenin detaylarını derneğin resmi sitesinde inceleyebilirsiniz!..

Dernek Başkanı Hande Kaya ablanın samimi konuşmasıyla başlayan program son derece özverili ve başarılı hazırlanmış, ekip tarafından başarılı bir şekilde koordine edilmiştir…

Her üyenin güler yüzle konukları karşılaması, ayrı ayrı ilgilenmesi organizasyonun en önemli yönlerindendi…

Pazartesi günü olan bu güzel ve anlamlı program ilk defa bir haftaya pazartesi sendromu yaşamadan girmemi sağladı… :)

Şaka bir yana başta dernek başkanımız Hande Kaya ve ekibi olmak üzere tüm emeği geçenleri ayakta alkışlıyor, hepsine başarılar diliyorum.

Gönül Dostum Alican Kazgan ve Karslılar’a…

Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan muhteşem bir lansman toplantısıyla dernek başkanlığına başladı…

Kısa zamanda güzel işlere imza atan Alican Başkanla mazimiz eskiye dayanır…

Sosyal hayatın içinde doğrudan ve dolaylı çalışmalar yaptık…

Geçtiğimiz hafta sonu Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir ağabeyimizin divan başkanı olduğu olağan kongreyle güven tazeleyen gönül dostum Alican Kazgan ve yönetim kuruluna başarılar diliyor ve onları her daim destekliyorum…

Altın Kiraz, Pırlanta Metin Özkan…

Metin Özkan Hocamı anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz!..

Mütevazı, çalışkan, üretken ve profesyonel bir spor adamı olan Metin Hoca amatör ruhuyla ülke sporuna hizmet ediyor…

İşte 7. Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası başlıyor…

Geçen hafta onlarca sporseverin katılımıyla gerçekleşen kura çekimlerinde takımlar son derece heyecanlıydı. Şimdiden kıymetli Metin Özkan Hocama ve tüm takımlara başarılar diliyorum.